«Нет никаких гарантий»: в чем проблемы электронного голосования в России

Позиции партий

Позиции политических партий по системе электронного голосования остаются далекими от консенсуса. Например, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в целом положительно относится к самой идее электронного голосования, так как это, по его мнению, объективный и неизбежный процесс. Однако он в разговоре с «Газетой.Ru» указывает и на недостатки тестируемой системы.

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«Надо понимать, что электронное голосование само по себе — не панацея от манипуляций.

Напротив, есть опасность, что мошенничество может стать более изощренным, его станет сложнее выявить. Это ведь не за руку жулика схватить, когда он вбрасывает бюллетени.

Поэтому участие широкой общественности и неангажированных профессионалов IT-индустрии является важным условием выработки правил и процедур электронного голосования на выборах. Мы организационно и технически должны исключить всякую возможность фальсификаций и манипуляций», — сказал он.

Депутат отдельно указал на свое скептическое отношение к возможности повторного голосования на выборах. «Как понять, когда человек голосовал под давлением, а когда нет? Повторное волеизъявление открывает новое «окно» для злоупотреблений и махинаций», — сказал Миронов. Другим необходимым условием для введения электронного голосования, по его словам, должна быть возможность наблюдения со стороны политических партий.

Депутат от КПРФ Александр Ющенко со своей стороны отмечает, что его партию нынешнее состояние этой системы категорически не устраивает.

«Нет никаких гарантий контроля и проверки, как и ситуация с трехдневным голосованием, где открывается путь для любого административного влияния и фальсификаций. Мы считаем, что голосование должно быть традиционным», — сказал он.

Иное отношение к системе электронного голосования в ЛДПР. Первый заместитель фракции в Госдуме Алексей Диденко отметил, что его однопартийцы не видят особенных рисков в электронном голосовании. «По нашему мнению, оно зарекомендовало себя хорошо, это помогает поднимать явку, пользуется популярностью. Каких-то опасений или подозрений о вторжении в систему мы не наблюдали. Мы в целом за различные электронные форматы. У нас претензии есть там, где человеческий фактор, связанные с членами УИК, выездных ящиков и так далее», — подчеркнул Диденко.

В «Единой России» же считают, что электронное голосование — положительная практика, которая расширяет возможности реализации избирательного права и в то же время остается добровольным и альтернативным механизмом. Автор законопроекта об электронном голосовании Ирина Белых ранее в комментарии для «Газеты.Ru»говорила, что эта практика постоянно совершенствуется с учетом всех замечаний экспертного сообщества, наблюдателей, профессионалов-программистов.

Всероссийская тренировка

Общероссийская тренировка по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проходит с 12 по 14 мая с использованием сервиса Госуслуг. Это мероприятие — проверка системы перед ее использованием в шести субъектах на сентябрьских выборах, когда будут выбирать в том числе депутатов Госдумы. Во время тестов нагрузка на инфраструктуру ДЭГ в два раза превышает ту, с которой система столкнется в сентябре.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, для участия в испытании зарегистрировались около 2,3 млн жителей из всех регионов страны. Подать заявку мог любой желающий с подтвержденным аккаунтом на портале Госуслуг с 21 апреля по 7 мая. Однако не все желающие в итоге принимают участие в тестировании — сообщения об отказе они получили на портале Госуслуг. Памфилова заявила, что таких людей немного и ЦИК проводит проверку каждого подобного случая. По ее словам, причиной отказа могло быть несовпадение данных заявителей с реестром, и признала, что гражданам присылали некорректные объяснения.

На следующей тренировке будет также доступна возможность выгрузки всех блокчейн-транзакций, пообещал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.

Дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах, включая Москву.

Остальные регионы будут выбраны по нескольким критериям, таким как количество жителей старше 18 лет, получающих госуслуги через единый портал и число избирателей, чьи данные на gosuslugi.ru сопоставлены с данными системы ГАС «Выборы». Кроме того, регион должен будет обеспечить хорошее информационное обеспечение.

Москвичи же будут участвовать на базе собственного портала mos.ru. При этом в столице до сих пор не урегулированы два вопроса: не ясно, будут ли там проводить электронное голосование в один день с «бумажным» и разрешат ли избирателям переголосовать. ЦИК выступает против последнего, так как в других регионах такой возможности точно предусмотрено не будет.

Мнения экспертов

Опрошенные «Газетой.Ru» сходятся во мнении, что у электронного голосования есть как плюсы, так и заметные минусы.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что потенциально ДЭГ — весьма удобный инструмент.

«Я думаю, что плюсы очевидны — это возможность голосовать дистанционно, не подвергая себя эпидемиологическим рискам, не завися от каких-то транспортных проблем. Можно находиться, например, в командировке, и спокойно проголосовать. Минусы — проблемы защищенности голосования от внешнего вмешательства, в том числе со стороны других государств. Для того, чтобы этого избежать и проводится тестирование. Есть и проблема в административном ресурсе. Здесь поможет только гласность и уголовные дела, если такие факты будут доказаны», — говорит эксперт.

Политолог Константин Калачев считает, что ДЭГ в теории может повысить явку за счет тех, кто зачастую не знает, как найти дорогу на избирательный участок или не может находиться в день выборов там, где можно проголосовать обычным способом.

«Что касается минусов — это в первую очередь, непрозрачность. Люди могут подозревать, что возможны какие-то накрутки и это, конечно проблема. Второй вопрос — сохраняется ли тайна голосования. Понятно, что это так, но это нужно объяснять обывателям. Это вопрос повышения доверия к системе. И еще одна возможная проблема — возможность проголосовать за другого человека через Госуслуги. Например, какой-нибудь бабушке могут помочь родственники. Но они могут проголосовать, как считают правильным они, а не она. ДЭГ очень нужны кейсы, которые показывают, что система ничем не отличается от оффлайна. Понятно, что важно иметь хорошие зарубежные примеры, но, к сожалению, там эта система не получила широкого применения где-либо, кроме Эстонии», — говорит эксперт.

При этом Калачев считает, что плюсы в целом потенциально могут перевешивать отрицательные черты именно из-за привлечения к электоральному процессу молодого поколения, которое привыкло все делать онлайн.