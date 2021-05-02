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«Продолжим отстаивать права человека»: в ЕС ответили на санкции России

Боррель назвал санкции России лишенными оснований

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Global Look Press
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал санкции России против восьми европейских политиков «неприемлемыми и лишенными каких-либо юридических оснований». Он заявил, что ЕС солидарен с попавшими под ограничения главой Европарламента Давидом Сассоли, вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой и другими еврочиновниками.
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Евросоюз осуждает решение властей России запретить въезд восьми европейским политикам, заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Санкции Москвы распространяются на председателя Европейского парламента Давида Сассоли, вице-президента Европейской комиссии по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Веру Юрову, а также госслужащих из Эстонии, Франции, Германии, Латвии и Швеции.

«Европейский союз солидарен со всеми этими людьми. Действия России не помешают ЕС продолжать отстаивать права человека, демократию и международное право или привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека», — заверил Боррель.

По его словам, это решение Москвы, прямо направленное против ЕС и его государств-членов, «неприемлемо и лишено каких-либо юридических оснований».

«Это решение показывает, что РФ до сих пор выбирает путь конфронтации вместо того, чтобы стремиться повернуть вспять негативную траекторию отношений между ЕС и Россией», — указывается в коммюнике главы европейской дипломатии.

О рестрикциях против ЕС МИД РФ объявил в пятницу, 30 апреля. Кроме вышеназванных европолитиков под ограничительные меры попали Ивар Аболиньш (председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ), Марис Балтиньш (директор Центра государственного языка Латвии), Жак Мэр (член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы).

Также санкции затронули Йорга Раупаха (руководитель прокуратуры Берлина), Оса Скотта (глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института обороны Швеции) и Ильмара Томуска (глава Языкового департамента Эстонии).

МИД назвал санкции ответом на политику Евросоюза по введению нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций.

«Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами», — напомнили в Москве.

В МИД также посетовали на то, что все предложения российской стороны по решению любых возникающих между Москвой и Брюсселем проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются.

«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны.

Навязать свою однобокую концепцию «миропорядка, основанного на правилах», подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики», — поясняется в комментарии.

Один из фигурантов «черного списка» Москвы – Давид Сассоли – ответил неполно приведенной фразой писателя Льва Толстого: «И нет величия там, где нет [простоты, добра и] правды».

«Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал… Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы, демократии. Угрозы не заставят нас молчать», — добавил чиновник.

Другие, затронутые российскими санкциями страны, также осудили такой шаг Москвы и заявили о своем праве на ответ.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон «присоединяется к лидерам ЕС и осуждают» запрет на въезд в РФ европейских чиновников. Дипломат указал, что обновление «черного списка» — это «очередная попытка запугать критиков».

Новый виток напряжения между Россией и ЕС был вызван введенными Европой 22 марта санкциями в отношении 11 физических и 4 юридических лиц.

В частности, под санкции попали два россиянина — заместитель председателя правительства Чечни по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев. Причиной были названы «пытки и репрессии против ЛГБТ и политических оппонентов».

При этом параллельно со встречей глав МИД стран Евросоюза, на которой были согласованы рестрикции, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Как отмечает пресс-служба Кремля, глава государства дал оценку неудовлетворительному состоянию связей Россия — ЕС, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров.

«С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», — отмечалось в сообщении.

В то же время, в пресс-службе Мишеля заявили, что глава Евросовета также выразил мнение, что отношения ЕС и России находятся на низком уровне.

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