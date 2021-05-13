«Партия может расколоться»: что будет с ОПЗЖ без Медведчука

Суд в Киеве назначил главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно, отказав прокуратуре в заключении его под стражу. Медведчука и депутата ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

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Как сообщил «Газете.Ru» депутат от ОПЗЖ, бывший кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, Медведчук продолжит руководить партией, несмотря на решение суда о домашнем аресте. Он напомнил, что, помимо Медведчука, у партии есть председатель политисполкома ОПЗЖ — Сергей Левочкин, а также два сопредседателя — сам Бойко и Вадим Рабинович.

Они собираются организовывать видеоконференции, чтобы Медведчук продолжал руководить политическим советом. По словам Бойко, домашний арест не предполагает ограничения доступа в интернет.

Вместе с тем открытым оказался вопрос о судьбе ОПЗЖ в случае, если ее лидер Виктор Медведчук пойдет под суд.

Расколется ли партия

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что если Медведчук окажется в тюрьме, причем надолго, вероятность раскола партии будет достаточно высокой.

«ОПЗЖ может расколоться на две группы, одна из которых будет более лояльна к власти, и не будет находится под давлением, а другая — группа Медведчука.

Условно говоря, раскол будет на «лайт-оппозицию» и более жесткую и бескомпромиссную, которую как раз возглавит Медведчук. Тем более, что ситуация электоральная на данный момент не в пользу сохранения этого союза», — сказал эксперт.

Группу условной «лайт-оппозиции» могут возглавить уже упомянутые Сергей Левочкин и Юрий Бойко. По словам Бортника, группа Медведчука уже потеряла все свои информационные активы, а команда Левочкина их сохраняет. То есть для группы Левочкина — Бойко есть возможность роста, тогда как группе Медведчука будет очень сложно расти под давлением власти, пояснил он.

«Будет ли раздел или нет на самом деле, зависит от того, как договорятся ключевые инвесторы этой политической силы, смогут ли они согласовать общую позицию на фоне сегодняшнего давления со стороны власти», — отметил эксперт.

Как полагает глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, до обвинительного приговора в отношении Медведчука дело если и дойдет, то только через два-три года, причем это, по его словам, оптимистичная оценка.

При этом эксперт обратил внимание, что проблемы у ОПЗЖ есть уже сейчас. В тот момент, когда были закрыты телеканалы Медведчука, начали снижаться его рейтинги и рейтинги партии.

Фесенко также указывает на большое количество слухов о том, что в партии имеет место явное размежевание. Партнеры Медведчука по ОПЗЖ — бывший глава администрации Януковича Сергей Левочкин и бывший вице-премьер и министр энергетики, формальный лидер и самый рейтинговый политик партии Юрий Бойко — дистанцируются от него. Как утверждает Фесенко, они занимают более умеренную позицию и явно не хотят конфликтовать с нынешней украинской властью, а Медведчука защищают в основном люди из его подгруппы в парламентской фракции.

«В перспективе многие допускают, что Левочкин и Бойко вернутся к самостоятельному политическому плаванию и создадут новый политический проект. Это вполне возможно, но пока действует нынешний парламент, как минимум будет сохранена фракция ОПЗЖ. Дело в том, что по украинскому законодательству, если депутат избран по партийному списку, он должен в нем оставаться — если он захочет выйти, потеряет депутатский мандат», — пояснил эксперт.

По мнению Фесенко, ОПЗЖ сохранится в Раде как минимум формально, но в парламенте уже сейчас наблюдается разница в голосовании со стороны фракции этой партии: часть депутатов голосует практически в унисон с правящей партией по целому ряду вопросов, а другие не голосуют.

Как объяснил эксперт, внутри ОПЗЖ действует три подгруппы: наиболее пророссийская и оппозиционная украинской власти группа Медведчука, наиболее умеренная и конструктивная группа Левочкина и группа бизнесменов, которые купили свои квоты у депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

Предприниматели зачастую тоже поддерживают инициативы власти, уточнил Фесенко.

В текущей ситуации, по словам главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента», у группы Левочкина — Бойко есть неплохие шансы остаться на плаву, потому что в их рядах находится самый рейтинговый представитель ОПЗЖ — Бойко. Эксперт считает, что в следующий состав Рады они могут пройти и без Медведчука.

«Другое дело — у них есть проблемы с финансами, поэтому они и пошли на этот брак по расчету с Медведчуком. Тем не менее сейчас для них главное — политическое выживание, поэтому они будут занимать гибкую и умеренную позицию по отношению к власти и не станут особо вмешиваться в конфликт вокруг Медведчука, поддерживая его лишь формально», — заключил он.

Вместе с тем сам Юрий Бойко в комментарии «Газете.Ru» заявил о поддержке своего соратника. Он выразил уверенность, что Медведчука не посадят, а обвинения в отношении него абсолютно надуманные. По его словам, преследования политиков исключительно политически мотивированные, о чем Медведчук сам сказал на суде.

«Я убежден, что все обвинения рассыпятся, мы будем защищать своих товарищей», — сказал он.

Украинский политик также подчеркнул, что он не сторонник того, «чтобы кто-то ходил по судам и из-за этого мы зарабатывали рейтинг». По его словам, партия борется за популярность последовательно отстаивая интересы избирателей, а не отправляя кого-то под суд.

Попадут ли под суд другие члены ОПЗЖ

По мнению Руслана Бортника, другие представители ОПЗЖ вполне могут попасть под удар вместе с Медведчуком, если этот конфликт продолжит набирать обороты. Как отметил эксперт, если партия или ее часть будет демонстрировать свою непримиримость, то к Медведчуку и Козаку могут добавиться и другие фигуры.

Аналогичное мнение выразил и Владимир Фесенко.

По его словам, если кто-то из соратников Медведчука начнет действовать слишком агрессивно или в их отношении возникнут серьезные претензии, либо они уже есть, они вполне могут попасть под удар.

«К примеру, такая ситуация вокруг главного боевика ОПЗЖ Ильи Кивы. Он — персонаж странный, был близок к министру Арсену Авакову в свое время, а потом ушел от него и оказался в группе Медведчука во фракции ОПЗЖ», — отметил он.

Эксперт обратил внимание, что риски могут быть не только для Медведчука, но и целого ряда украинских олигархов на фоне кампании по деолигархизации на Украине. По его словам, в Службе национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) уже намекнули на список из 13 олигархов, для которых будут законодательные ограничения, в том числе по участию в политике и владению СМИ. По неофициальной информации, в этот список входит Сергей Левочкин и экс-президент Петр Порошенко, уточнил он.

«То есть риски есть даже для тех, для кого их на первый взгляд нет. Дело тут не в оппозиционности, а обстоятельствах, конкретных проблемах, что называется — как карты лягут и звезды встанут», — заключил эксперт.