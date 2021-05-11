«Россия принадлежит Европе»: в Германии осудили политику санкций

Россия является частью Европы, поэтому ограничительные меры против нее должны быть отменены как можно быстрее, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

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По его словам, санкционная конфронтация с Москвой разнится с экономическими и политическими интересами Берлина.

«Мир в Европе и во всем мире — одна из центральных целей «Альтернативы для Германии». Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно», — уверен депутат.

Он также указал, что наибольший урон от санкционного противоборства с российской стороной получили предприятия, находящиеся на территории бывшей ГДР, передает РИА «Новости».

Крупалла напомнил, что АдГ является сторонником введения в строй экспортного газопровода из России «Северный поток – 2», поскольку от этого напрямую зависит «энергетическая безопасность» Германии.

Политик также назвал позитивными новости о ведении немецкими политиками переговоров по поводу возможного производства в Германии российской вакцины «Спутник V» от коронавируса нового типа.

«Я не знаю, почему отдельные земли, а не само федеральное правительство ведут переговоры с российской стороной о покупке российской вакцины.

Но, конечно, приветствую, что граждане, желающие пройти вакцинацию, могут выбирать между разными препаратами», — подытожил Крупалла.

Реагируя на такие призывы, член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев в интервью «Дума ТВ» отметил, что любые санкционные ограничения носят обоюдоострый характер.

Депутат напомнил, что при введении рестрикций, как правило, страдают обе стороны: государство, против которого вводят санкции, и страны, которые приняли решение ввести ограничительные меры.

«Немецкая экономика, как самая крупная в Европе, оказалась и самой пострадавшей в результате введения санкций: достаточно вспомнить истории с попыткой остановить «Северный поток-2», взаимоотношения с компанией Siemens, и таких примеров достаточно много», — детализировал политик.

Парламентарий также подчеркнул, что отношения между Россией и Германией всегда традиционно находились на высоком уровне, и призвал не ухудшать их.

«Игра в санкции не предполагает победителей в принципе», — резюмировал член нижней палаты российского парламента.

В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что новые санкции против России неконструктивны и подчеркнул, что необходим диалог для улучшения напряженных отношений между Берлином и Москвой.

Маас охарактеризовал нынешние германо-российские отношения как «очень плохие» в интервью общественной телекомпании ARD, и добавил, что «им не обязательно оставаться» на таком уровне.

Правительство Германии должно активнее вести диалог с Москвой, указал дипломат, добавив, что «сущность дипломатии» заключается в том, чтобы вести переговоры со странами, придерживающимися противоположных точек зрения.

«Это особенно актуально для России прямо сейчас», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

В то же время Маас заявил, что германские санкции против России в связи с вхождением Крыма в состав РФ в 2014 году будут продолжаться до тех пор, пока не будет найдено политическое решение.

В марте нынешнего года Bloomberg со ссылкой на заявления высокопоставленных официальных лиц в руководстве Евросоюза, высказанные в частных беседах, сообщал, что лидеры в Брюсселе выступают за пересмотр европейской стратеги в отношении России в сторону смягчения.

По словам источников, посол ЕС в Москве Маркус Эдерер на деловом обеде заявил Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю о том, что позиция Европы в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте.

В этой связи дипломат указал, что отношениям Москвы и Брюсселя необходимо двигаться дальше.

Он также порекомендовал Европейскому совету поручить Боррелю разработать новую «дорожную карту» развития отношений с российской стороной.

В Италии также выступали против санкций в отношении России. В июле 2019 года с соответствующим заявлением выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Риме.

По его словам, Рим работает «над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Москвой, которое не идет на пользу России, ни ЕС, ни Италии».

«[Преодоление этого кризиса] могло бы улучшить наши экономические и торговые отношения», — указал Конте.

Он также признался в том, что каждый новый пакет европейских антироссийских рестрикций вызывает у него грусть.

«Это не те отношения, которые я желал бы себе, Италии и нашим друзьям из России», — пояснил политик.

Путин, со своей стороны, подчеркнул, что Рим связан обязательствами с европейскими партнерами, и Москва это понимает.

«Но мы надеемся, что Италия будет выражать эту позицию последовательно, четко и будет бороться за полноценное возвращение к нормальным отношениям Россией и Европы в целом», — признался российский лидер.