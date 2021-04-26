«Президент не одобряет»: избирательный кодекс Армении изменили без Саркисяна

Закон о внесении изменений в избирательный кодекс Армении был подписан спикером парламента Араратом Мирзояном, сообщила пресс-служба законодательного органа. Его должен был подписать президент республики Армен Саркисян, но он заявил, что не намерен делать этого. В то же время, президент не стал обращаться в Конституционный суд с запросом о соответствии поправок основному закону.

Таким образом он предоставил право подписания закона спикеру парламента: согласно конституции Армении, это возможно, если этого не делает глава государства и не обращается в КС.

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В соответствии с внесенными в законодательство изменениями, отныне выборы в стране будут проходить по пропорциональной системе. Соответствующий законопроект был одобрен парламентом Армении 1 апреля. По действовавшему ранее законодательству депутаты избирались по смешанной системе, то есть по пропорциональной и так называемой рейтинговой. Кресла в парламенте распределялись в зависимости от того, сколько голосов получила партия. Помимо этого, избиратели голосовали и за отдельных кандидатов из партийных списков, и в таком случае кресло занимал тот, кто набрал больше голосов. Теперь от «рейтинговой» системы решили отказаться, а, значит, выборы будут проходить лишь по партийным спискам.

Одобрение этого закона парламентом вызвало негативную реакцию со стороны оппозиции. Глава партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, выступая в парламенте, заявил, что принятые поправки поставили под сомнение легитимность предстоящих в Армении внеочередных парламентских выборов. В свою очередь, «Процветающая Армения» в знак протеста просто бойкотировала заседание парламента по изменениям в избирательный кодекс страны.

Как объяснил «Газете.Ru» армянский политолог Грант Микаэлян, данные поправки были созданы, чтобы служить преимущественно интересам правящей партии. К тому же, как он отметил, они не были согласованы с основными политическими силами страны.

По словам эксперта, исходя из того, что согласия вокруг документа нет, президент выразил свою позицию: он не одобряет принятие такого закона.

Вместе с тем, как подчеркнул Микаэлян, Саркисян не стал создавать противоречия, потому что не хочет усугублять ситуацию.

Старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов также сказал «Газете.Ru», что этот шаг укладывается в общую тенденцию, которая заключается в том, что Саркисян публично демонстрирует свое несогласие с той линией, которую проводит премьер-министр Никол Пашинян.

«Многие действия Пашиняна не вызывали поддержки Саркисяна. В прошлом году были жаркие дискуссии по поводу итогов войны, и Саркисян был недоволен, что его практически отодвинули от обсуждения социальных и военно-политических вопросов», — обратил внимание специалист.

Кроме того, он отметил, что эта ситуация — лишний повод президента заставить общество вспомнить о нем.

«Конечно, он будет делать всевозможные шаги, чтобы привлечь внимание и показать, что у него есть позиция, отличная от позиции премьер-министра. <…> Я думаю, в ближайшие месяцы он еще неоднократно выскажет свое несогласие с политической линией Пашиняна», — сказал эксперт.

Ранее в комментарии изданию Вадим Муханов объяснял, что эти поправки — политический маневр Пашиняна и его команды в преддверии выборов. Политическая культура Армении как традиционной кавказской республики предполагает сильные персональные симпатии, а не партийные, из-за чего политические блоки формируются вокруг некой сильной личности, обращал внимание эксперт.

«Когда будут определяться симпатии в соответствии с партийным списком, то, конечно, будет выигрывать, в первую очередь, либо правящая партия, либо партия, которая имеет серьезную подпитку. Таких в Армении сейчас всего две-три, способных претендовать на серьезный успех: помимо правящей партии, неплохие шансы на попадание в новый состав парламента имеют партии «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», — подчеркивал он.

В свою очередь, Грант Микаэлян отмечает, что «рейтинговая» система была создана с учетом позиций, которые устраивали предыдущую правящую партию, в частности, речь идет об опоре на местных авторитетов. «В данном случае происходит полный отказ от регионального представительства», — пояснял он.

При этом эксперт признал, что с изменением законодательства радикально ситуация не изменится, хотя сейчас противостояние очень острое и ставки крайне высоки.

По его прогнозам, относительное большинство будет все же за ныне правящей партией, но пока неизвестно, достаточно ли ей будет голосов, чтобы сформировать правительство самостоятельно либо в коалиции. Для противоборствующих сил значение будет иметь каждый процент, отмечал политолог.

В Армении продолжают готовиться к приближающимся досрочным парламентским выборам. Для их проведения Никол Пашинян 25 апреля объявил, что подает в отставку. До выборов он продолжит исполнять обязанности главы правительства. В рамках технической процедуры также в отставку ушло и правительство страны. Армянский парламент до данного момента был представлен блоком «Мой шаг» с большинством мандатов и фракциями оппозиционных партий «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

Пашинян уже сообщил о намерении выступать кандидатом на пост главы правительства от партии «Гражданский договор».

Внеочередные парламентские выборы запланированы на 20 июня.

Эта договоренность была достигнута по итогам консультаций Пашиняна с президентом республики и лидерами трех парламентских фракций. После подписания закона об изменениях в избирательный кодекс выборы пройдут в соответствии с новыми правилами.