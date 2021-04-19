«Чтобы не возмущались»: в Госдуме объяснили отказ от «дня тишины»

Комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил завершение агитации в полночь первого дня голосования, в случае если оно проходит в многодневном формате. Соответствующую поправку группа депутатов предложила внести в законопроект, касающийся изменений законов об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы. При этом запрет на агитацию непосредственно в день выборов остался неизменным.

Реклама

Одним из авторов инициативы выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков из партии КПРФ. В беседе с «Газетой.Ru» депутат заявил, что поправка фактически отменяет «день тишины» при многодневном голосовании.

«Особого смысла в этом «дне тишины», к сожалению, не было, поскольку он всегда нарушался. В том случае, когда голосование многодневное, эта идея тем более является неразумной и бессмысленной.

Как показывает последний опыт трехдневного голосования, агитация продолжалась даже в дни выборов. Я думаю, что практически эта норма — «день тишины» — неисполнимая, если агитация и так продолжается, особого ущерба от ее отмены нет», — пояснил Синельщиков.

Невозможно просчитать, кто приобретет или потеряет от принятия этой инициативы в рамках выборов, отметил депутат, скорее всего, потери или преимущества в данном случае будут небольшими, так как само правило не очень существенное.

«Я за то, чтобы отменить «день тишины» и применительно к обычным выборам, просто в этот раз речь шла о многодневном голосовании, поэтому туда это и загнали. Сама поправка стала уступкой для оппозиции, которая достаточно активно возмущалась, когда многодневное голосование включили. Они, как и ряд депутатов из «Единой России», спрашивали, как же так — вот им сокращают срок на агитацию. Поэтому было решено один день к агитационному сроку прибавить, когда многодневка», — подчеркнул Синельщиков.

Важные моменты

Фактическая отмена «дня тишины», в случае принятия законопроекта, может затронуть осенние выборы в Госдуму. В ЦИК не исключали, что голосование как раз пройдет в многодневном формате. Официальное решение будет принято в июне, когда президент России своим указом назначит выборы в нижнюю палату парламента.

Центризбирком поправку депутатов поддержал. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил ТАСС, что эта инициатива даст кандидатам дополнительное время на работу с избирателями перед выборами. С его точки зрения, при многодневном голосовании «день тишины» ущемляет интересы кандидатов и избирателей, поэтому целесообразно принять соответствующую поправку.

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту, заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Олег Нилов считает, что «день тишины» — это не самое страшное при многодневном голосовании.

«Справедливая Россия» выступает против трехдневного голосования, поскольку даже в условиях пандемии этого делать не следует.

Самое важное здесь — это трехдневное наблюдение, данную проблему решить не удастся никакой оппозиционной партии, потому что партия власти в этом не нуждается.

Однако кандидатам от других партий или одномандатникам переживать действительно следует, потому что они не смогут физически, технически и юридически обеспечить наблюдение за ходом голосования в течение трех суток. Это не прописано и, к сожалению, будет отдано на откуп так сказать принимающей стороне», — сказал депутат «Газете.Ru».

По мнению Нилова, теоретически «день тишину» нужен для того, чтобы люди смогли в тишине поразмышлять, не испытывая давления с разных сторон на свое мнение. То есть без обилия рекламы, баннеров и транспарантов, призывающих голосовать за того или иного кандидата.

«Все это должно быть убрано как раз за «день тишины», чтобы, когда люди пойдут на выборы, нигде по дороге они ничего не видели. Впрочем, ничего из этого как не выполнялось, так и не выполняется. «Дня тишины» и не было, люди все равно подвергаются массированной атаке всяких визуальных призывов»,

— подчеркнул депутат.

«Интернет не закроешь»

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в основном согласны с мнением парламентариев о том, что «день тишины» и так не нужен на выборах. Так, политолог Константин Калачев уверен, что эта норма не имеет никакого глубокого смысла, а современные технологии помогают ее нарушить без риска последствий.

«Пока нет агитации в традиционных СМИ, колл-центр может работать, и интернет в «день тишины» не закроешь. Учитывая, что эта норма и так может нарушаться, возможно, в ней нет никакого смысла.

Ее отмена же сможет повысить конкурентность и дать шанс всем партиям, в том числе оппозиционным, попытаться мобилизовать свой электорат, обратиться к целевым группам с адресным посланием и еще раз напомнить о выборах. Не исключено, что это будет способствовать повышению явки в ходе голосования, потому что если в «день тишины» будет идти агитация — это поспособствует приходу людей на избирательные участки на следующий день»,

— добавил эксперт.

Нельзя сказать, что все это придумано в пользу «Единой России», продолжил Калачев, это не так, потому что повышение явки играет не в пользу партии власти, а может помочь малым партиям и парламентской оппозиции.

«Самое главное, что без «дня тишины» не будет никакого простора для темных технологий. Очень часто в «день тишины» использовалась грязная политтехнология с целью в последний момент влиять на волеизъявление, теперь же все попадут в равные условия», — отметил эксперт.

Политолог Аббас Галямов также считает, что «день тишины» не нужен, поэтому сама поправка не является каким-либо проблемным предложением. По его словам, у российского законодательства хватает серьезных проблем и без этой нормы.

«Есть масса моментов, которые срочно требуют решения, в том числе само многодневное и «пеньковое» голосование (за пределами избирательного участка. — «Газета.Ru»). Однако «день тишины» к данным проблемам не относится. В нынешних раскладах он ничего принципиально не изменит», — указал Галямов.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко отметил, что «день тишины» лишь видимость, в целом, он никем не соблюдается в ходе выборов.

«Агитация и предвыборная борьба сейчас ушли в интернет, поэтому никакого смысла в этом дне нет. То есть это то ограничение, которое все равно не будет соблюдаться. Фактически «день тишины» уже давным-давно «отменен», — резюмировал эксперт.