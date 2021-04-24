На экстренный случай: Лукашенко подготовил декрет о передаче власти

В экстренной ситуации в Белоруссии власть должна перейти Совету безопасности.

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — сказал президент республики Александр Лукашенко.

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Он выразил мнение, что «надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется».

Белорусский глава отметил, что он «должен предусмотреть все», хотя вряд ли необходимость в передаче власти наступит.

Лукашенко добавил, что в экстренной ситуации править страной будет «коллективный президент», то есть Совбез под руководством премьер-министра. «Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете безопасности решат», — пояснил он, подчеркнув, что давно решился на такой декрет.

17 апреля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники российской спецслужбы задержали гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и белоруса Александра Федута. Спецоперация проводилась совместно с КГБ Белоруссии.

По версии следствия, мужчины планировали совершить военный переворот в Белоруссии при участии местных и украинских националистов. При этом действовать они собирались по сценарию цветных революций. Правоохранители также сообщали, что задержанные готовили покушение на белорусского президента. Сам Лукашенко добавлял, что заговорщики планировали похитить его детей и держать в подвале.

В преступной группе, как рассказал ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, был еще глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Но, по словам Лукашенко, оппозиционер не приезжал в Москву — его участие в подготовке преступления было незначительным.

По словам Тертеля, переворот планировалось провести «летом этого года» — в июне или июле.

После того, как спецслужбы рассказали о задержании мужчин, Лукашенко заявил, что высшее американское руководство причастно к подготовке покушения и госпереворота. В Госдепартаменте США назвали обвинения белорусского президента ложью.

Затем в Белом доме отметили, что подозрения белорусского президента безосновательны. Такое мнение выразила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.

Во время послания Федеральному собранию в среду 21 апреля Владимир Путин затронул тему покушения на Лукашенко. Российский президент отметил, что «коллективный Запад» проигнорировал данные о подготовке свержения Лукашенко. «Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», — сказал Путин.

Он предположил, что в мире «уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим». По его мнению, такая практика «перерождается в нечто гораздо более опасное». И в данном случае он имел в виду попытку госпереворота в Белоруссии.

Он заметил, что «практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц» переходит все границы.

С такими выводами согласился и его белорусский коллега. Во время встречи 22 апреля Лукашенко сказал, что белорусские власти заметили «человеческую большую нотку этого послания».

«Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании, и особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании... Проблемы одинаковые», — добавил он.