Зеленский зовет Путина в Ватикан. Святой престол запросов от Киева не получал

Подходящим местом встречи лидеров Украины и России может стать Ватикан. Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Святой престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе», — сказал политик.

По словам Зеленского, он обязательно встретится с президентом РФ Владимиром Путиным — это нужно для остановки войны в Донбассе и завершения мирного процесса. Ватикан же представляет собой «глобальный моральный авторитет, выполняющий роль беспристрастного посредника». Пресс-служба Ватикана при этом сообщила, что официально никаких запросов от главы Украины не получала.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также рассказал, что официального обращения от Киева по поводу встречи не поступало: «Об этом пока не знает ни Ватикан, ни Россия». Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не будет обсуждать с Киевом тет-а-тет ситуацию в Донбассе. Для этого существует «минский формат». Чтобы обсудить двусторонние отношения РФ и Украины, президент Путин «будет рад видеть Зеленского в Москве», добавил Песков.

«Стремление к миру должно поддерживаться, но Украина с Россией, слава богу, никогда не воевали, поэтому речь должна идти не о мире между Украиной и Россией», — резюмировал он.

В ответ на вопрос журналистов украинского агентства УНИАН, спросивших, что делать, если мнение Украины по этому поводу отличается от мнения властей РФ, Песков призвал искать компромисс.

Накануне он заявил, что Путин готов обсуждать с украинским коллегой только проблематику двусторонних отношений России и Украины.

20 апреля Зеленский пригласил Путина на встречу «в любой точке Донбасса, где идет война». Украинский президент также напомнил своему российскому коллеге, как тот однажды заявил, что «если драка неизбежна — нужно бить первым». В то же время Зеленский подчеркнул, что «каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней». По его словам, в войне проигрывают все стороны, а «мир на танке привезти невозможно».

Путин в ответ на высказывание Зеленского заявил, что если Киев хочет восстановить отношения, Россия будет только приветствовать подобные стремления. При этом российский президент отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот заинтересован в обсуждении двусторонних отношений. Донбасс обсуждать он предложил напрямую с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Москва с 2014 года заявляет, что конфликт на Донбассе является внутриукраинским делом, к которому РФ непричастна. Россия только отправляет гуманитарную помощь в регион. Киев отказывается признавать независимость ЛНР и ДНР, объявивших о своем выходе из состава Украины после госпереворота, совершенного сторонниками «евромайдана».