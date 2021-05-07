«Антипод перестройки»: на 101-м году жизни скончался Егор Лигачев

Егор Лигачев — старейший член ВКП(б) и бывший секретарь ЦК КПСС. Свою политическую карьеру он начал еще в комсомоле, а ее пик пришелся на годы перестройки, развала Советского Союза и президентства Бориса Ельцина. Егор Лигачев был одним из самых ярких критиков власти в те годы — один из советников единственного президента СССР Роальд Сагдеев в интервью «Газете.Ru» охарактеризовал политика как «антипод идеологов перестройки».

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Не менее известны его слова, сказанные еще в 1988 году и обращенные к будущему президенту Российской Федерации: «Борис, ты не прав».

Крылатая фраза была ответом на критику Ельцина, возмущенного слишком медленными темпами перестройки, Лигачев говорил, что внутрипартийный оппозиционер «обладает огромной энергией, но эта энергия не созидательная, а разрушительная».

Примечательно в этой ситуации то, что Лигачев в той или иной степени в свое время поспособствовал возвышению как Горбачева, так и Ельцина. Будучи членом Политбюро он был сторонником избрания Михаила Сергеевича на пост генерального секретаря ЦК КПСС, однако уже в 1986 году он кардинально изменил свое мнение о первом лице государства, критикуя перестройку, выступая за сохранение руководящей роли КПСС и однопартийной системы в стране. Он же стоял за публикацией письма Нины Андреевой в 1988 году в защиту Сталина, известного как «манифест антиперестроечных сил».

При этом идеологическим противником перестройки как таковой Лигачев не был. «Перестройку мы задумывали для улучшения советской системы. Она поддавалась реформированию. Это доказано НЭП, индустриализацией, переходом на военную, затем мирную экономику. Опытом коммунистического Китая. Он становится первой экономикой мира. Однако Горбачев и его новое окружение позже решили разрушить систему. Якобы она не реформируется.

Предпосылки к распаду страны создал Горбачев. А непосредственной ликвидацией Союза занялся Ельцин»,

— объяснял он свою позицию в одном из последних интервью, данному «Комсомольской правде».

История с поддержкой Ельцина несколько более сложная. По словам самого Лигачева, еще в конце 1983 год генсек ЦК КПСС Юрий Андропов просил его съездить на Урал и оценить деятельность первого секретаря Свердловского обкома КПСС — тогда бывший по сути главным партийным кадровиком Лигачев и присмотрел Ельцина. Вскоре будущего президента России пригласили работать в Москву, где его карьера стремительно пошла вверх.

Впоследствии Лигачев говорил, что его работа по продвижению Ельцина в партии — один из главных его просчетов. «Моя ошибка. Но, когда повел активную борьбу против него, оказался почти в единственном числе», — говорил он.

Вероятно, на негативное отношение члена политбюро к Ельцину повлияло и пристрастие последнего к алкоголю. Сам Лигачев был не просто сторонником здорового образа жизни, но и главным идеологом антиалкогольной кампании в СССР. Он до последнего отстаивал эффективность сухого закона, указывая на рост рождаемости и вкладов граждан в сберкассах, хотя и признавал, что партия со своей работой не справилась:

«Были и ошибки, недостатки, недочеты. Мы в Политбюро хотели побыстрее избавить народ от векового недуга. Но мы заблуждались. Чтобы справиться с пьянством, нужны долгие годы активной, умной антиалкогольной политики».

После распада СССР Лигачев не ушел из политики окончательно, войдя в руководство КПРФ. Депутатом российской Госдумы при этом он проработал всего один созыв — с 1999 по 2003 год. Будучи старейшим членом парламента (ему на тот момент было 79 лет) он за несколько дней до отставки Ельцина открывал первое заседание той Думы.

До 2013 года Лигачев оставался членом ЦК КПРФ, после чего ушел на пенсию. И хотя запомнился он в первую очередь благодаря критике первых лиц государства, в его работе были и другие яркие моменты — спецзадание в Китае в конце 1950-х, подробности которого до сих пор неизвестны, конфликт с автором текстов сталинского и российского гимнов Сергеем Михалковым и даже участие в попытках предотвратить конфликт в Нагорном Карабахе в конце 1980-х.

Нынешний лидер коммунистов Геннадий Зюганов уже выразил соболезнования в связи со смертью бывшего коллеги. «Нас постигла тяжелая потеря. <…> Смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну», — написал он в своем Telegram-канале.