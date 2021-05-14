Может быть дополнен: в российский список недругов вошли лишь два государства

Чехия и США официально объявлены недружественными странами. В отношении них будут «применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года», говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правовой информации. Соответствующее решение было утверждено российским кабмином.

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Речь идет об ограничении, а при необходимости запрете, дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, а также представительствам государственных органов и государственных учреждений таких стран заключать с россиянами договора о найме на работу.

В опубликованном кабмином документе говорится, о том, что Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США — ни одного.

В данном случае, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, речь идет не только о россиянах, но и о представителях третьих стран. То есть в посольствах и консульствах США смогут работать только американцы.

«Согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года, изданному во исполнение упомянутого указа, американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации», — пояснила она.

При этом МИД ожидает, что это требование будет реализовано не позднее 1 августа текущего года, так как Москва понимает, что «для реализации данной меры потребуется время».

«Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», — подчеркнула Захарова.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что ограниченность перечня недружественных иностранных государств подчеркивает готовность Москвы к диалогу.

При этом, как отметил в конце апреля министр иностранных дел Сергей Лавров, этот список может быть изменен.

«Это не мертвая бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», — сказал он.

В Совете Федерации при этомподчеркнули, что список недружественных стран может быть расширен. По словам первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, это произойдет в случае продолжения иностранными государствами антироссийской политики.

Джабаров отметил, что недружественную позицию заняли бывшие страны Варшавского договора после того, как стали членами НАТО. По его мнению, теперь они «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».

Сенатор заметил, что с внесением стран в этот перечень поменяется и внешняя политика Москвы по отношению к ним.

«Уже снижается численность посольств этих стран в РФ, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве», — заметил законодатель. Он считает, что такие меры остудят «горячие головы».

Сергей Лавров ранее отмечал, что решение о внесении в список той или иной страны принимается после глубокого анализа ситуации. Он пояснил, что причина внедрения такого перечня — это неадекватные действия некоторых партнеров в отношении деятельности российских дипломатических учреждений на их территории».

Лавров напомнил, что в 2019 году американские власти заявили, что ограничивают действие виз российских дипломатов на территории США трехлетним периодом, так как сами отправляют своих представителей в иностранные государства на такой срок. По словам министра, это не соотносилось с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

«В этой связи мы их давно предупреждали, что мы тоже будем свою практику переносить на отношения между нашими странами в области деятельности дипломатических миссий. Так вот у нас практика практически не предполагает найма какого-либо персонала из граждан тех стран, где расположены наши дипломатические учреждения», — напомнил Лавров.

Он подчеркнул, что Москва «имеет полное право перенести эту практику на те правила, которые регулируют работу американских посольства и генконсульств в Российской Федерации».

Что касается Чехии, в середине апреля Прага бездоказательно обвинила Москву в причастности к ЧП во Врбетице, где взорвались склады с боеприпасами и погибли два человека. Чешские власти объявили персонами нон грата 18 сотрудников российского диппредставительства. Россия в ответ объявила нежелательными лицами 20 чешских дипломатов. Конфликт привел к тому, что в посольствах теперь могут работать по 7 дипломатов и 25 административно-технических служащих.

При этом в МИД Чехии заявили, что решение Москвы внести страну в список недружественных России государств — это дальнейший шаг к эскалации отношений не только с республикой, но и с ЕС.