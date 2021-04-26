«Историческое событие»: Кравчук рассказал о переговорах по Донбассу

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук назвал принятие дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины на линии соприкосновения на востоке Украине «историческим событием», пишут «Известия».

Он подчеркнул, что этот шаг крайне важен для урегулирования конфликта. При этом большое значение Кравчук придал тому факту, что именно предложенный Киевом документ впервые с момента учреждения трехстороннего формата был принят другими его участниками.

20 апреля прошло внеочередное заседание подгруппы ТКГ. Украинские представители заявили, что достигнут прогресс в сфере согласования мер по режиму тишины, также взят к обсуждению документ об «отдельных районах Донецкой и Луганской областей», как украинские власти называют самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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При этом Кравчук заявил 23 апреля, что Киев готов пойти на разрыв дипломатических отношений с Москвой, если Россия откажется от нормандского и минского формата переговоров. Однако пока этот вопрос экс-президент Украины считает преждевременным.

«Когда мы идем по пути «нормандского формата» и «минской площадки», и в процессе принимают участие много стран, сегодня вопрос о разрыве дипломатических отношений не является первоочередной проблемой», — пояснил Кравчук.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гипотетическая война между Россией и Украиной закончится поражением обеих сторон и унесет миллионы жизней. Он также пригласил российского президента Владимира Путина встретиться на линии разграничения, чтобы лучше понять и увидеть ситуацию. Путин в ответ пригласил своего украинского коллегу в Москву.

В начале текущего ситуация в Донбассе значительно накалилась. Наблюдатели ОБСЕ со 2 по 5 апреля зафиксировали более 1,5 тыс. нарушений режима прекращения огня. Впервые с момента принятия сторонами режима тишины — лета 2020 года — украинские военные применили запрещенную артиллерию для стрельбы по Донецку и другим населенным пунктам ДНР и ЛНР, сообщали в самопровозглашенных республиках.

Стороны говорят об обстрелах до сих пор. Украинские силовики зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, 25 апреля, отмечается на странице штаба Операции объединенных сил Украины в Facebook. Погибших при обстрелах в этот раз нет.

Народная милиция ЛНР заявила о пяти обстрелах украинскими вооруженными силами территории республики.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинская сторона применила минометы калибра 120 мм и гранатометы, обстрелам подверглись населенные пункты Калиново, Калиновка, Молодежное и Золотое-5. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

В Донбассе стороны решили полностью запретить открывать огонь с 27 июля 2020 года. Участникам гражданского конфликта нельзя также применять беспилотные летательные аппараты вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах рядом с линией. Полный запрет введен на наступательные операции, разведку и диверсии.

Однако впоследствии стороны неоднократно заявляли о нарушениях со стороны противника.