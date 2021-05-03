Евросоюз готовит ответ на российские санкции

Постоянного представителя России при ЕС вызвали во внешнеполитическую службу союза для того, чтобы выразить протест в связи с санкциями, которые ранее ввела Москва в ответ на мартовский черный список стран Европы. Ограничения, введенные Россией, коснулись европейских чиновников.

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«Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением», — отметил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано. Он также рассказал, что

10 мая на заседании Совета ЕС главы МИД стран-участниц союза обсудят действия России, в том числе и недавние ограничительные меры.

»Евросоюз всегда предпочитает выработку общего ответа», — напомнил Стано. Источник ТАСС ранее сообщал, что дипломатический конфликт будет обсуждаться и на саммите ЕС, который должен пройти 25 мая.

Стано добавил, что Европейский союз намерен затронуть тему действий российской стороны и на встрече с партнерами — с 3 по 5 мая в Лондоне проходит встреча глав МИД стран G7. «Они будут обсуждать, как действовать дальше», — отметил представитель дипломатии ЕС.

Ранее российский МИД опубликовал список из восьми имен европейских чиновников, которым запретили въезд на территорию РФ. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Один из попавших в санкционный список России — председатель Европарламента Давид Мария Сассоли — выразил надежду на то, что эти ограничения будут отменены.

Сассоли считает, что в ближайшее время сможет приехать в Москву. Он уверен, что ограничение на въезд в Россию «не является личным выпадом, но касается главы парламента, чтобы наказать весь орган».

«Мы верим в диалог, силу дипломатии, многополярность, торговлю, мы не передвигаем войска и мы не агрессивны», — сказал глава Европарламента.

Он намерен посетить российскую столицу, чтобы «обсуждать темы прав человека и политических свобод». «Думаю, что народ этой великой страны этого ждет и заслуживает», — заявил Сассоли.

В то же время глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает введенные Москвой санкции против восьми европейцев «неприемлемыми и лишенными юридических оснований».

«Это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений», — говорится в заявлении Борреля, которое было распространено европейским ведомством.

По словам Борреля, ЕС осуждает действия России. «ЕС выражает солидарность с этими лицами [европейцами, попавшими под санкции]. Российские действия не удержат ЕС от продолжения борьбы за права человека, демократию и международные законы, а также призывов к ответственности [путем введения односторонних санкций] за нарушения прав человека», — сказал Боррель.