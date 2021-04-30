Нуланд возвращается в Госдеп: чего от нее ждут, кроме печенек

Виктория Нуланд получила одобрение Сената США в качестве кандидата на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Американские законодатели единогласно утвердили ее кандидатуру, тем самым согласовав ее возвращение в Госдеп, который она покинула четыре года назад.

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Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, назначение Нуланд было ожидаемым: о нем было объявлено довольно давно, когда президент США Джо Байден только начал подбирать кадры.

«В одно время она фигурировала в качестве возможного кандидата на пост госсекретаря США, тем более что в прошлом году она опубликовала достаточно программную статью в журнале Foreign Affairs (издание считается наиболее авторитетным в вопросах внешней политики США). В последствии ситуация была переиграна, но тут надо иметь в виду одну вещь — Виктория Нуланд в общем является выдвиженкой Хиллари Клинтон, что могло сыграть свою роль», — добавил эксперт.

Замдиректор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрия Суслов в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что Нуланд будет курировать работу Госдепа практически по всем регионам.

«Нуланд стала старшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам — это третье должностное лицо в иерархии Госдепа после главы ведомства. Отвечать она будет за политику США по всем спектрам, включая политику в отношении России, Европы, Китая, Африки, Азии, Ближнего Востока и так далее», — пояснил эксперт.

В свою очередь Владимир Васильев указывает, что на своей новой должности она будет отвечать за европейскую и евразийскую политику США, поскольку считается специалистом в этой области.

«При этом она была одной из ключевых в американской внешней политике в отношении Украины. В этом отношении она также была достаточно близка к Байдену, поскольку тот в администрации Обамы курировал украинские дела», — отметил эксперт.

Во время ее предыдущей работы она уделяла внимания проблемой реформ на Украине и деолигархизации страны, продолжил Васильев. По ее мнению, искоренение всех видов олигархов — один из главных вызовов для Украины.

Как пишет The Washington Post, Нуланд является очередным представителем «ястребов» в команде Байдена, что ожидаемо повлияет на взаимодействие Вашингтона с Москвой, поскольку баланса в этом вопросе в Белом доме нет.

Чем известна Нуланд

В США Нуланд считается одним из главных специалистов по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии — этот пост она занимала с 2013 по 2017 год.

В России же она получила особую известность благодаря ряду инцидентов. Во-первых, она прямо говорила, что с 1990-х годов США потратили около $5 млрд на различные демократические программы на Украине. Во-вторых, часто критиковалась в Москве за вмешательство в дела Киева, которое в итоге спровоцировало госпереворот 2014 года.

Дело в том, что Нуланд фактически открыто поддерживала «Евромайдан», с чем был связан один занятный инцидент. На одной из антиправительственных акций в Киеве она раздавала протестующим бутерброды и печенье, от чего в российских антиамериканских кругах появилась популярная фраза «печеньки Госдепа» — эвфемизм, обозначающий американскую поддержку любой протестной деятельности.

Что касается известности Нуланд в Европе, то тут стоит вспомнить ее слитые разговоры с послом США на Украине Джеффри Пайетт в 2014 году. В ходе беседы представитель Госдепа заявила, что будет замечательно, если ООН поможет все это склеить, а Евросоюз может идти «куда подальше» — в оригинале фраза заканчивалась словами «fuck the EU».

Угроза для России?

За время своей прошлой работы в Госдепе и после нее Нуланд не раз продемонстрировала свою недружелюбную позицию по отношению к России. К примеру, активно призывая к санкциям против «Северного потока — 2» или настаивая на усилении давления Вашингтона на Москву в целом.

С точки зрения Дмитрия Суслова, для России назначение Нуланд означает усиление американской политики давления по внутриполитическим вопросам и сдерживания российской стороны.

«Нуланд верит в необходимость смены режима в России и его трансформации по западным лекалам. Условно говоря, речь идет о возвращении страны в 90-е годы.

Она отвечала за российское направление в администрации Обамы, поэтому по-прежнему будут уделять ему достаточно приоритетное внимание. Поскольку именно она будет курировать не только Россию, но и другие географические направления американской внешней политики, это означает, что США будут с большей интенсивностью сдерживать Россию в других регионах мира», — добавил эксперт.

Противодействие России станет одной из ключевых задач США в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, продолжил Суслов. Во многом это уже происходит и сегодня, но интенсивность этих процессов с назначением Нуланд определенно возрастет.

«Одним из приоритетов работы Нуланд станет сдерживание России через Украину, но Москва и Киев будут не единственными направлениями ее политики, не менее приоритетным для нее станет Китай. Все же администрация Байдена постоянно подчеркивает, что КНР воспринимается ими как главная и фундаментальная стратегическая угроза», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь Владимир Васильев также не видит никаких позитивных моментов для Москвы с назначением Нуланд в Госдеп.

По его мнению, она является достаточно открытой русофобкой, которая всегда проводила активную политику розыгрыша украинской карты в отношениях с Россией.

«Сегодня же украинская составляющая американской политики также усиливается, но в более широком плане. То есть США хотят более активно использовать постсоветское пространство в целом для того, чтобы создавать трудности для России в ее ближнем окружении. Москве это ничего хорошего не сулит, тем более у Нуланд есть личный интерес к Украине и России, а также этому региону в целом», — резюмировал эксперт.