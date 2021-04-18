В Эстонии предложили не пускать россиян в ЕС

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Twitter напомнил, что до присоединения Крыма к России на повестке был вопрос об упрощении для россиян въезда в ЕС.

«Эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом», — написал Ильвес.

Теперь же, по его мнению, Евросоюзу стоит прекратить выдачу виз россиянам. «Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах», — уточнил политик.

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Ильвес, возглавлявший Эстонию с 2006-го по 2016 год, а с 1999-го по 2002 год бывший министром иностранных дел страны, уверен, что для граждан РФ стоит заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. Свою позицию он объяснил необходимостью обеспечить безопасность Европы. Вместе с тем экс-президент признал, что такой шаг негативно скажется на обычных людях. При этом эстонский политик указал на позицию европейских стран в сентябре 1939 года после немецкого вторжения в Польшу. «Наказание простых немецких людей за действия их правительства было бы мстительным, контрпродуктивным и не привело бы к достижению его целей», — сказал Ильвес, таким образом намекнув на присоединение Крыма к России в 2014 году.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, в ходе которого идею перехода под российскую юрисдикцию поддержали более 96% жителей полуострова. Но Украина до сих пор не при знает итогов голосования и считает полуострова своей, но временно оккупированной территорией. Эту позицию Киева разделяет ряд западных стран. С этим, в частности, связано введение против России многочисленных санкций.

Эстонские политики регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. 23 февраля в эфире Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (Eesti Rahvusringhääling, ERR) министр обороны страны Калле Лаанет заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для безопасности республики.

«В 2008 году после войны в Грузии решили, что наемная армия Эстонии не подходит. До этого в Европе говорили, что войны не будет, Россия — наш большой союзник и мы одна большая европейская семья. В действительности все оказалось иначе», — утверждал Лаанет.

В середине того же месяца департамент внешней разведки Эстонии обнародовал доклад, согласно которому Москва продолжает представлять потенциальную военную угрозу для республики. В ведомстве выразили опасения в связи с тем, что в рамках предстоящих учений «Запад-2021» Россия сосредоточит у границ Эстонии десятки тысяч военнослужащих.

Позже Калле Лаанет, ссылаясь на результаты социологических опросов, заявил, что в Эстонии существенно увеличилось количество подростков, готовых оказать вооруженное сопротивление в случае нападения на страну.

По его словам, доля юных граждан с такой позицией по сравнению с прошлым годом увеличилась с 54 до 63%.

«При этом примечательно, что в учебных программах школ, дающих среднее образование, учение о государственной обороне считает необходимым 81% населения. Эти цифры подтверждают, что с учебной программой по государственной обороне следует усиленно двигаться вперед», — приводил слова Лаанета интернет-портал Delfi.

Он обратил внимание, что в республике сохраняется высокий уровень патриотизма: по данным опроса, 77% населения считают, что в случае нападения страна должна оказать сопротивление. Как отметил министр, более половины граждан готовы участвовать в обороне.

Лаанет также подчеркивал, что присутствие в стране войск НАТО поддерживают три четверти населения, а 65% респондентов считают, что дислокация контингента иностранных военнослужащих повысила безопасность республики.

«52% (респондентов. — «Газета.Ru») считают, что при возникновении конфликта НАТО окажет прямую военную помощь, и 45% полагают, что членство в НАТО уберегает от военного конфликта», — констатировал он.

Москва при этом не единожды обращала внимание, что никогда не будет нападать на какую-либо из стран Североатлантического альянса.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы таких намерений. Он считает, что организация лишь использует повод, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.