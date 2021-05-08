Шантаж и манипуляции: в Госдуме усомнились в искренности премьера Чехии

Просьба премьер-министра Чехии Андрея Бабиша к лидерам европейских государств рассмотреть возможность высылки по крайней мере по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой по делу о взрывах во Врбетице может быть продиктована его личными бизнес-интересами, пояснила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

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По ее словам, сам Бабиш может оказаться в этой истории объектом манипуляций и шантажа, передает РИА «Новости».

«То, что происходит с Бабишем в последние дни, заставляет задуматься над тем, не выглядит ли он сам в этой истории объектом манипуляций и шантажа. Не секрет, что он является миллиардером, одним из самых богатых людей в Чехии. Возможно, возникли какие-то риски для его бизнес-активов, заставившие его сорваться в антироссийский галоп.», — указала российский парламентарий.

Она подчеркнула, что такие заявления противоречат интересам как Чехии, так и всех стран Европы. Кроме того, Панина акцентировала внимание на особый цинизм таких слов Бабиша в преддверии Дня Победы над фашизмом.

«Это не нужно ни одной европейской стране, это делается исключительно в интересах США, пытающихся давить на нас чужими руками, в том числе и руками резко сменившего свою внешнеполитическую позицию Бабиша», — детализировала депутат.

Свое заявление Бабиш сделал в разговоре с журналистами сразу после прибытия на неформальную встречу президентов и премьер-министров стран Евросоюза в Португалии. Он также обсудил этот вопрос с лидерами стран-членов вечером в пятницу, 8 мая.

По словам Бабиша, в пятницу прошли относительно длительные дебаты по этому вопросу, в ходе которых, например, выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Поскольку это неформальный саммит, никаких письменных итогов подведено не было. Ожидается, что более широкое обсуждение отношений с Россией состоится на саммите Совета Европы в конце мая.

Бабиш призвал Европейский совет осудить на следующем заседании вышеназванный инцидент на военных складах, в причастности к которым Прага обвиняет «сотрудников ГРУ».

«Мы всегда должны понимать, что, когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех. Я также просил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата. Мы увидим на следующем саммите, как отреагирует СЕ», — сказал чешский премьер-министр.

Около двух недель назад между Чехией и Россией вспыхнул дипломатический скандал: Прага завила, что взрывы на военных складах в 2014 году – дело рук российских военных разведчиков. По этому делу чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова.

Но позднее прокурор Мартин Малуш, курирующий расследование, опроверг данные: он заявил, что соответствующий ордер ранее выдала Великобритания. Он отметил, что речь идет о тех же людях, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Глава Минюста Мария Бенешова в интервью местному изданию Novinky.cz сообщила, что есть несколько версий причин инцидента во Врбетице.

В разговоре с журналистами она рассказала, что сама называла «и другие возможные версии» на заседании правительства. Подробности обсуждений зафиксированы, по ее словам, «в записи, сделанной во время заседания правительства».

Однако ее слова опроверг вице-премьер Ян Гамачек, заявив, что «полиция работает только с одной версией — «российским следом». По его словам, «во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155». Других версий, как подчеркнул Гамачек, у Чехии нет.

Также известно, что наемные бригады фирмы Imex Group — арендатора складов — получили отгул на тот день, когда на одном из складов произошел первый взрыв. Об этом сообщалось на сайте Чешского радио.

«В место них в тот день на склад №16 пошел единственный человек — владелец компании Петр Бернатик-младший. Один», — указывалось в сообщении.

СМИ отмечали, что задержание Бернатика свидетельствует о том, что полиция воспринимает владельца Imex Group не только как свидетеля, но и как подозреваемого в сокрытии фактов в связи со взрывом. В частности, следователи и спецслужбы расследуют, «помогал ли он российским агентам» проникнуть в помещение во Врбетице.

В итоге Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства. Россия ответила высылкой 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Позже чешская дипломатия сообщила о принудительной высылке других российских дипломатов из Чехии до конца мая, а Россия объявила, что соблюдет «строгий паритет» по численности посольства.

Некоторые страны, такие как Словакия и страны Балтии, выразили солидарность с Чехией, и также выслали российских дипломатов. Затем Гамачек заявил по чешскому телевидению, что ожидает аналогичных шагов и от других стран, упомянув, например, Великобританию или Германию.