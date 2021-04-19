«Изложит подходы»: Путин представит России на саммите по климату

Российский президент Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата, на который его пригласил американский коллега Джо Байден.

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«Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Вашингтон намерен организовать мероприятие 22-23 апреля в виртуальном формате. Как ранее отметили в Белом доме, помимо Путина, Байден пригласил к участию 39 мировых лидеров.

В частности, на мероприятии ожидаются первые лица Китая, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Турции, Индии, Италии, Испании, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран. Саммит будет приурочен ко Дню Земли.

Мероприятие заявлено как веха перед 26-й Конференцией сторон рамочной конвенции об изменении климата, которая назначена на ноябрь.

При этом в рамках встречи двусторонние переговоры не предусмотрены — так ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о планах провести отдельный разговор российского президента с главой США или других стран.

О том, что саммит по борьбе с глобальным изменением климата не предусматривает двусторонние переговоры, ранее говорила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Двусторонних встреч не будет в качестве части этого саммита», — сказала представитель Джо Байдена.

Она пояснила, что такое решение связано с мнением американского правительства о том, что предстоящий саммит не является форумом для достижения договоренностей по климату между отдельными странами. «Не уверена, что стала бы рассматривать саммит по климату в качестве площадки для заключения двусторонних сделок», — подчеркнула Псаки.

Она предположила, что многие из участников совещания «будут представлять собственные планы достижения целей, установленных глобальными задачами по климату». «Это крупная часть формата», — добавила представитель Белого дома.

«Это невероятно важный форум, позволяющий собрать мировых лидеров <...>, чтобы обсудить то, что, по мнению президента [США Джо Байдена], является одним из крупнейших кризисов, с которыми мы сталкиваемся», — отметила она.

В минувший вторник, 13 апреля, Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подтвердил российскому президенту свое приглашение на саммит, который будет посвящен теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Почти четыре года назад бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения, которое регулирует меры по снижению вредных выбросов в атмосферу. В январе этого года, сразу после того, как Байден пришел к власти, он подписал указ о возвращении Соединенных Штатов в список стран-участниц.