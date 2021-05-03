Выдадут карту: как Украина пытается вступить в НАТО

Представители стран-членов НАТО будут обсуждать «дорожную карту» по принятию Украины в свои ряды в ходе саммита в Брюсселе 14 июня, сообщил президент Польши Анджей Дуда 3 мая в Варшаве на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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По словам Дуды, в «дорожной карте» будут указаны те условия и шаги, которые Киеву нужно будет предпринять для того, чтобы стать полноценным участником Североатлантического альянса.

«Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется», — подчеркнул польский президент.

Зеленский выразил благодарность польскому коллеге за поддержку атлантического стремления Украины, сообщает Gordon.

Путь Украины в НАТО

В конце 2014 года Верховная рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики «внеблоковости». В соответствии с Военной доктриной, принятой годом позднее, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей Киева.

В 2018 году НАТО признало Украину страной-аспирантом — кандидатом на членство в Альянсе. В феврале следующего года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе республики на приобретение полноправного членства Украины в НАТО.

В прошлом году Украина получила статус партнера расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP). Цель этой программы — усилить оперативную совместимость войск стран-партнеров с силами НАТО. Чем выше эта совместимость, тем эффективнее и проще становится участие в миссиях и операциях Североатлантического альянса.

Как указали в НАТО, украинские власти отправляли своих солдат поддерживать миссии альянса в Афганистане и Косово, а также проводили совместные учения.

К преимуществам этого статуса относятся регулярные политические консультации с НАТО по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, тесное сотрудничество во время кризисов. Статус EOP, кроме Украины, имеют пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

Надежда на Байдена

В феврале нынешнего года в эфире HBO Зеленский обратился к главе Белого дома Джо Байдену с вопросом: «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» Глава Украины считает, что, если его страна станет полноценным членом Североатлантического альянса, то сможет «вернуть» потерянные территории и противостоять России.

«Если бы Украина была в НАТО, то не было бы эскалации на востоке Украины. <…> НАТО — это мощный сигнал всем, когда говорят: Украина наша или Украина не наша», — сказал он.

Зеленский полагает, что именно членство в НАТО подтвердит статус государства как союзника США и Европы.

«Это и есть один из важнейших пунктов безопасности — той безопасности, о которой президент Байден и говорит», — добавил украинский президент.

Он выразил надежду, что новая администрация США под руководством Байдена поддержит Киев.

По словам Зеленского, именно демократ, который недавно стал главой Белого дома и «очень неплохо, кстати, знает Украину», поможет решить Киеву все накопившиеся проблемы.

Позднее Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что вступление в Альянс — это единственный путь для Украины окончить войны в Донбассе.

Кто за, кто против

Латвия и Литва поддержали предоставление Украине плана действий по членству (ПДЧ). Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно одобрит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к Альянсу.

По словам первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, всего парламент должен принять около 60 законопроектов для вступления Украины в НАТО.

При этом в прошлом месяце французский президент Эммануэль Макрон деликатно ушел от обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО при разговоре с Зеленским, сообщала газета L'Opinion. Издание отмечало, что во время переговоров с украинским коллегой в Париже Макрон пытался снизить уровень напряженности между Москвой и Киевом при помощи дипломатии, но при этом старался не потерять лицо. В администрации главы Франции уточнили, что такой «деликатный вопрос» стоит обсуждать коллективно на саммите Североатлантического альянса в июне.

По итогам переговоров с Макроном Зеленский отметил, что Киев чувствует поддержку Франции в решении давнего вопроса вступления Украины в НАТО.

«Украина не может чувствовать себя в НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужили», — сказал украинский президент.

Как подчеркнул Зеленский, он «хотел бы услышать конкретику, когда это может быть». В то же время он признал, что «все зависит не только от Франции».

«Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса», — добавил Зеленский.

Схожую с Францией позицию относительно принятия Украины в НАТО занимают США. В апреле нынешнего года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина давно стремится присоединиться к НАТО в качестве члена и что администрация президента США Джо Байдена обсуждает этот вопрос с Киевом.

«Мы давно обсуждаем эту тему с Украиной. Мы их решительно поддерживаем [в желании присоединиться к Альянсу]. Но это решение должно принимать НАТО», — сказал Псаки.

Берлин в настоящий момент также не видит перспектив еще большего сближения Украины и НАТО, следует из заявления представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Как вы знаете, НАТО проводит политику «открытых дверей» в отношении приема новых членов. Украина имеет право свободно выбирать свои политические пути. Однако, в настоящее время никаких дальнейших шагов к членству [Украины в НАТО] не планируется», — подчеркнул немецкий политик, уточнив при этом, что Германия, ЕС и НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Донбасс не простит

В свою очередь в Кремле уверены: вступление Украины в НАТО не будет способствовать окончанию войны в Донбассе, но даже усугубит ситуацию.

«Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что «такое членство в НАТО» для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «является глубоко неприемлемым».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал, что Запад в ответ на запросы Киева по поводу НАТО просто ограничится обнадеживающей риторикой, но никаких действий по выработке плана присоединения Украины к Альянсу сделано не будет.

«Фактически американцы, а вместе с ними и немцы отказали Украине во вступлении в НАТО», — считает эксперт.

Впрочем, даже план действий по членству на является гарантией скорого вступления страны в НАТО, уточнил эксперт брюссельского аналитического центра Friends of Europe Джейми Ши, ранее работавший в органах управления Альянса.

«Членство базируется на трех критериях. Первый: готова ли страна? В случае с Украиной — еще нет. Готовы ли страны-члены [к ее членству]? Учитывая сложные дискуссии во Франции, Германии и Нидерландах — нет, еще не готовы. Готова ли к этому политическая ситуация в Европе? Можно позволить себе расширение НАТО, не рискуя дестабилизацией Европы? НАТО будет пытаться найти ответ на этот вопрос в ближайшее время», — пояснил аналитик.