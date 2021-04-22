«Давление на Турцию»: Байден может признать геноцид армян

О готовности Байдена признать геноцид армян рассказали источники газеты The Wall Street Journal. При этом собеседники издания допустили оговорку о том, что не знают конкретных формулировок, которые будут использованы в ежегодном заявлении Вашингтона в День памяти жертв преступлений.

Издание подчеркивает, что факт признания геноцидом событий 1915 года ухудшит отношения между США и Турцией, которые в последние годы и без того считались проблемными.

Накануне, 21 апреля, группа из 100 законодателей от обеих парий призвала Байдена недвусмысленно признать геноцид. Инициатор обращения, демократ Адам Шифф потребовал от президента «исправить ошибки десятилетий».

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Байден еще в ходе предвыборной кампании прямо говорил о необходимости признать геноцид в Османской империи. «Сегодня мы вспоминаем зверства, с которыми столкнулся армянский народ во время «Мец-Егерне» — Геноцида Армян. В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании геноцида армян и сделаю всеобщие права человека главным приоритетом», — писал глава американского государства год назад в Twitter. И, похоже, он намерен исполнить свое обещание.

В Турции неоднократно давали понять, что такие действия приведут к деградации отношений. Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью 20 апреля телеканалу Habertürk отметил, что президенты США многократно обещали признать геноцид армян перед выборами, но не делали этого после победы.

Комментируя возможное намерение Байдена сделать исторический шаг, глава турецкой дипломатии сказал: «если Америка желает еще больше ухудшить отношения, выбор за ними».

Действительно, предшественники Байдена старались избегать употребления термина геноцид, говоря о событиях 1915 года в Османской империи. Так, Барак Обама ввел в оборот армянские слова «Мец Егерн» («Великое Злодеяние», которое обозначает геноцид), несмотря на обещание перед своим первым сроком признать геноцид.

Единственным американским президентом, упомянувшим лишь раз геноцид армян в своем письменном обращении по поводу холокоста, был Рональд Рейган.

Более ясную и однозначную позицию занимает американский парламент. Первую резолюцию с осуждением геноцида армян Конгресс принял еще в 1975 году, после турецкого вторжения на Кипр.

Последним же символическим признанием США геноцида армян стали принятые в 2019 году Палатой представителей и Сенатом резолюции. В тот период американский истеблишмент был обеспокоен закупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Геноцид армян признают 49 из 50 штатов США (за исключением Миссисипи).

В предыдущие годы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в ответ на признание геноцидом страдания армян Анкара признает геноцид американцами индейцев.

24 апреля ежегодно в Армении проходит День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация армянского населения Стамбула, Александретты и Аданы.

До начала Первой мировой войны армянское население Османской империи составляло около 2,5 млн человек. За несколько лет после 1915 года, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн армян погибли от систематических убийств и депортации в неприспособленные для жизни места.

Власти более 20 государств, включая Германию, Канаду, Италию и Россию, признают эти события геноцидом. В некоторых странах, например, Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.

Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина «геноцид» и считает число жертв завышенным. В апреле 2019 года Эрдоган вспоминал о «бандах армян, убивавших мусульман, в том числе женщин и детей» и оправдывал их депортацию.

Анкара также акцентирует внимание на жертвах других национальностей на территории Османской империи тех лет, включая турок.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что Байден, скорее всего, сейчас колеблется между двумя вариантами признания геноцида.

«Первый — это полномасштабное признание геноцида 1915 года турками-османами, где будут указаны все цифры. Это улучшит отношения США с Арменией, по крайней мере, с нынешним руководством. И это же, безусловно, увеличит давление на Турцию. Их отношения очень сильно ухудшатся, здесь нет сомнений», — сказал эксперт.

Вторым возможным вариантом Васильев считает просто упоминание геноцида без указания виновных.

«Это может быть более предпочтительно для внешнеполитических американских интересов. Какой курс выбрал для себя Байден, мы узнаем через два дня», — добавил эксперт.

Похожую точку зрения разделяет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

«Байден вполне может сделать финт ушами, как и Обама. Американцев в первую очередь заботит, выгодно им или не выгодно, а не вопросы исторической справедливости. Им нельзя верить в таких вопросах заранее», — подчеркнул аналитик.

При этом, по словам Васильева, в США в целом пришли к выводу, что обострения с Турцией все равно не избежать из-за агрессивного поведения Эрдогана. И именно признание геноцида может стать первым шагом к неизбежному конфликту, где будут задействованы различные санкции.

Кроме того, Васильев считает, что могут взять верх и личные амбиции Байдена - успеть войти в историю, чем, безусловно, станет однозначное признание геноцида армян американским президентом.

Реакция Турции на заявление Байдена 24 апреля будет, вероятнее всего, очень резкой, рассказал Надеин-Раевский. В качестве примера он провел прямую линию от момента возложения президентом России Владимиром Путиным венка на монументе в память геноцида армян в апреле 2015 года до инцидента на границе Сирии, когда турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24.

«В случае признания Байденом геноцида Эрдоган сразу вызовет посла на консультации. И, конечно, он тоже может придумать какие-то санкции. В турецкой же прессе начнется оголтелая антиамериканская пропаганда», — поделился прогнозом эксперт.