«Провокационные действия Киева»: Путин и Макрон обсудили ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в понедельник, 26 апреля, обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе и игнорирует положения Минских соглашений.

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В ходе беседы оба лидера выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости внутриукраинского конфликта на юго-востоке республики сообщает пресс-служба Кремля.

«Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договорённостей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — говорится в комментарии администрации президента РФ.

В свою очередь, президент Франции детально рассказал Путину о недавно прошедших в Париже переговорах с президентом Украины. Оба политика также подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в «нормандском формате».

Помимо этого, президенты затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, положение дел в Ливии.

Отдельно Путин коснулся нынешнего состояния российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий.

Тремя днями ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предложил Германии и Франции в ближайшие четыре дня организовать встречу для обсуждения деэскалации в Донбассе.

В своем письме российский представитель выразил готовность провести переговоры непосредственно на юго-востоке Украины, передает РИА «Новости».

«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — отметил чиновник.

При этом, по его словам, в саммите также должны участвовать представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Со своей стороны, пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович отверг возможность для Киева садиться для переговоров «за один стол» с представителями ДНР и ЛНР.

«Украина, Россия, Франция и Германия — вот представители Нормандского формата. Никаких непризнанных республик не может быть ни в Минском, ни в Нормандском формате», — подчеркнул дипломат.

Берлин отказался комментировать предложение Козака.

«Мы принципиально не комментируем какие-либо переговоры или встречи на рабочем уровне ведомства канцлера», — пояснили в немецком правительстве.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал инициативу Козака неконструктивной, поскольку ДНР и ЛНР «ничего самостоятельно не решают».

За день до этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев в Донбассе использует запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Она отметила, что ВСУ продолжают интенсивные обстрелы мирного населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По ее словам, украинские военнослужащие используют крупнокалиберные пулеметы и артиллерийские установки.

«Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведет активную кампанию по дезинформации.

Основа ее все та же — создание образа врага в лице России», — сказала дипломат, призвав власти Украины прекратить эскалацию конфликта.

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что Киев пошел на такие действия для того, чтобы спасти рейтинг президента Украины Владимира Зеленского.

«Совершенно непонятно, как это поможет остановить падение уровня жизни, стремительную деиндустриализацию, депопуляцию Украины», — добавила она.

Захарова призвала украинские власти прекратить имитацию переговорного процесса и начать выполнять обязательства, которые они взяли в рамках Минских соглашений. Она в очередной раз подчеркнула, что этот документ не имеет альтернатив.

Дипломат также напомнила, что 19 апреля видеоконференция советников глав «нормандской четверки» закончилась безрезультатно: киевская сторона отвергла все предложения Москвы по обеспечению режима прекращения огня в зоне вооруженного конфликта.