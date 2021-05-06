«Не педалируйте тему НАТО»: что делегация США посоветовала Киеву

США держат дверь «открытой» для вступления Украины в НАТО в связи с недавней эскалацией напряженности в отношениях с Россией, заявила журналистам на «борту №1» заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Администрация [президента США Джо] Байдена привержена обеспечению принципа отрытых дверей в НАТО для кандидатов, которые готовы к этому, а также в силах выполнять обязательства членов и вносить свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе», — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, «Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по продвижению реформ верховенства закона и экономического роста, а также неприкосновенность ее границы и ее пограничной борьбы против российской агрессии».

В свою очередь, после этих заявлений журналисты потребовали у Жан-Пьер разъяснений по поводу позиции США относительно членства именно Украины в НАТО.

На это представитель администрации президента США ответила: «Да», но снова уточнила, что определяющими факторами являются готовность страны к членству в Альянсе и ее способность усилить НАТО.

Стоит отметить, что Жан-Пьер отвечала так, что осталось непонятно: поддерживает ли Белый дом Украину в ее североатлантических притязаниях или просто одобряет принципы по вступлению в Альянс.

В целом же, представитель администрации американского лидера ни разу не сказала: «Украина» или «Киев» применительно к членству в НАТО.

Также в четверг, 6 мая, находившийся с визитом на Украине госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может увеличить помощь Украине в области безопасности после «безрассудных и агрессивных» действий России по сосредоточению войск около украинской границы.

Дипломат также не сообщил о взглядах Вашингтона на стремление Украины присоединиться к НАТО.

«Могу сказать вам, господин президент, что мы твердо поддерживаем вас, и наши партнеры тоже. Я слышал то же самое, когда был в НАТО пару недель назад, и мы надеемся, что Россия прекратит безрассудные и агрессивные действия», — подчеркнул Блинкен в ходе совместного брифинга с Зеленским.

Он сказал, что Вашингтон «активно рассматривает возможность дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества в области безопасности».

Зеленский, в свою очередь, сказал, что Россия вывела лишь около 3,5 тысяч из десятков тысяч военнослужащих, дислоцированных на Крымском полуострове.

«Это может представлять угрозу. Никто не хочет этих сюрпризов», — сказал он.

Оба политика отметили, что, хотя Россия отвела часть своих сил от границ с Украиной, значительное количество войск и техники все еще находится там. Блинкен сказал, что Вашингтон следит за ситуацией «очень, очень внимательно», поскольку «Россия имеет возможность в довольно короткие сроки предпринять агрессивные действия, если она того пожелает».

США (в лице Байдена) уже обещали Зеленскому «непоколебимую поддержку» в апреле на фоне возмущения Вашингтона скоплением российских войск в южных регионах РФ, однако, и тогда про членство Украины в НАТО американская сторона ни сказала ни слова.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также в четверг в Брюсселе заявил, что военный альянс из 30 стран «должен сохранять бдительность и внимательно следить за развитием событий» на Украине и вблизи нее.

«Мы видели некоторое сокращение численности российских войск, но там остались десятки тысяч, и мы также видим, что Россия сохранила много оружия и заранее подготовленного оборудования», — сказал Столтенберг.

Интересно также и то, что приезжавшая с Блинкеном в Киев его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд на встрече с руководителями фракций Верховной рады посоветовала Киеву не слишком часто упоминать про свое североатлантическое стремление, пишет украинское издание Strana.Ua.

На встрече присутствовали спикер Рады Дмитрий Разумков, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко, сопредседатель «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко и представитель «Голоса» Андрей Осадчук.

«Ответный сигнал от Нуланд: по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст», — рассказал источник издания.

Зеленский несколько дней назад ясно дал понять, что хочет серьезных действий от НАТО: «четкого сигнала о европейской и евроатлантической перспективе» Украины.

«Откладывание этих вопросов на «позже», «когда-нибудь», «[через] 10 лет» должно закончиться», — написал украинский лидер в Twitter.

При этом, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк уверяет, что США активно поддерживают государственную и общественную трансформацию республики, которая обеспечит полноценное присоединение страны к Евросоюзу и НАТО.

Он также назвал Вашингтон «союзником» Киева и заявил, что во время визита Блинкена «украинская сторона услышала очень важные вещи».

При этом, и в самой Украине далеко не все разделяют оптимистичные настроения властей своей страны относительно членства в НАТО. По словам политолога Александра Дудчака, Вашингтон держит Киев на нужной дистанции, чтобы не оттолкнуть, но и не принимать в НАТО, передает RT.

«США никогда не говорили о том, что они против вступления Украины в НАТО. Это продолжение все той же риторики: да, США поддерживают стремление Украины в НАТО, но нужно выполнить определенные требования. Они достаточно расплывчатые, их можно выполнять вечно, но главное, чтобы у Украины был стимул тянуться», — указал эксперт.

Он объяснил, что Альянсу «лишняя ответственность ни к чему».

«Это пожелание со стороны американской администрации в прежнем духе, ни к чему не обязывающее США. Но в Киеве могут отчитаться перед той частью населения, которая за это выступает, что мы заслужили знаки внимания со стороны США и мы движемся в правильном направлении», — отметил аналитик.