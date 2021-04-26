«Конкретики по этой теме нет»: Зеленский поручил организовать переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все идет к тому, что его встреча с главой России Владимиром Путиным состоится. «Я действительно предложил — вы это слышали — встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве», — сказал Зеленский во время брифинга в Чернобыльской зоне в годовщину трагедии на ЧАЭС.

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Он сообщил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией главы России, «чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться». Украинский лидер подчеркнул, что для него важно содержание встречи, а не место проведения: «где именно она будет — это детали».

В частности, во время переговоров речь может зайти о положении русскоязычных граждан и церкви на Украине. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», — заявил Зеленский, выразив мнение, что на Украине не ущемляются права граждан, говорящих по-русски, и прихожан Русской православной церкви.

Ранее Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко говорил о проблемах именно в этих сферах.

Пока Зеленский уже думает о повестке встречи с Путиным, в Кремле отмечают, что деталей и времени возможных переговоров пока нет.

Об отсутствии договоренностей сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос ТАСС. Он подчеркнул, что «никакой конкретики по этой теме нет».

20 апреля президент Украины выложил в своем Telegram-канале видео, в котором предложил своему российскому коллеге провести переговоры в «любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Он напомнил, что накануне прошла встреча советников глав России, Украины, Германии и Франции — стран, которые в рамках «нормандского формата» решают вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. На этих переговорах, как заметил Зеленский, прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы понять ситуацию. Сам же украинский лидер «прекрасно все понимает», так как бывает там «каждый месяц».

В скором времени Путин ответил Зеленскому. Российский президент сказал, что в любое удобное для Зеленского время готов принять его в Москве, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но, что касается вопроса урегулирования ситуации в Донбассе, Путин призвал своего украинского коллегу сначала обсудить этот вопрос с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и только потом с Россией как с третьей стороной.

Но в Киеве заявили, что Зеленский не поедет на переговоры в Москву на фоне обострения конфликта на юго-востоке Украины.

«Не может [президент Украины Владимир Зеленский] во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение», — сказал украинский вице-премьер Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Он также считает, что стоит сразу проводить встречу в «нормандском формате», а не один на один. Резников подчеркнул, что сначала Киеву нужно обсудить с Москвой завершение боевых действий в Донбассе, а потом — восстановление двусторонних отношений.

В Киеве, возможно, встреча не состоится, так как ранее против этого места переговоров выступил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его мнению, «некорректно» приглашать российского президента в Киев для обсуждения двусторонних отношений. Он также напомнил про предложение Зеленского встретиться «в любой точке украинского Донбасса».

«Я думаю, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров. И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью», — уверен Ермак.