Вписать в конституцию: как Япония легализует армию

Нижняя палата японского парламента — палата представителей — 11 мая приняла первый закон о всенародном референдуме. Именно на нем можно будет утвердить поправки к конституции страны, главная из которых позволит легализовать статус Сил самообороны страны. По словам экспертов, опрошенных агентством Kyodo, это можно расценивать как успех правящей Либерально-демократической партии, представители которой уже несколько лет выступают в пользу подобного развития событий.

Сейчас камнем преткновения в этом процессе служит 9-я статья основного закона, в которой записано, что в Японии «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны».

Национальные силы безопасности появились в Японии в 1952 году, а через два года на их базе были созданы Силы самообороны, что объяснялось необходимостью защиты от внешнего врага.

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Kyodo сообщает, что уже летом 2021 года законопроект о референдуме, скорее всего, будет одобрен и верхней палатой парламента. Это стало возможным после того, как Либерально-демократическая партия согласилась пойти на уступки оппозиции.

По новой версии документа, в течение трех лет будут приняты законодательные ограничения на ведение агитационной кампании перед референдумом. Речь идет, в частности, о размещении рекламы в СМИ и интернете и об установлении лимитов предельных бюджетов на эти цели.

При этом новый закон не проясняет ни конкретные правила проведения голосования (за исключением увеличения числа мест для голосования), ни формулировки вопросов, которые можно будет выносить на голосование.

Последний фактор весьма важен, так как в верхней палате парламента — палате советников — у правительственных сил не набирается необходимых двух третей голосов. Впрочем, довольно скоро состав обеих палат претерпит изменения: выборы в нижнюю состоятся осенью 2021 года, в верхнюю — летом 2022-го. При этом, по данным телеканал NHK, рейтинг нынешнего кабинета министров опустился до минимального уровня с сентября 2020 года — момента прихода премьера Есихидэ Суга — и составляет 35%.

Япония действительно теперь стала чуть ближе к изменению конституции, но это все еще остается довольно отдаленной перспективой, говорит «Газете.Ru» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Теперь провести референдум будет проще, но это совершенно не значит, что на нем точно будет принято решение об изменении конституции. Однако важен сам факт перспективы появления закона о референдуме — это говорит о том, что продвижение в вопросе легализации Сил самообороны все-таки потихоньку идет.

Но сейчас обществу, государству, да и миру вообще не до изменения японской конституции. Сейчас главные проблемы на повестке дня — борьба с COVID-19, которую нынешнее правительство Японии пока проигрывает, экономические проблемы, проблема Олимпиады — проводить ее или нет (почти 60% японцев выступают за ее отмену. — «Газета.Ru)», — отмечает эксперт.

Известно, что в правящей партии сейчас обсуждается вынесение на голосование четырех поправок. Кроме вопроса о статусе Сил самообороны, речь идет о расширении прав правительства по использованию частной собственности во время чрезвычайного положения, гарантиях возможностей получения образования для всех граждан и гарантиях на выборах для наименее населенной префектуры.

Японцы разделились

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не раз прямо говорил, что хочет придать законный статус вооруженным силам через поправки в главном законе страны, принятом в 1947 году. Однако он так и не смог с 2018 года добиться даже принятия закона о референдуме и ушел в отставку по состоянию здоровья в 2020 году.

При этом стоит оговориться, что формально речь все еще не идет о создании армии. По мнению Абэ, изменения необходимы для того, чтобы юридически закрепить статус Сил самообороны, которые пока находятся в серой зоне. Служащие там официально считаются в стране чиновниками, и это несоответствие вызывает критику ряда представителей оппозиции.

При этом современные Силы самообороны Японии по количеству и качеству уже вполне можно приравнять к числу ведущих армий мира, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

По оценкам военных аналитиков, Япония уверенно входит в топ-10 стран по силе армии в различных рейтингах. Сейчас в ней служат порядка 250 тыс. военных, есть 700 танков, 300 истребителей, более 130 различных судов и четыре авианосца.

Бюджет японского минобороны на 2021 финансовый год составляет около $51 млрд, увеличиваясь девятый год подряд. В 2019 году Япония заняла восьмое место по мировым военным расходам, но по сравнению с другими странами она тратит небольшую долю своего ВВП на военные нужды — всего около 1%.

Серьезная корректировка статуса Сил самообороны произошла еще в 2015 году. Тогда парламент расширил возможность их применения, позволив участвовать в боевых действиях за рубежом для защиты дружественных стран, даже если Япония не подвергается нападению.

Отметим, что Токио с 1951 года также имеет договор о военном сотрудничестве и обороне с Вашингтоном, по которому нападение на Японию считается нападением на США. Американцы с тех пор имеют эксклюзивное право на размещение своего контингента в этой стране.

Японское общество в подавляющем большинстве одобряет деятельность Сил самообороны (примерно 90%), но расколото по вопросу необходимости закреплять их статус в конституции.

Недавний опрос Kyodo News, проведенный накануне Дня конституции 3 мая, показал, что за пересмотр 9-й статьи выступают 51%, против — 45% японцев.

При этом 57% респондентов согласны включить в конституцию новые положения о чрезвычайном положении, которое дало бы кабинету министров больше полномочий, а 42% заявили, что этого не требуется.