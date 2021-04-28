На борьбу с коронавирусом: Россия окажет Индии экстренную помощь

Российский президент Владимир Путин сообщил индийскому премьер-министру Нарендру Моди, что Россия предоставит его республике экстренную гуманитарную помощь, чтобы посодействовать в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля по итогам их телефонного разговора.

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«Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь», — указали в сообщении.

В Кремле отметили, что рейсами МЧС РФ в Индию доставят более 22 тонн необходимых средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов, а также 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

close Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, 2019 год Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, 2019 год Михаил Метцель/РИА «Новости»

Моди выразил благодарность Путину за содействие, «которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране».

Как уточнили в пресс-службе Минпромторга, препарат, который передадут Индии, — «Фавипиравир» — уже зарекомендовал себя при лечении коронавируса. Его произвела группа компаний «Р-Фарм». Он известен под торговым наименованием «Коронавир».

Аппараты ИВЛ и прикроватные мониторы, которые поставят в Индию в качестве гуманитарной помощи, были изготовлены российской компанией «Тритон электроникс». Концентраторы кислорода произвела компания «Грасис».

«Все это — высокотехнологичное оборудование российского производства. Надеемся, что наша техника поможет индийским врачам спасать жизни людей», — процитировала пресс-служба главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Путин и Моди приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также договоренность о ее производстве в республике.

Планируется, что препарат начнут выпускать в мае этого года, сообщили в Кремле. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что Индия получит «Спутник V» уже в начале мая.

«Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае», — указали в сообщении.

close Сотрудники МЧС РФ подготавливают для отправки в Индию коробки с гуманитарной помощью в аэропорту... Сотрудники МЧС РФ подготавливают для отправки в Индию коробки с гуманитарной помощью в аэропорту Жуковский, 28 апреля 2021 года РИА «Новости»

Моди в ходе разговора с Путиным выразил надежду на визит российского президента в Индию в этом году. Кроме того, они договорились запустить новый диалог в формате «2+2», который предполагает переговоры министров иностранных дел и обороны обеих стран, отметили в канцелярии индийского премьера.

«Президент Путин заверил премьер-министра в полной поддержке Россией успеха председательства Индии в БРИКС в 2021 году. Лидеры двух стран договорились поддерживать тесный контакт по двусторонним и международным вопросам», — подчеркнули в пресс-службе индийского МИД.

В Индии 26 апреля зарегистрировали более 352 тыс. новых случаев коронавируса за сутки. В больницах страны не хватает коек и кислородных баллонов для пациентов. Каждый день от инфекции умирает несколько тысяч человек. По количеству случаев заражения Индия занимает второе место в мире после США. По числу смертей она находится на четвертом.

Кроме того, появилась информация об обнаружении в стране особенно опасного «индийского» штамма коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила более 2,6 тыс. сотрудников в Индию, чтобы оказать стране помощь в борьбе с растущим числом случаев заражения коронавирусом. «ВОЗ делает все, что может, предоставляетоборудование и материалы, включая тысячи кислородных концентраторов, передвижные полевые госпитали из сборных конструкций и лабораторные принадлежности», — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Как отметила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове, темпы роста заболеваемости в Индии беспрецедентны. «Стремительный рост заболеваемости, который мы наблюдаем, является ошеломительным... Случалось, что рост заболеваемости в некоторых странах развивался по схожей траектории, но не в таком масштабе и без настолько обременяющих последствий для здравоохранения, как в Индии», — сказала она 27 апреля.