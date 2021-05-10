Решили не усложнять: о чем договорились главы МИД ЕС относительно Москвы

Евросоюз решил не усложнять отношения с Россией, несмотря на скандал, вызванный обвинениями Москвы со стороны Брюсселя в шпионской деятельности и причастности ко взрывам на военных складах во Врбетице, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после саммита министров иностранных дел 27 стран ЕС.

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При этом, он подтвердил, что Брюссель выражает поддержку позиции Праги и Софии в их обвинениях в адрес российской стороны, передает ТАСС.

«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», — так ответил Боррель на недавний призыв премьер-министра Чехии Андрея Бабиша к лидерам европейских государств рассмотреть возможность высылки по крайней мере по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой.

В целом же, отношения ЕС с Россией будут обсуждаться на саммите Евросоюза 25 мая.

«Все согласны, что нужна сильная поддержка [Чехии и Болгарии], но в то же время нельзя продолжать эскалацию напряженности. Возможно, после саммита 25 мая лидеры попросят меня и Еврокомиссию проанализировать отношения с Россией, как это было с Турцией. Но пока в повестке ЕС нет намерений продолжать эскалацию с высылкой дипломатов», — указал дипломат.

ЕС готов к диалогу с Москвой и призывает российскую сторону к взаимности, подтвердил глава МИД ФРГ Хайко Маас на этом же заседании.

«Мы будем также говорить о России, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о «списке недружественных государств», — сказал дипломат.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, в первую очередь сейчас важно то, чтобы Брюссель не переставал выступать за соблюдение прав человека, в том числе — в России.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок также призвал улучшать ситуацию в отношениях между странами ЕС и Москвой.

«Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией», — пояснил дипломат.

В прошлом месяце действующий премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о высылке трех сотрудников российского посольства. Позже Корчок пояснил, что данная мера была осуществлена в качестве реакции на инцидент со взрывами во Врбетице, а также на основе «серьезной информации» от спецслужб Словакии.

Москва объявила о решении признать трех словацких дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры.

Свое антироссийское заявление премьер Чехии Бабиш сделал в разговоре с журналистами сразу после прибытия на неформальную встречу президентов и премьер-министров стран Евросоюза в Португалии. Он также обсудил этот вопрос с лидерами стран-членов вечером в пятницу, 8 мая.

По словам Бабиша, в пятницу прошли относительно длительные дебаты по этому вопросу, в ходе которых, например, выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Поскольку это неформальный саммит, никаких письменных итогов подведено не было.

Бабиш призвал Европейский совет осудить на следующем заседании вышеназванный инцидент на военных складах, в причастности к которым Прага обвиняет «сотрудников ГРУ».

«Мы всегда должны понимать, что, когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех. Я также просил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата. Мы увидим на следующем саммите, как отреагирует СЕ», — сказал чешский премьер-министр.

Чехия такими призывами создает почву для ухудшения отношений с Россией, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным «highly likely»-шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают», – отметил депутат.

В апреле нынешнего года президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий иностранные дипмиссии недружественных к РФ стран в возможности нанимать персонал на российской территории.

Указ вводится «в целях защиты интересов и безопасности России», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Документ предполагает ограничение, а, если надо, то и полный запрет найма на работу в России сотрудников диппредставительствами и консульскими учреждениями, представительствами госорганов и учреждений иностранных государств, которые «совершают недружественные действия в отношении РФ».

Это решение Москвы Евросоюз также изучит в ближайшее время, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

«Мы по-прежнему ждем детали этого [указа], но я бы рассматривал это в контексте ухудшения обстановки внутри России, с одной стороны, и действий России в отношениях с ЕС – с другой», — ответил источник на вопрос журналистов о возможной реакции Евросоюза на включение в список.

Также источник подчеркнул, что включение даже одной страны ЕС в список «недружественных стран» будет воспринято как шаг в отношении всего Европейского союза. По его словам, такой список противоречит международному праву.

Как считает источник, нельзя относиться негативно к какой-либо стране только из-за наличия политических разногласий.