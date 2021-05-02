«Продолжим отстаивать права человека»: в ЕС ответили на санкции России

Евросоюз осуждает решение властей России запретить въезд восьми европейским политикам, заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Реклама

Санкции Москвы распространяются на председателя Европейского парламента Давида Сассоли, вице-президента Европейской комиссии по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Веру Юрову, а также госслужащих из Эстонии, Франции, Германии, Латвии и Швеции.

«Европейский союз солидарен со всеми этими людьми. Действия России не помешают ЕС продолжать отстаивать права человека, демократию и международное право или привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека», — заверил Боррель.

По его словам, это решение Москвы, прямо направленное против ЕС и его государств-членов, «неприемлемо и лишено каких-либо юридических оснований».

«Это решение показывает, что РФ до сих пор выбирает путь конфронтации вместо того, чтобы стремиться повернуть вспять негативную траекторию отношений между ЕС и Россией», — указывается в коммюнике главы европейской дипломатии.

О рестрикциях против ЕС МИД РФ объявил в пятницу, 30 апреля. Кроме вышеназванных европолитиков под ограничительные меры попали Ивар Аболиньш (председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ), Марис Балтиньш (директор Центра государственного языка Латвии), Жак Мэр (член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы).

Также санкции затронули Йорга Раупаха (руководитель прокуратуры Берлина), Оса Скотта (глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института обороны Швеции) и Ильмара Томуска (глава Языкового департамента Эстонии).

МИД назвал санкции ответом на политику Евросоюза по введению нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций.

«Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами», — напомнили в Москве.

В МИД также посетовали на то, что все предложения российской стороны по решению любых возникающих между Москвой и Брюсселем проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются.

«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны.

Навязать свою однобокую концепцию «миропорядка, основанного на правилах», подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики», — поясняется в комментарии.

Один из фигурантов «черного списка» Москвы – Давид Сассоли – ответил неполно приведенной фразой писателя Льва Толстого: «И нет величия там, где нет [простоты, добра и] правды».

«Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал… Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы, демократии. Угрозы не заставят нас молчать», — добавил чиновник.

Другие, затронутые российскими санкциями страны, также осудили такой шаг Москвы и заявили о своем праве на ответ.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон «присоединяется к лидерам ЕС и осуждают» запрет на въезд в РФ европейских чиновников. Дипломат указал, что обновление «черного списка» — это «очередная попытка запугать критиков».

Новый виток напряжения между Россией и ЕС был вызван введенными Европой 22 марта санкциями в отношении 11 физических и 4 юридических лиц.

В частности, под санкции попали два россиянина — заместитель председателя правительства Чечни по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев. Причиной были названы «пытки и репрессии против ЛГБТ и политических оппонентов».

При этом параллельно со встречей глав МИД стран Евросоюза, на которой были согласованы рестрикции, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Как отмечает пресс-служба Кремля, глава государства дал оценку неудовлетворительному состоянию связей Россия — ЕС, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров.

«С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», — отмечалось в сообщении.

В то же время, в пресс-службе Мишеля заявили, что глава Евросовета также выразил мнение, что отношения ЕС и России находятся на низком уровне.