США в заглавии: Путин подписал указ о «недружественных» странах

Президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий иностранные дипмиссии недружественных к РФ стран в возможности нанимать персонал на российской территории.

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Приоритет США в антироссийской политике подчеркивается уже в названии документа: «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Указ вводится «в целях защиты интересов и безопасности России», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Документ предполагает ограничение, а, если надо, то и полный запрет найма на работу в России сотрудников диппредставительствами и консульскими учреждениями, представительствами госорганов и учреждений иностранных государств, которые «совершают недружественные действия в отношении РФ».

Лимит сотрудников для каждого посольства определяет правительство РФ. Ограничения не касаются тех работников диппредставительств, которые прибыли в Россию из-за границы.

«Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия)», — сообщается в документе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что указ не касается предпринимательства, передает RT.

В середине нынешнего месяца США ввели санкции против 32 российских физических лиц и организаций, а также в отношении восьми физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом. Кроме того, Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Помимо этого, США решили выслать десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия.

«В их личном составе есть представители российских спецслужб», — пояснили в Вашингтоне.

В ответ Соединенным Штатам российская сторона решила выслать 10 американских дипломатов, запретить наем в дипмиссии США административно-технических работников из россиян и граждан третьих стран, а также ограничить десятью сотрудниками практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для работы в американских диппредставительствах.

Помимо этого, Москва предупредила о возможности запрета деятельности американских фондов и неправительственных организаций, подконтрольных Госдепу и другим госструктурам США.

Также МИД РФ сообщил имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса. Всем им впредь бессрочно запрещен въезд в Россию.

В список вошли: генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Также санкции коснулись бывшего помощника президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН Джона Болтона и экс-директора ЦРУ Роберта Вулси.

Кроме того, за последние дни Россия обменялась высылками дипломатов с Чехией, Словакией, Польшей, Эстонией, Болгарией, Украиной, Литвой и Латвией.

Комментируя дипломатические конфликты, Дмитрий Песков заявил, что Западу нужно отказаться от «массового антироссийского психоза». По его словам, это позволит западным странам спокойно продолжить диалог с Москвой.

«Наверное, можно только призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать обострение отношений России с рядом государств.

Песков отметил, что Россия не является инициатором этой напряженности.

«Действительно, возникает определенная напряженность в последнее время... Россия, конечно же, всегда реагирует на какие-то недружественные выпады», — отметил Песков.

Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля сказал, что Москва в ответ на какие-либо выпады со стороны других государств ведет себя в высшей степени сдержанно и скромно.

Президент подчеркнул, что Россия часто вообще «не отвечает не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство», поскольку хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.