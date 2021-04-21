Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию. LIVE

В случае появления новой опасной инфекции Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать тест-системы и вакцины.
Путин поручил обеспечить независимость России по всему спектру вакцин и лекарств. В частности, он отметил препараты против вирусов, устойчивых к антибиотикам.
Путин объявил о выделении на научные фундаментальные исследования только из федерального бюджета свыше 1 трлн рублей.
Путин объявил о создании президентского Фонда культурных инициатив.
В России доя абитуриентов предоставлено 45 000 новых бюджетных мест в вузах.
Президент предложил направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах и малых городах.
Путин сказал, что его удивляют некоторые школьные пособия по истории. По его словам, в них есть всё, кроме Сталинградской битвы.
Путин предлагает установить доплату 5000 руб. для кураторов групп техникумов и колледжей.
Путин перешел к вопросу о школьных автобусах — они все должны быть современными и безопасными.
Семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка
Путин предлагает предусмотреть в национальных проектах меры по поддержке молодежи.
Расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала, напоминает президент. Сейчас эта сумма почти 640 тыс. руб.
С этого года больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно должен оплачиваться в размере 100% от заработка, подчеркивает президент.
Путин предлагает предусмотреть для беременных женщин, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, выплату 6350 рублей в месяц.
С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата — в среднем по стране 5600 руб.
Особое внимание президент уделяет детям, воспитывающихся в неполных семьях. Отдельные меры поддержки должны быть направлены на помощь им.
Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Ряд новых решений необходимо принять уже сейчас.
Главная же цель — восстановить рост доходов населения. Государство обязуется помогать семьям, столкнувшимся со сложной жизненной ситуацией.
Полагаться на точечные и директивные меры нельзя, считает президент. Задача правительства — сформировать долговременные условия, которые с помощью рыночных механизмов будут гарантировать сохранение цен и насыщение рынка. Путин подчеркивает, что правительство не будет искусственно и напрямую ограничивать рост цен.
Путин переходит к вопросу благосостояния граждан России и обострения проблемы социального неравенства и бедности. Путин подчеркивает, что эта проблема не уникальна для нашей страны, однако нас должна интересовать ситуация, прежде всего, в России.
Путин отдельно останавливается на теме взыскания алиментов. Все вопросы здесь нужно решать удаленно и в интересах пострадавшей стороны. «Мама не должна обивать пороги инстанций, собирать бумажки», — призывает глава государства.
Уже через три года большинство муниципальных и госуслуг должно предоставляться гражданам России дистанционно и на постоянной основе.
Президент обращается к губернаторам выстроить работу поликлиник, центров занятости и т.д., исходя из потребностей семей в конкретных регионах.
В первичном звене медицинской помощи не должно быть очередей и проблем с получением рецептов и больничных. Деньги выделены и предусмотрены. Нужно начинать это делать эффективно и быстро. При этом президент признает наличие многих нерешенных проблем в этом направлении. Эта тема станет главной на одном из заседаний Госсовета.
Хотя президент указывает на важность вакцинации, наличие прививки никак не упрощало доступ журналистов на мероприятие, отмечает корреспондет «Газеты.Ru». По его словам, даже привитые журналисты для освещения послания должны были предоставить результаты как минимум трех отрицательных тестов на COVID-19.
Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, и мы не можем это пропустить. Путин говорит о телемедицине, искусственном интеллекте в этом направлении. Наша задача — поставить такие технологии на службу гражданам нашей страны, подчеркивает Путин.
В ближайшие три года будут направлены дополнительные 5 тыс. машин скорой помощи в сельскую местность, обещает Путин.
Полученные за счет повышенного налога средства идут в помощь детям, страдающим редкими заболеваниями.
Путин: Наша задача добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет
Отдельное внимание — студенческий туризм. Нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, в волонтерских и творческих инициативах. Для таких ребят возврат будет действовать и в каникулярный период, то есть в высокий сезон.
Особое внимание должно быть уделено — сохранению здоровья детей. В связи с этим Путин предлагает возвращать половину стоимости путевки детей в детские лагеря.
Другая проблема в сфере здравоохранения — распространение гепатита С, говорит Путин. Президент предлагает продлить программу, по которой возвращается 20% затрат граждан на туристические поездки по России.
Президент просит правительство и Минздрав расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их с 1 июля текущего года. Особое внимание должно быть уделено гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Путин попросил всех граждан России сделать прививку от коронавируса.
Путин обратился к гражданам России — не терять бдительность, максимально ответственно соблюдать все ограничительные меры. Вакцинация является одним из главных приоритетов. К осени нужно сформировать коллективный иммунитет, говорит Путин.
Коронавирус не побежден окончательно, подчеркивает глава государства.
Сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная, заявил Путин. Главный приоритет России - сбережение народа. Этим приоритетом определяются все положения конституции — укрепление социальных гарантий, развитие экономики и культуры. Цель — выйти на устойчивый рост численности населения. К 2030 году продолжительность жизни в стране должна дойти до 78 лет, дает первую установку президент.
Владимир Путин благодарит за солидарность и представителей различных религиозных конфессий.
Путин отдельно отмечает самоотверженность социальных служб, которые были и остаются рядом со своими подопечными в условиях распространения заболевания в России. «Радуешься за людей, которые так ответственно исполняют свой долг, до слез прямо», — добавил президент.
Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. И это — прямое воплощение растущего научного потенциала нашей страны, говорит Путин.
«За кратким перечислением мер — огромный напряженный труд всех людей в России. Хочу вас всех сердечно поблагодарить».
Наряду с большой тревогой у Путина была уверенность, что Россия преодолеет испытания, говорит президент. «Общество, государство действовали ответственно солидарно», — подчеркивает он.
Журналисты на месте смотрят послание в отдельной от слушателей комнате, наблюдая за президентом через экраны мониторов, передает корреспондент «Газеты.Ru», находящийся на мероприятии.
Конечно, в первую очередь, Путин говорит о пандемии коронавируса COVID-19. «Мы имеем дело с абсолютной неопределенностью», — цитирует президент мировых лидеров.
Сегодняшнее послание будет посвящено внутренним вопросам — здравоохранения, социальной политики, экономики, говорит президент.
Несколько слов обещает сказать и о внешних делах.
Владимир Путин начал оглашение послания.
До самого выступления полное содержание речи президента известно только ему самому. Кремль не анонсирует даже темы, которые будут подниматься в послании. Но в этом году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что обращение к парламенту «так или иначе будет постковидным». К тому же, по словам Пескова, при подготовке речи были учтены предстоящие в этом году парламентские выборы и прошедшие протестные акции.
Как долго будет выступать президент, пока неизвестно. Самым продолжительным было его послание в 2018 году, которое длилось почти два часа. Самые короткие выступления Путина были в 2004 и 2005 годах: они длились по 48 минут. Но чаще всего выступления занимают чуть больше часа.
Вероятно, в этом году будет меньше и самих гостей мероприятия, но пока Кремль не называл точную цифру. В прошлом году приглашенных было около 1300. Традиционно это депутаты, сенаторы, члены правительства, представители администрации президента, руководители Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, а также главы основных конфессий.
На послании сегодня присутствуют лидеры парламентских фракций — Сергей Неверов («Единая Россия»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»).
Также на мероприятии присутствуют представители непарламентских партий, в том числе лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
В этом году выступление президента пройдет в несколько ином формате по сравнению с предыдущими годами в связи с пандемией коронавируса. В частности, более чем вдвое сократилось количество журналистов, которые могут освещать выступления с места: если в прошлом году представителей СМИ было 900, то в этом их 435.
В новейшей истории России это послание — уже 27-е. Для Владимира Путина оно станет 17-м. Бывшие президенты РФ Борис Ельцин и Дмитрий Медведев выступали с посланиями шесть и четыре раза соответственно.
Ранее сенаторы и депутаты рассказали «Газете.Ru», чего они ждут от этого послания, и предположили, какие вопросы будет поднимать президент в своем выступлении.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он традиционно изложит свою оценку положения дел в стране и обозначит основные задачи на перспективу. Речь главы государства начнется в 12.00 мск. Мы будем следить за выступлением президента в режиме онлайн.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 годаPOOL/Reuters