«Творчество пенсионеров»: как французские военные поплатятся за письмо Макрону

После написания президенту Франции Эммануэлю Макрону открытого письма перед дисциплинарным советом армии предстанут 18 французских военных, находящихся на активной службе, сообщил в интервью газете Le Parisien начальник главного штаба вооруженных сил республики генерал Франсуа Лекуэнтр.

Речь идет об опубликованном ранее журналом Valeurs actuelles письме, в котором отставные генералы предупредили Эммануэля Макрона о том, что Франции грозит «смертельная опасность». Под документом подписались сотня старших офицеров и более 1 тыс. других военнослужащих.

Авторы указали в обращении, что фанатичные сторонники расовой войны презирают Францию, ее культуру и традиции и хотят видеть, как она разрушается. По их словам, исламисты захватывают окраины государства и устанавливают там противоречащие конституции страны порядки. Генералы утверждают, что опасностей становится все больше, а уровень насилия растет.

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В письме подчеркивается, что «нерешительность и преступное молчание» властей приведет к взрыву и вмешательству армии, которая возьмет на себя миссию по защите ценностей цивилизации. «Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами», — подчеркнули военные.

Как сказал генерал Лекуэнтр, авторы этого послания отдавали себе отчет в том, что занимают тем самым определенную политическую позицию. «Я не могу этого допустить, так как нейтралитет французской армии является важнейшим условием ее существования. Особо меня возмутил призыв генералов запаса к военным из активной части армии», — подчеркнул начальник главного штаба ВС.

Он отметил, что на 18 военных будут наложены санкции. Вопрос о том, какими они будут, рассматривается с начальниками штабов видов вооруженных сил. По мнению военного, наказание должно быть более суровым в отношении старших по званию и менее значительным — для младших.

Говоря об отставных генералах, подписавших послание, Лекуэнтр допустил, что их могут уволить из армейского резерва и окончательно вывести на пенсию.

«Это чрезвычайная процедура, которую мы начинаем немедленно осуществлять по указанию министра вооруженных сил [Флоранс Парли]», — подчеркнул генерал Лекуэнтр.

Он добавил, что содержание письма к президенту, написанное генералами, ушедшими с активной службы еще 20-30 лет назад, «абсолютно не отражает сегодняшних настроений в армии и ее социального состава». Генерал заверил, что французская армия придерживается республиканских традиций и не политизирована. «Это творчество пенсионеров, отставших от жизни, и я лишаю их права выносить суждение о нас», — заявил военный.

Флоранс Парли ранее тоже выступила с критикой в связи с публикацией этого письма. Она напомнила, что задача армии заключается не в участии в политической кампании, а в защите Франции.

Богатые традиции

Для европейских военных вмешательство в политические процессы не характерно, но, как обращают внимание опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, Франция по своей политической культуре имеет некоторые особенности. «5 мая Франция отметит 200-летие кончины Наполеона Бонапарта. Некие категория бонапартизма как политического течения сопровождали французскую историю уже 200 лет», — сказал руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский..

Эксперт отметил, что подписавшие это письмо — в основном люди старшего поколения, которые прошли через колониальные войны и которые особенно чувствительно относятся к некоторым проблемам страны.

Как уточнил специалист, каждый десятый житель Франции во втором и третьем поколении — иммигрант, у каждого четвертого француза есть бабушка или дедушка, которые родились не во Франции. Из них большинство — арабы-мусульмане из бывших владений в Северной Африке.

«Отношения с ними не всегда отвечают республиканским ценностям. Проблема, в частности, ислама, но не как религии, а экстремизма, стала реальной угрозой, и генералы бьют тревогу. И действительно грозят, что их товарищи не будут сидеть сложа руки. Это, конечно, скандальное заявление, которое расходится с элементарными требованиями этики и законодательства», — подчеркнул он.

В свою очередь, научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев указал на давнюю традицию: военные во Франции имеют определенные политические амбиции и пытаются вмешиваться в политику. По его словам, такая практика существовала в XIX веке и частично в первой половине XX. Самыми известными примерами он назвал Наполеона и Шарля де Голля.

В современном контексте Тимофеев напомнил об инциденте в 2017 году, когда начальник штаба ВС Франции Пьер де Вилье, находившийся в конфликте с Макроном из-за военного бюджета, подал в отставку. «Вот в тот момент, как мне кажется, часть военных заимела на Макрона зуб», — полагает он.

Вместе с тем Юрий Рубинский обратил внимание, что сам де Вилье открытое письмо президенту не подписывал.

Генералы на выборах

Письмо может оказать некоторое влияние на положение Макрона, который собирается участвовать в очередных президентских выборах во Франции, запланированных на апрель-май 2022 года.

Ситуацией воспользовалась его главная конкурентка — лидер политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Как гражданка и женщина-политик я соглашаюсь с вашим анализом и разделяю вашу скорбь», — прокомментировала она письмо военных, пригласив их присоединиться к ее партии и принять участие в начинающейся президентской кампании. «Хотя это политическая и мирная борьба, но прежде всего это борьба за Францию», — сказала политик.

Рубинский назвал поддержку военных со стороны Ле Пен одним из наиболее важных факторов в этой истории.

«Она уже в четвертый раз будет кандидатом на президентских выборах. Сегодня по опросам общественного мнения с учетом издержек реформ, проведенных Макроном, и не всегда успешной борьбой с коронавирусом Макрон опережает ее только на четыре процентных пункта. Она впервые имеет определенные шансы на победу, а это может стать очень серьезным потрясением не только французской политики, но и ЕС в целом», — сказал эксперт.

Он отметил, что саму ситуацию признаком гражданской войны во Франции считать нельзя — «это большое преувеличение». «Но то, что этот эпизод окажет большое влияние на предвыборную борьбу, — это факт», — констатировал специалист.