Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию. LIVE

До самого выступления полное содержание речи президента известно только ему самому. Кремль не анонсирует даже темы, которые будут подниматься в послании. Но в этом году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что обращение к парламенту «так или иначе будет постковидным». К тому же, по словам Пескова, при подготовке речи были учтены предстоящие в этом году парламентские выборы и прошедшие протестные акции.