«Подумаем о ядерном статусе»: как Украина собирается защищаться

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что его страна нуждается в большей поддержке со стороны Запада. По его словам, в противном случае Киев будет вынужден укрепляться самостоятельно.

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«Либо мы являемся частью союза — такого как НАТО — и делаем вклад в то, чтобы Европа была сильнее, либо у нас есть опция укрепляться самостоятельно, возможно, посредством того, чтобы опять подумать и о ядерном статусе», — заявил Мельник в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

Он обратил внимание, что Украине нужно нечто большее, чем добрые слова: ей нужна военная поддержка. Как отметил посол, стране нужна модернизация армии.

После интервью дипломат разместил в Twitter сообщение с основными тезисами своей речи. В нем он о ядерном оружии не писал. «Одними заявлениями о солидарности нам не прикрыться от [российских] ракет!» — заявил Мельник в посте. По его словам, он «призвал Берлин немедленно предоставить Киеву современное вооружение и принять Украину в НАТО, чтобы предотвратить новую агрессию России».

Да этого Мельник также давал интервью немецкому медиахолдингу RND, в котором отмечал, что его «шокирует, как в Германии самые массовые перемещения войск в новейшей истории России и наибольшая концентрация ее армии у границ Украины рассматриваются лишь как угроза». «Речь идет о конкретной подготовке к войне и очень серьезной опасности новой атаки на Украину», — подчеркивал он. Посол тогда призвал в случае «расширения агрессии России» полностью разорвать с ней экономические отношения, ввести против нее газовое и нефтяное эмбарго, запретить «Северный поток — 2», заморозить госсобственность и объявить «стране-оккупанту» международный бойкот.

Западные страны в последнее время не раз выражали обеспокоенность из-за высказываний со стороны Украины о наращивании Россией своих сил вдоль украинской границы.%

При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков обращал внимание, что перемещение войск РФ по территории страны не должно беспокоить другие государства, так как это никак не угрожает им. К тому же, как он напомнил, происходящее в Донбассе — это внутриукраинский конфликт, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в частности там применялись минометы и гранатометы. Стороны возложили ответственность за эскалацию друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта в формате видеоконференции пообщался с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, выразив обеспокоенность дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

Что касается ядерных сил Украины, рассуждения о них начались задолго до обострения ситуации в Донбассе.

Еще в 2018 году бывший тогда секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил изданию «Гордон», что его страна, обладавшая третьим по величине ядерным арсеналом, допустила большую ошибку, подписав Будапештский меморандум и отказавшись от этого вида вооружений.

«Сейчас, по прошествии всех этих событий, можно сделать вывод, который многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны», — говорил Турчинов.

После того, как распался Советский Союз, Киев унаследовал существенный ядерный арсенал в размере 1,7 тыс. ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщика.

В 1994 году Украина, Россия, Великобритания и Соединенные Штаты подписали Будапештский меморандум, согласно которому украинская сторона отказывалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия.

Соответствующий арсенал на территории Украины был ликвидирован в соответствии с договором, а ядерные державы обязались обеспечивать безопасность Киева.