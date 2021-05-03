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Выдадут карту: как Украина пытается вступить в НАТО

Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите в июне

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Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский

Valentyn Ogirenko/Pool via AP
НАТО обсудит принятие Украины в свои ряды на саммите в Брюсселе 14 июня. В «дорожной карте», выработанной на саммите, будут указаны шаги, которые Киеву нужно будет сделать для того, чтобы стать полноценным участником альянса. По словам президента Польши Анджея Дуды, этот вопрос касается безопасности всей Центральной Европы.
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Представители стран-членов НАТО будут обсуждать «дорожную карту» по принятию Украины в свои ряды в ходе саммита в Брюсселе 14 июня, сообщил президент Польши Анджей Дуда 3 мая в Варшаве на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам Дуды, в «дорожной карте» будут указаны те условия и шаги, которые Киеву нужно будет предпринять для того, чтобы стать полноценным участником Североатлантического альянса.

«Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется», — подчеркнул польский президент.

Зеленский выразил благодарность польскому коллеге за поддержку атлантического стремления Украины, сообщает Gordon.

Путь Украины в НАТО

В конце 2014 года Верховная рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики «внеблоковости». В соответствии с Военной доктриной, принятой годом позднее, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей Киева.

В 2018 году НАТО признало Украину страной-аспирантом — кандидатом на членство в Альянсе. В феврале следующего года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе республики на приобретение полноправного членства Украины в НАТО.

В прошлом году Украина получила статус партнера расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP). Цель этой программы — усилить оперативную совместимость войск стран-партнеров с силами НАТО. Чем выше эта совместимость, тем эффективнее и проще становится участие в миссиях и операциях Североатлантического альянса.

Как указали в НАТО, украинские власти отправляли своих солдат поддерживать миссии альянса в Афганистане и Косово, а также проводили совместные учения.

К преимуществам этого статуса относятся регулярные политические консультации с НАТО по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, тесное сотрудничество во время кризисов. Статус EOP, кроме Украины, имеют пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

Надежда на Байдена

В феврале нынешнего года в эфире HBO Зеленский обратился к главе Белого дома Джо Байдену с вопросом: «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» Глава Украины считает, что, если его страна станет полноценным членом Североатлантического альянса, то сможет «вернуть» потерянные территории и противостоять России.

«Если бы Украина была в НАТО, то не было бы эскалации на востоке Украины. <…> НАТО — это мощный сигнал всем, когда говорят: Украина наша или Украина не наша», — сказал он.

Зеленский полагает, что именно членство в НАТО подтвердит статус государства как союзника США и Европы.

«Это и есть один из важнейших пунктов безопасности — той безопасности, о которой президент Байден и говорит», — добавил украинский президент.

Он выразил надежду, что новая администрация США под руководством Байдена поддержит Киев.

По словам Зеленского, именно демократ, который недавно стал главой Белого дома и «очень неплохо, кстати, знает Украину», поможет решить Киеву все накопившиеся проблемы.

Позднее Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что вступление в Альянс — это единственный путь для Украины окончить войны в Донбассе.

Кто за, кто против

Латвия и Литва поддержали предоставление Украине плана действий по членству (ПДЧ). Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно одобрит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к Альянсу.

По словам первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, всего парламент должен принять около 60 законопроектов для вступления Украины в НАТО.

При этом в прошлом месяце французский президент Эммануэль Макрон деликатно ушел от обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО при разговоре с Зеленским, сообщала газета L'Opinion. Издание отмечало, что во время переговоров с украинским коллегой в Париже Макрон пытался снизить уровень напряженности между Москвой и Киевом при помощи дипломатии, но при этом старался не потерять лицо. В администрации главы Франции уточнили, что такой «деликатный вопрос» стоит обсуждать коллективно на саммите Североатлантического альянса в июне.

По итогам переговоров с Макроном Зеленский отметил, что Киев чувствует поддержку Франции в решении давнего вопроса вступления Украины в НАТО.

«Украина не может чувствовать себя в НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужили», — сказал украинский президент.

Как подчеркнул Зеленский, он «хотел бы услышать конкретику, когда это может быть». В то же время он признал, что «все зависит не только от Франции».

«Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса», — добавил Зеленский.

Схожую с Францией позицию относительно принятия Украины в НАТО занимают США. В апреле нынешнего года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина давно стремится присоединиться к НАТО в качестве члена и что администрация президента США Джо Байдена обсуждает этот вопрос с Киевом.

«Мы давно обсуждаем эту тему с Украиной. Мы их решительно поддерживаем [в желании присоединиться к Альянсу]. Но это решение должно принимать НАТО», — сказал Псаки.

Берлин в настоящий момент также не видит перспектив еще большего сближения Украины и НАТО, следует из заявления представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Как вы знаете, НАТО проводит политику «открытых дверей» в отношении приема новых членов. Украина имеет право свободно выбирать свои политические пути. Однако, в настоящее время никаких дальнейших шагов к членству [Украины в НАТО] не планируется», — подчеркнул немецкий политик, уточнив при этом, что Германия, ЕС и НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Донбасс не простит

В свою очередь в Кремле уверены: вступление Украины в НАТО не будет способствовать окончанию войны в Донбассе, но даже усугубит ситуацию.

«Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что «такое членство в НАТО» для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «является глубоко неприемлемым».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал, что Запад в ответ на запросы Киева по поводу НАТО просто ограничится обнадеживающей риторикой, но никаких действий по выработке плана присоединения Украины к Альянсу сделано не будет.

«Фактически американцы, а вместе с ними и немцы отказали Украине во вступлении в НАТО», — считает эксперт.

Впрочем, даже план действий по членству на является гарантией скорого вступления страны в НАТО, уточнил эксперт брюссельского аналитического центра Friends of Europe Джейми Ши, ранее работавший в органах управления Альянса.

«Членство базируется на трех критериях. Первый: готова ли страна? В случае с Украиной — еще нет. Готовы ли страны-члены [к ее членству]? Учитывая сложные дискуссии во Франции, Германии и Нидерландах — нет, еще не готовы. Готова ли к этому политическая ситуация в Европе? Можно позволить себе расширение НАТО, не рискуя дестабилизацией Европы? НАТО будет пытаться найти ответ на этот вопрос в ближайшее время», — пояснил аналитик.

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