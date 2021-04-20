Ради консультаций: посол США покидает Россию на несколько недель

Американский посол в Москве Джон Салливан покинет российскую столицу и отправится в Вашингтон в течение этой недели. Как сообщает портал Axios, дипломат поедет на родину «для консультаций».

«Салливан вернется в США с целью навестить свою семью и встретиться с представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться, поскольку он согласился занимать свою должность в течение неопределенного срока», — говорится в сообщении.

Обратно в Москву посол Салливан вернется «в ближайшие недели», заявили журналистам осведомленные источники. Ранее дипломат отказывался покидать Россию, хотя власти РФ настоятельно рекомендовали ему отправиться в Вашингтон для консультаций.

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Собеседники портала заявили, что Салливан хотел, чтобы его заставили уехать, раз Кремль хочет, чтобы он покинул пределы России.

14 апреля Джон Салливан был приглашен «на ковер» к помощнику российского президента Юрию Ушакову. По данным РИА «Новости», там ему заявили, что если США введут новые антироссийские санкции, то Москва ответит «решительно». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Ушаков рекомендовал Салливану поехать в Вашингтон на «подробные и серьезные консультации».

Вскоре после этого президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против российских чиновников и юрлиц, якобы связанных с вмешательством в выборы и кибератакой на SolarWinds.

Ограничения коснулись 32 человек и шести компаний. США также выслали из страны десять российских дипломатов. Американский лидер назвал Россию «великой державой», объявляя о новых санкциях. По его словам, русские, как и американцы — гордый народ, заинтересованный в мирном небе над головой.

За день до этого Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу. В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией. Тем не менее, отметила она, США готовы к вызовам и сложным обсуждениям.

«Цель — конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах», — сказала она.

«От кого бы мы это слышали? За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством, и единственная предсказуемость была в том, что они абсолютно непредсказуемы», — сказала представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на эти слова.

В марте в интервью телеканалу ABC News Джо Байден заявил, что Владимир Путин «заплатит сполна» за попытку дискредитировать Демократическую партию и лично Байдена. При этом американский лидер утвердительно ответил на вопрос, считает ли глава Белого дома своего российского визави «убийцей» (англ. — killer).

В ответ на это высказывание президент России Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал российский президент, подчеркнув, что его ответ не содержит в себе ни капли иронии.

«В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», — добавил Путин.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что Москва не позволит разговаривать с собой с позиции силы. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов был экстренно вызван в Москву для консультаций и остается в России по-прежнему. Сроки его возвращения точно не обговорены.