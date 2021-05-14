18 лет за фото в Telegram: белорусского капитана обвинили в госизмене

Жена осужденного Ирина Урад рассказала «Газете.Ru», что ее муж не отрицал своей причастности к обнародовании приказа. «Да, он действительно выложил этот документ в Nexta. Но такой суровый приговор — это не правильно, — говорит она. - -

В семье все шоке. Других слов у меня просто нет. Пока тяжело все это воспринимать всерьез».

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По его итогам Верховный суд страны признал Урада виновным в «государственной измене, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего». Решением суда осужденный также был лишен воинского звания.

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Приговор суда уже вступил в законную силу. Обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке он не подлежит.

За что посадили Дениса Урада

Ровно два месяца назад, 14 марта Денис Урад, находясь на дежурстве в Генеральном штабе, сфотографировал письмо главы МВД Ивана Кубракова на имя министра обороны Белоруссии Виктора Хренина. На следующий день фотография документа, отмеченного грифом «секретно», была опубликована в Telegram-каналах NEXTA и BYPOL.

NEXTA опубликовала фотографию письма с комментарием «Режим Лукашенко окончательно превращается в военную хунту. Против народа уже официально будут использовать армию».

Однако в самом письме намерения использовать армию против протестующих не упоминались. Военнослужащих планировалось привлечь для защиты объектов, подлежащих государственной охране.

«С учетом сложившейся общественно-политической обстановки при введении уровней угрозы массовых беспорядков для охраны объектов <…> имеется необходимость привлечения 3 725 военнослужащих Вооруженных Сил», — говорилось в тексте слитого письма. В случае установления режима ЧП в столице допускалось привлечение дополнительных 2 860 военнослужащих.

Там также уточнялось, что привлечение военных позволит силам МВД на «непосредственном пресечении групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков».

Дениса Урада задержали уже на следующий день после публикации этого письма, 16 марта. О его судьбе стало известно позже из фильма телеканала ОНТ «Манкурты», опубликованном в конце марта. Сейчас доступ к этим материалам на YouTube ограничен.

«Он всегда был за справедливость»

По словам гособвинителя Михаила Ковалева, Денис Урад выдал государственные секреты, а также оказывал иную «иностранным организациям и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Действия бывшего военнослужащего, по версии обвинения, «причинили существенный вред национальным интересам» республики.

С такой оценкой поступка Дениса согласны далеко не все. Две недели назад белорусский правозащитный центр «Весна» признал его политзаключенным.

В своем заключении правозащитники исходили из положений Международного пакта о гражданских политических правах. Они предполагают, что в случаях обнародования секретной информации, представляющей законный общественный интерес и не угрожающей национальной безопасности, применение законов «О государственной измене и служебной тайне» недопустимо.

«Нет сомнения, что Урад действовал в общественных интересах, а обоснование министром внутренних дел цели привлечения военнослужащих к полицейским функциям «для охраны объектов, подлежащих государственной охране, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей» — это манипуляция нормами закона», — говорится в заключении «Весны».

Тем не менее, по словам Ирины Урад, какой-либо юридической поддержки от правозащитных организаций ее семья не получала. «Адвоката я искала сама», — рассказывает она.

Об отношении бывших сослуживцев Дениса к этой ситуации Ирина ничего не знает — после предъявления обвинений ее мужу никто из них не выходил с ней на связь.

«Денис — добрый человек, очень отзывчивый. Он хороший отец, очень любит своего сына. Он всегда был за правду и за справедливость», — рассказывает она о своем муже.