Глава ФСБ: роль США в подготовке переворота в Белоруссии исследуют

КГБ Белоруссии занимается исследованием возможной роли Вашингтона в подготовке переворота в стране, но об итоговых выводах говорить пока что рано. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

«Этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляют КГБ и следственные органы Белоруссии», — сказал он.

По словам директора спецслужбы, переворот действительно планировался — в пользу этой версии говорят «объективные и достоверные материалы». «Конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований», — подытожил Бортников.

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14 апреля спецслужбы задержали белорусского оппозиционера Юрия Зенковича, имеющего также паспорт США. Вместе с ним был задержан также активист Александр Федута. По данным КГБ, Зенкович признался в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и организации военного переворота. Белорусские силовики заявляют, что задержанный «активно дает показания». По данным комитета госбезопасности, Зенкович пытался вербовать белорусских военных, предлагая им денежное вознаграждение. Действовал он, будучи связанным со спецслужбами США.

17 апреля Лукашенко заявил, что американское руководство одобрило покушение на него самого и его детей. Рассматривалось, якобы, несколько сценариев убийства Лукашенко.

Ликвидация белорусского лидера поначалу планировалась 9 мая в ходе парада Победы. Из-за сложности реализации злоумышленникам пришлось поменять свои планы.

Рассматривался также, по словам Лукашенко, вариант с гранатометной атакой на президентский кортеж.

Наконец, предполагалось нападение на резиденцию Лукашенко – якобы на эту операцию хотели выделить $10 млн. Еще $1 млн должен был получить снайпер, которому «выпала бы честь» убить президента Белоруссии. «Мы контролировали их каждый шаг», — заверил Лукашенко.

В начале сентября на фоне массовых антилукашенковских протестов государственные СМИ Белоруссии опубликовали аудиозапись — якобы перехват переговоров польских и немецких представителей, обсуждавших ситуацию в РФ и РБ. Точно неясно, чей именно разговор перехватили белорусские силовики. На записи два человека под именами «Ник» и «Майк» беседуют, не скупясь на разнообразные провокационные заявления о политической ситуации в странах бывшего СССР.

На вопрос человека из Варшавы, точно ли подтверждена информация об отравлении Алексея Навального, Ник ответил: «В данном случае это не так важно... Идет война... А во время войны всякие методы хороши», — цитата приводится по расшифровке БелТА.

В ответ Майк заявил, что необходимо «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии». По его словам, наиболее эффективный способ — «утопить его в проблемах России, тем более в преддверии региональных выборов».

Затем беседа переходит к обсуждению ситуации в Белоруссии, тут человек из Варшавы признается в не слишком удачном ходе дел и называет президента республики Александра Лукашенко «крепким орешком».

«Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону», — подчеркнул под конец Майк и попрощался с Ником.

Власти ФРГ отнеслись к предоставленной Белоруссией записи разговора с большим скепсисом. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, Германия придерживается мнения, что заявления Лукашенко не являются правдивыми.

Спустя месяц пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы «сделали с этими записями то, что было необходимо». Минск передавал эти сведения Москве. Что конкретно спецслужбы России должны были сделать с материалами, представитель Кремля не отметил.

На фоне политического кризиса после выборов президента Белоруссии и очередной победы Лукашенко, страны Запада выразили поддержку протестующим и осудили нарушения прав человека белорусскими властями. В ответ Лукашенко и другие представители властей РБ заявили, что США и страны Европы стремятся насильственным путем поменять власть в республике.