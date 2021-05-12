Лекция профессора МГИМО в Дублине возмутила Украину и Грузию

Посольства Украины и Грузии в Ирландии обвинили Дублинский городской университет (DCU) в пророссийских образовательной программе и потребовали в этой связи изменить ее содержание, передает «Страна.Ua».

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Письма с претензиями руководству DCU, а также в МИД Ирландии подписаны главой грузинского дипломатического представительства Георгием Зурабашвили, а также и.о. посла Украины Оленой Шалопут.

Претензии украинской и грузинской сторон касаются курса «Россия и постсоветское пространство», который в вузе читает профессор Доннака Бичан, программа, по их мнению, содержит «дезинформацию и российскую пропаганду».

Возмущение было высказано после того, как сотрудник посольства Грузии в марте нынешнего года посетил лекцию, которую в рамках этого курса по видеосвязи из Москвы провел ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Сергей Маркедонов.

В текстах посланий посольств говорится, в частности, что Украина и Грузия выражают обеспокоенность «по поводу дезинформации, распространяемой среди студентов известным российским пропагандистом из Института политического и военного анализа в Москве».

«Под академической свободой маскируется российская пропаганда. А представленная точка зрения на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии — это промывание мозгов студентов и попытка оправдать незаконные действия», — указывают авторы.

Дипломаты уверили, что «российская пропаганда» противоречит международным правовым нормам.

«Российская пропаганда, которая обслуживает подрыв государственности, суверенитета и территориальной неприкосновенности независимых государств, не должна использоваться лекторами в уважаемом университете. Такие спекуляции могут привести к серьезным последствиям и должны быть немедленно осуждены и устранены в любом ответственном учреждении», — поясняется в письме.

При этом, в тексте не приведено каких-либо отсылок или конкретных примеров информации, которая вызвала возмущение Киева и Тбилиси.

«В рамках модуля о Грузии студентам была предоставлена односторонняя, насыщенная российским нарративом дезинформация об оккупированных территориях Грузии», — добавил Зурабашвили.

Директор Института по разрешению международных конфликтов при DCU и один из ученых, который упоминается среди адресатов послания, Джон Дойл, назвал такой шаг Украины и Грузии беспрецедентным.

«Это абсолютно беспрецедентно. Я преподавал международные отношения более 25 лет. Мы рассказали обо всех основных геополитических конфликтах и войнах за это время.

Не было ни одного инцидента, когда кто-либо писал бы главе университета письмо с просьбой осудить своего коллегу, не говоря уже про письма в Министерство иностранных дел и попытки сделать из этого какую-то дипломатическую проблему», — пояснил профессор.

По его словам, сотрудник посольства Грузии сам также проводил лекцию для студентов DCU, в которой ему разрешили «без купюр» представить и детально изложить позицию Тбилиси по ряду актуальных вопросов, а также провести после лекции своеобразный брифинг с ответами на вопросы студентов.

Более того: через неделю после лекции Маркедонова другой академик также получил возможность выступить с описанием позиции Киева.

В итоге руководитель университета Дайре Кеог в середине апреля направил ответ в оба посольства, указав, что подобные претензии по тяжести деяния сродни политическому вмешательству извне в суверенные дела Ирландии, они направлены на подрыв основного демократического принципа академической свободы.

«Академическая свобода является фундаментальным принципом, который применяется в DCU, как и во всех университетах Ирландии. В соответствии с принципом академической свободы важно, чтобы факультеты определял свою собственную учебную программу с учетом университетских стандартов», — детализировал профессор.

Он также напомнил, что сам профессор Бичан является авторитетным ученым не только в Ирландии, но и на международном уровне, а, что касается самих образовательных программ, то DCU являлся площадкой для выступления докладчиков со всего мира, в том числе — из Грузии и Украины.

Реагируя на происходящее, посольство Украины поспешило заявить, что не пыталось давить на руководство вуза, а просто хотело напомнить о необходимости получения европейскими гражданами объективной картины гибридных войны в Восточной Европе.