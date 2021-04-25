Лавров: РФ ответит США на нагнетание ситуации

Курс Вашингтона на эскалацию двусторонних отношений с Россией не останется без ответа. Как заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, российское руководство готово предпринять новые ответные шаги, передает телеканал «Россия 1».

«Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять», — сказал глава МИДа.

Кроме того, Лавров заявил, что Кремль позитивно воспринял предложение Белого дома провести встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. Возможность этого саммита сейчас изучается.

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16 апреля Сергей Лавров уже говорил, что Москва в состоянии болезненно ответить США на новые антироссийские санкции. Удар может быть нанесен по американскому бизнесу, хоть РФ и не может ответить на недружественные шаги США секторального характера сопоставимо — «по понятным причинам».

Всего за два дня до этого, 14 апреля, посол США в России Джон Салливан был вызван «на ковер» к помощнику российского президента Юрию Ушакову. По данным РИА «Новости», там дипломату было сказано, что если США введут новые антироссийские санкции, то Москва ответит решительно.

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что Ушаков рекомендовал Салливану поехать в Вашингтон на «подробные и серьезные консультации». В итоге посол США уехал на родину.

Вскоре после этого американский президент Джо Байден ввел новые санкции — за вмешательство в выборы и хакерскую атаку на госсектор и частные фирмы из США.

Санкции коснулись 32 человек (российских чиновников и силовиков) и шести компаний. Из Штатов также выдворили десять российских дипломатов, заподозренных в несоответствии служебному статусу (шпионской деятельности). Стоит добавить, что Байден, объявляя о новых санкциях, назвал русских и американцев великими и гордыми народами, призвав отказаться от эскалации.

За день до этого Байден в телефонном разговоре предложил Путину встретиться лично. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией. «Цель — конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах», — сказала она. «От кого бы мы это слышали? За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством...», — сказала в ответ Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации.

За месяц до этого российские власти возмутились заявлением Байдена, который согласился в телеэфире с журналистом, назвавшим Путина «убийцей». В Совфеде и Госдуме требовали дать жесткий ответ на такое вопиющее нарушение правил международного приличия.

Сам президент Путин в ответ пожелал 78-летнему Байдену здоровья. Кроме того, он ответил своему заокеанскому визави словами детского ответа на обзывания: «кто как обзывается, тот сам так и называется».

В целом, сейчас российско-американские отношения ухудшились до состояния холодной войны — об этом ранее в своей статье для «РИА Новостей» писал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. От лидеров двух держав, по словам экс-президента, требуется как никогда готовность к диалогу и снижению накала страстей.