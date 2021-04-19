Жизнь после Кастро: чего в России ждут от Кубы после смены власти

Решение первого секретаря ЦК Компартии Кубы 89-летнего Рауля Кастро, брата Фиделя, об отставке было озвучено 16 апреля.

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Восьмой съезд партии принял его отставку, назначив через три дня вместо него президента страны Мигеля Диаса-Канеля. Транзит власти от поколения революционеров к более молодым соратникам успешно завершился, оправдав таким образом лозунг «преемственность и единство».

60-летний Диас-Канель уже проверен наставниками в деле, так как несколько лет реально обладает полномочиями главного руководителя. Сначала в апреле 2018 года он был назначен председателем высшего органа страны — Государственного Совета и председателем Совета министров. Затем, по новой Конституции 2019 года, в стране после долгого перерыва появился пост президента, которым парламент избрал Диаса-Канеля.

Как пояснили «Газете.Ru» в Министерстве иностранных дел России, Москва не видит в уходе Рауля Кастро никакой политической подоплеки и сенсации, так как о его решении стало известно еще в апреле 2018 года. Москва считает процесс смены лидеров естественной сменой поколений.

«Безусловно, Фидель и Рауль Кастро воплощают в себе целую историческую эпоху. С их именами связаны стержневые направления политического и социального развития мира второй половины XX и первых десятилетий XXI века. Для многих стран они проложили путь становления национального самосознания, освобождения от колониальной зависимости. Они стали символом движения к утверждению справедливости, гуманизма, выражению народного волеизъявления и подлинной государственной суверенности. Благодаря их самоотверженному жизненному примеру народы многих стран обрели собственную идентичность и выбор самостоятельного вектора развития», — говорится в поступившем в редакцию комментарии.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что, по его мнению, эпоха Кастро продолжается и после ухода Рауля.

«Куба демонстрирует уникальный опыт. Она — моральный авторитет, не только для Латинской Америки, но и во всем мире. Я много раз бывал на Кубе, помогал в свое время строить никелевые заводы в Моа. Я также много раз встречался с Фиделем Кастро. В лихие 90-е мы вместе с дважды Героем Советского Союз Виталием Севастьяновым летали помогать стабилизировать ситуацию.

Рауль Кастро, в целом, продолжал дело своего брата. С Мигелем Диас-Канелем мы тоже давно знакомы еще со времен, когда он был министром (с 2009 по 2012 год был министром высшего образования. — «Газета.Ru»). Мы плотно работаем. Он современный, крепкий, сильный, умный, хорошо подготовленный», — считает лидер российских коммунистов.

Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в комментарии для «Газеты.Ru» также выразил уверенность, что ничего страшного с Кубой после окончания «эпохи Кастро» не будет.

«Уход Рауля Кастро с поста первого секретаря Компартии Кубы — во многом символический акт. Роль братьев Кастро в жизни страны Кубы, бесспорно, была огромной. Но абсолютизировать ее все же не стоит. Важно помнить, что за их политикой всегда, начиная с первых дней революции, стояла большая часть кубинского общества. В этом кроется и ответ на вопрос, насколько далеко может отойти страна от социализма», — отметил лидер эсеров.

А что с США

Пока не совсем понятен вектор дальнейшего развития отношений Кубы с США — страной, с которой режим Кастро, за исключением недолгого так называемого «медового месяца» в 1959 году, традиционно имел враждебные отношения.

Экс-президент США Барак Обама признал провал многолетних усилий по смене режима и даже посетил остров для встречи с Раулем Кастро. Но Дональд Трамп прекратил начавшуюся оттепель в отношениях, добавив новых ограничений (например, запрет на импорт кубинского табака и алкоголя).

Нынешний глава Белого дома Джо Байден пока никакого интереса к Кубе не проявлял.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» выразила мнение, что дальнейшее развитие Кубы будет во многом зависеть именно от США.

«Американцы долгое время были заинтересованы в контроле этого острова. Там, понятное дело, долго держалось все на Кастро. Теперь же все зависит от решения новых руководителей — интегрироваться с американцами или нет. Возможно, этого ждет часть населения», — говорит депутат.

Журова считает, что кубинское общество разделено по вопросу сотрудничества с американцами, которые могут начать там «хозяйничать».

«Но другая часть населения хочет сохранить свою идентичность. Куба и Россия всегда выступают за независимость и невмешательство во внутренние дела. Это точно не устраивает американскую сторону. Мы точно знаем, что подпольная работа на Кубе велась всегда. Главное, чтобы американцы не активизировали эту работу сейчас», — отмечает Журова.

Депутат «Единой России» полагает, что очень важно, чтобы Куба оставалась при своих идеалах, так как она — одна из немногих стран, которая пытается сопротивляться американцам, находясь при этом близко к ним.

Социализм с кубинской спецификой

Куба в 2021 году переживает экономический кризис, который усугубила пандемия COVID-19. Справляться с типичными для соцстран проблемами вроде дефицита Гавана пытается с помощью развития малого бизнеса. Конституция 2019 года закрепила послабления для предпринимателей и либерализацию в экономике, начатую при Рауле, в том числе введя ограниченное право частной собственности.

Однако несмотря на закрепленную роль руководящей Компартии, официально Куба в XXI веке стремится лишь к целям социализма, отказавшись от построения коммунизма.

Экономический курс в первые годы при Диасе-Канеле не отличался радикальными переменами, а, скорее, продолжил начатую еще Раулем частичную либерализацию в экономике. При этом преемник революционеров на словах отвергает возможность перехода к капитализму.

В МИД РФ отдельно отметили высокий личный вклад братьев Кастро в становление и продвижение связей с Россией, которые активно укрепляются в различных сферах.

«Рассчитываем, что мы и дальше будем следовать «рука об руку» с кубинским руководством, в полной мере сохранив преемственность в выстраивании двусторонних отношений в духе стратегического партнерства», — сообщается в тексте. Москва считает, что в этом деле странам будет помогать личный высочайший авторитет Рауля Кастро.

Российский МИД также отметил, что отношения Москвы и Гаваны не подвержены внешним факторам или сиюминутной конъюнктуре.

Россия намерена наращивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В частности, Москва заинтересована в развитии отношений в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, металлургии, здравоохранении и образовании.

По мнению Зюганова, Куба остается в мировых лидерах в медицине, образовании, что, в частности, показывает производство собственной вакцины.

«Я уверен, что новое поколение партийцев продолжит линию Фиделя и Рауля Кастро. Кубинцы верны нашей исторической дружбе. Они с огромным почтением относятся к нам. В условиях, когда нам угрожают войной и обложили санкциями, Куба продолжает проявлять чувства героической души. Мы обязаны укреплять эти связи», — считает Зюганов.

Достижения кубинского социализма отметил и Миронов.

«Страна, на мой взгляд, сохраняет главное достижение кубинской революции — равноправие и справедливость для всех граждан. Отмечу, что всеобщее бесплатное здравоохранение признают в качестве достижения братьев Кастро даже демократы США. Во многом такие радикальные перемены в жизни кубинцев в начале 1960-х годов стали возможны именно благодаря врожденному стремлению этой нации к социальной справедливости. В этом они, кстати, похожи на нас», — сказал лидер эсеров.

По мнению Миронова, прежние ценности у жителей Кубы никуда не денутся и потому в одночасье «переобуваться» после ухода с руководящего поста Рауля Кастро они не станут.

Заместитель председателя делового совета «Россия-Куба» Татьяна Машкова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что с большой долей вероятности Куба будет продолжать развиваться в русле социализма.

«Хотя стране, безусловно, нужны социально-экономические преобразования. Куба сейчас в сложной ситуации, коронавирус лишь подлил масла в огонь. Да, будет либерализация в экономике, что началась еще при Рауле. Но резких изменений не будет, потому что это просто не пойдет на пользу стране. Это может вызвать социальный взрыв, например, из-за передела собственности. Это может в теории привести даже к гражданской войне», — говорит эксперт.

Вместе на мировой арене

Как уточнили в МИД, Москва выступает против любых рестрикций (ограничений), нарушающих Устав ООН и норм международного права, в том числе против Кубы. Кроме того, Россия выступает за незамедлительную отмену американской блокады Кубы.

«Очень надеемся, что в Вашингтоне когда-нибудь возобладает разум, там, наконец, прислушаются к мнению мирового сообщества и откажутся от абсолютно деструктивной политики в отношении Кубы под надуманными предлогами», — заявили в МИД России. Там добавили, что пересмотр политики США пойдет на пользу и американским гражданам, «о которых Вашингтон вроде бы печется».

Лидер «Справедливой России» также уверен, Россия продолжит развивать с Кубой тесные, дружественные отношения, которые будут отвечать интересам двух стран.

«Думаю, жители Кубы также настроены на развитие отношений с Россией, особенно с учетом того, какой курс в отношении их страны проводят США. Да и многие международные институты, которые пляшут под американскую дудку, тоже себя дискредитировали. Все это явно указывает на то, что нам необходимо создавать альтернативные механизмы кооперации и сотрудничества. Чем, собственно, Россия и занимается все последние годы», — сказал Миронов «Газете.Ru». Он также выразил надежду, что приход Мигеля Диаса-Канеля лишь послужит укреплению связей между «Справедливой Россией» и Компартией Кубы.

«Будущее российско-кубинских отношений зависит во многом от нас, так как мы условный «старший брат».

При мудром и уважительном поведении с кубинцами мы сможем сохранить прежние отношениям. Куба должна остаться нашим партнером. Конечно, наша экономика не позволяет просто дарить деньги. Но в ряде случаев, наверное, нужно поступиться чисто экономической выгодой, чтобы сохранить хорошие политические отношения и поддержку в международных организациях», — считает эксперт Машкова.