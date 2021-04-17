ГРУ и СВР, Боширов и Петров: Чехия обвинила Россию в шпионаже

Прага понимает последствия реализации своего намерения по высылке 18 российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

Вечером 17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Хамачек распорядился выслать всех дипломатов, которые «были идентифицированы» как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР, всего 18 человек. У них есть 48 часов, чтобы покинуть Чехию.

Хамачек уже проинформировал об этом посла России и обсуждает ситуацию с зарубежными партнерами, сказали в Праге.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что он сообщил президенту страны Милошу Земане о выводах чешских спецслужб, которые согласны с необходимостью выдворения российских дипломатов.

По его словам, двое сотрудников ГРУ также причастны ко взрывам складов боеприпасов во Врбетице, которые произошли в 2014 году.

«Я только что разговаривал с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Я проинформировал его о деле Врбетице и о высылке 18 сотрудников российского посольства. Я подробно расскажу о наших партнерах на следующем заседании Совета Европы», — добавил Бабиш.

Склад №16 во Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, второй склад №12 — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы компанией Imex Group. Полиция расследует взрыв как преднамеренное создание угрозы.

Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетицы. Полная ликвидация последствий ЧП закончилась только в октябре прошлого года. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов чешских крон.

Вечером 17 апреля 2021 года чешская полиция сообщила, что разыскивает по подозрению в причастности к этим взрывам двоих мужчин — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Лица на фотографии, опубликованные полицией в субботу, соответствуют мужчинам, которых британские правоохранители и руководство страны называют сотрудниками ГРУ и обвиняют в отравлении двойного агента, бывшего полковника Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери Юлии боевым нервнопаралитическим веществом «Новичок» в городе Солсбери в 2018 году.

«По крайней мере, с 11 октября 2014 года по 16 октября 2014 года они должны были переехать в Чехию, они жили сначала в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинском крае», — сказал Ярослав Ибехей, представитель чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью.

Чешский информационный ресурс Respekt со ссылкой на полицию сообщил, что оба разыскиваемых человека с паспортами на вымышленные имена прибыли в Чехию 13 октября 2014 года.

В то время на складе якобы находилось оружие, которое должен был купить оружейный болгарский торговец. Судя по всему, он поставлял оружие Украине. Вероятно, взрыв должен был произойти не в Чехии, а во время транспортировки оружия в другую страну.

Согласно данным Seznam.Zprávy, ГРУ сосредоточило внимание на Врбетице из-за войны в Сирии, куда якобы были направлены боеприпасы с этого склада. По словам источников, это могла быть диверсия, чтобы боеприпасы не попали к американцам, которые хотели помочь повстанцам в Сирии, сражающимся против президента Башара Асада.

Сайт Lidovky со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщил, что злоумышленник за день до даты взрыва проник в помещения во Врбетице и установил там взрывное устройство, которое взорвалось раньше, чем планировалось.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий категорически опроверг как участие России в этом деле, так и шпионский посыл Праги, передает ТАСС.

«Чехия, высылая российских дипломатов, идет в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было», — пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что Чехия таким решением нанесла серьезный удар по отношениям с Москвой.

«Как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют», — добавил депутат.