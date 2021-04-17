«Только через мой труп»: Лукашенко принял «принципиальное» решение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал объявление одного из важнейших решений за все свои президентские сроки. Об этом глава государства сказал во время посадки деревьев на субботнике в агрогородке Александрия Могилёвской области.

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«Я принял решение. Мы его формализуем, и в ближайшее время я его озвучу. Одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому, даже если меня не будет — у них ничего не получится. Как по-народному говорят: «только через мой труп», — сказал глава государства.

По его словам, решение будет реализовано, скорее всего, в статусе декрета президента.

Вероятно, говоря про то, что «у них ничего не получится», белорусский президент имел в виду оппозиционного лидера Светлану Тихановскую и ее сторонников, считающих, что она выиграла президентские выборы в августе прошлого года.

Сама Тихановская входит в составленный КГБ Белоруссии «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». Генеральная прокуратура завела на нее уголовное дело по соответствующему обвинению.

Как сообщил журналистам генпрокурор Андрей Швед, дело возбуждено против Тихановской и BYPOL — инициативы, которая создана бывшими силовиками для противодействия белорусским властям. Объединение имеет свои YouTube- и Telegram-каналы, на которых публикует различные видео, связанные с силовиками, а также «сливает» в Сеть личные данные сотрудников правоохранительных органов.

«Генпрокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по статье 289 УК РБ «Акт терроризма».

Указанные лица пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов», — рассказал Швед.

Лидер оппозиции сейчас находится в Литве, Минск отправил Вильнюсу запрос на ее выдачу, на что литовская сторона ответила категорическим отказом.

Чуть ранее Лукашенко на встрече с работниками предприятия «Молочный мир» в Гродно назвал двух достойных, по его мнению, кандидатов на пост президента страны — это бывший министр внутренних дел республики Юрий Караев и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник.

Результатом продолжающихся больше года массовых протестных акций белорусской оппозиции можно назвать согласие главы республики на изменение Конституции: соответствующий указ он подписал месяц назад.

Указом №105 формируется Конституционная комиссия, которая разработает предложения по изменению документа. До 1 августа года Комиссия должна представить Лукашенко инициативы касательно актуализации основного закона страны для последующего вынесения предложений на республиканский референдум.

Критики указывают на то, что в составе Комиссии нет ни одного представителя оппозиции, а только или действующие чиновники разного уровня, или зависящие от власти предприниматели.

Стоит отметить, что сама Тихановская считает наилучшим для Белоруссии стать парламентско-президентской республикой.

Она также заявила, что сейчас ее команда контактирует и налаживает связи с белорусскими госслужащими.

«Процесс идет не очень активно из-за чувства страха в Белоруссии. Но контакты есть, и мы постоянно получаем информацию из разных министерств. Мы видим, что о единстве, которое пропагандирует режим, речи не идет», — пояснила оппозиционер.

Она добавила, что ее «международные друзья» занимаются поиском договороспособных представителей режима, с которыми будут вестись переговоры о мирном преодолении политического кризиса в республике с учетом интересов оппозиции.