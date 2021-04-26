«Положения контракта не соблюдены»: ЕК утратила доверие к поставкам AstraZeneca

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер заявил, что ЕК направила в суд иск к AstraZeneca из-за нарушений контракта на поставки вакцины в ЕС. Иск подан от имени комиссии и «27 стран ЕС», передает ТАСС.

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«Отдельные положения контракта не соблюдены, и компания не смогла предоставить достойную доверия стратегию восстановления поставок в срок», — уточнил он.

Де Кеерсмакер подчеркнул, что для Европы важны «быстрые поставки значительного количества доз, которые имеют право получить граждане ЕС по контракту на предзаказ вакцины».

В первом квартале AstraZeneca должна была поставить 120 млн доз, но вместо этого заказчики получили лишь треть от этого числа. Поэтому некоторые страны Европейского союза были вынуждены пересмотреть свои национальные планы вакцинации.

Предполагается, что всего AstraZeneca поставит в страны ЕС 400 млн доз вакцины. Контракт на предзаказ был заключен между ЕК и англо-шведской фармацевтической компанией в августе прошлого года — еще до завершения разработки препарата. Как только средство от коронавируса было выпущено, его в ускоренном режиме зарегистрировало Европейское агентство лекарственных препаратов (ЕМА).

В ответ на информацию о поданном ЕК иске в AstraZeneca отметили, что компания выполняет все обязательства, которые взяла на себя «и будет строго защищать свою позицию в суде».

«Мы полагаем, что судебное разбирательство необоснованно. В то же время, мы надеемся использовать сложившиеся обстоятельства с тем, чтобы как можно скорее решить этот спор», — заявление фармацевтов приводит агентство Reuters.

При этом в марте AstraZeneca предупреждала, что не сможет выполнить свои обязательства по поставкам вакцины в первое полугодие 2021-го. «AstraZeneca сожалеет из-за отсутствия запланированных поставок вакцины от COVID-19 в Европейский союз, несмотря на неустанную работу по ускорению поставок», — отмечалось в пресс-релизе организации.

Отмечалось, что это происходит из-за того, что в европейских странах объемы производства ниже, чем в Великобритании.

При этом первые проблемы с поставками были еще в январе. Тогда фармкомпания призналась, что не выполнит свои обязательства по контракту с ЕК, сократив в первом квартале поставки в Европу более чем в два раза.

Как отметила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, страны ЕС восприняли эту информацию с недовольством и потребовали точный график поставок, «на основе которого страны должны планировать свои программы вакцинации при условии предоставления временного разрешения на продажу». До марта, как сообщал РБК, AstraZeneca должна была предоставить ЕК 80 млн доз.

Страны ЕС начали кампанию по вакцинации в конце декабря прошлого года. В Евросоюзе пока одобрены четыре вакцины: BioNTech — Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca, а также разработка компании Janssen (подразделения американской Johnson & Johnson). Последняя приостановила поставки своего препарата из-за риска возникновения тромбозов.

Проблемы со здоровьем прошедших вакцинацию наблюдались и у тех, кто сделал прививку препаратом AstraZeneca. Ранее в Австралии исследовали причины смерти 48-летней женщины.

Установлено, что она скончалась от тромбоза, который возник, вероятно, после вакцинации. Обширный тромбоз и тромбоцитопения возникли у нее через четыре дня после введения вакцины AstraZeneca от COVID-19.

В стране было зарегистрировано, как минимум, три случая тробоцитопении — снижения количества тромобоцитов — из-за применения этой вакцины.

Во Франции из-за тромбоза после вакцинации препаратом британо-шведской компании умерли, по меньшей мере, восемь человек. Об этом 17 апреля сообщило Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM). На тот момент сделали более 2,72 млн прививок AstraZeneca.

Несмотря на смертельные случаи, ЕК считает вакцину эффективной и утверждает, что ее преимущества перевешивают риски побочных действий.