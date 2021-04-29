«Провокационный настрой»: в Кремле объяснили отказ Чехии от «Спутника V»

Отказ Чехии изучать документы по российской вакцине «Спутник V» в Кремле связали с дипломатическим скандалом, который длится почти две недели.

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«Как вы понимаете, подобное решение, принимаемое в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов. Ведь все-таки речь идет о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее чешский фармацевтический регулятор объявил о том, что прекращает изучать антикоронавирусную вакцину, которую создали в России, «из-за недостатка полученной от производителя документации». Отчет также был отправлен правительству республики, сообщила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.

При этом документация, по заявлению Сторовой, исчислялась якобы «десятками страниц». В то время как сопроводительные материалы, которые направляют производители подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц, добавила она.

Сторова также отметила, что в Чехии не проводились и не планируются клинические испытания «Спутника V».

«Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба [от властей страны] провести клинические испытания [«Спутника V»]», — сказала она.

В то же время чешские власти объявляли, что не нуждаются в российской вакцине, так как в страну поступает достаточное количество препаратов от других производителей, которые зарегистрированы в Евросоюзе. Согласно прогнозам премьер-министра Андрея Бабиша и главы Минздрава Петера Аренбергера, к концу лета этого года, вакцинацию от коронавируса пройдут все желающие жители Чехии. Население страны составляет почти 11 млн человек.

При этом еще в конце марта президент Чехии Милош Земан отмечал, что не был бы против закупок «Спутника V», если бы чешские специалисты указали на такую необходимость.

Земан подчеркнул, что для сокращения смертности от коронавируса стоит обеспечить граждан достаточным объемом вакцины от COVID-19. Глава республики также пообещал обратиться к российским властям с «просьбой о помощи».

При этом он считал, что главным препятствием к закупкам российской вакцины являлись бывший министр здравоохранения Ян Блатный и Ирена Сторова. «Я вижу решение [возникшей] ситуации в отставке обоих», — сказал в марте Земан.

Вскоре после этого Блатного отправили в отставку. Премьер-министр Чехии объяснил это разногласиями в видении функционирования министерства здравоохранения.

14 апреля первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также временно исполнял обязанности министра иностранных дел республики, заявил, что 19 апреля намерен провести переговоры с российской стороной о возможных поставках вакцины «Спутник V» после того, как ее одобрит европейский регулятор ЕМА.

Но уже спустя два дня отказался от этой поездки по настоянию главы кабмина Чехии. «Вакцина [обеспечение ею Чехии] не является делом господина Гамачека, и эта его поездка не является полностью идеальной. Она не нужна, так как к нам уже поступило предложение о [покупке] «Спутника V». Увидим, будет ли одобрена или нет к применению эта вакцина в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA)», — сказал тогда Бабиш.

Уже 17 апреля власти Чехии обвинили Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.

В качестве ответной меры Прага выслала 18 российских дипломатов, заявив, что они работники спецслужб. Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства, что возмутило власти республики. Дипломатический скандал привел к тому, что в посольства России и Чехии осталось по 7 дипломатов и 25 работников диппредставительства.