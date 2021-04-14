«Контроль конфронтации»: зачем Байден позвонил Путину

Одним из основных итогов второго телефонного разговора президентов России и США стало предложение по организации их личной встречи в третьей стране. Если кратко описывать переговоры двух лидеров, то помимо возможных контактов на высшем уровне, они обсудили обострение конфликта в Донбассе, приглашение Путина на американский саммит по климату в конце апреля и ряд других вопросов глобальной и региональной повестки дня.

При этом в Вашингтоне практически сразу дали понять, что звонок Байдена Путину не означает смену американского подхода в отношении России.

Так, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки объявила, что США не собираются менять свою позицию относительно оказания дальнейшего давления на Москву в связи с планами организации новой российско-американской встречи на высшем уровне.

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«Мы работаем над [установлением] предсказуемых и стабильных отношений. Мы ищем не столько установление доверия, сколько предсказуемость и стабильность, потому что есть ряд угроз и возможностей в мире. Президент хочет иметь возможность сфокусироваться на этом, а не на сопернических отношениях с Россией», — подчеркнули в Белом доме.

В свою очередь в Кремле отметили, что вопрос проведения саммита не является делом решенным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва только изучает предложение Вашингтона по организации встречи Путина и Байдена.

«Дальнейшая проработка новых предложений, инициатив, таких как двусторонняя встреча в одной из европейских стран, возможна только с учетом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов визави», — добавил Песков.

К слову, представитель Кремля отдельно указал, что звонок Байдена, вероятно, не стал неожиданным для Путина. По его мнению, в настоящее время США и Россия находятся в условиях плохих двусторонних отношений и логика говорит в пользу необходимости продолжения диалога.

«Несмотря на обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласие, (президенты в телефонном разговоре) все-таки говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать. Но здесь очень важно, чтобы слова совпадали с делом», — заключил Песков.

Российская реакция

Отношения Москвы и Вашингтона действительно находятся не в лучшем состоянии в последнее время. Даже в МИД России не исключали, что взаимодействие двух государств достигло нижней точки, в особенности из-за санкционного давления со стороны США и последовательных обвинений против Москвы.

Более того, отношения именно Байдена и Путина также нельзя назвать позитивными, контакты двух лидеров по большей части находились под вопросом после того, как в марте глава Белого дома фактически назвал своего российского коллегу «убийцей». Ответом на это стал отзыв российского посла из Вашингтона, он по сей день остается в Москве.

Опрошенные «Газетой.Ru» парламентарии сходятся на том, что сам факт диалога Байдена и Путина вряд ли может привести к какому-то потеплению в отношениях двух государств.

Так, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что о каком-то улучшении нельзя говорить без изменения внешней политики США.

«По-прежнему есть сигналы о разработке новых антироссийских санкций, Байден не принес никаких извинений за свое безобразное заявление, а также (министр обороны России Сергей) Шойгу сообщил о том, что США и НАТО перебрасывают войска к границам с Россией. На этом фоне говорить о потеплении — значит неправильно оценивать ситуацию.

Вашингтон рассматривает Москву как противника и возможный саммит, скорее всего, позволит лишь контролировать конфронтацию, которую США выстраивают по отношению к России», — добавил сенатор.

С точки зрения Пушкова, Байден позвонил Путину, потому что преследовал несколько целей. Во-первых, президент США хочет провести онлайн-саммит по вопросам климата и для этого ему нужно участие Владимира Путина, без которого эта встреча будет неполноценной.

«Байден прекрасно понимает, что после его выпада в адрес президента России, участие российское стороны в саммите находилось под вопросом. Поэтому президент США решал чисто тактическую задачу. Собственно, этот климатический саммит — первая инициатива Байдена, которая должна подтвердить, что все откликнутся на его предложение — это позволит ему себя позиционировать как главного политика современного мира», — указал сенатор.

Второй момент — отсутствие какой-либо политики США по отношению России, помимо давления, санкций и угроз. По версии Пушкова, такой подход ограничивает возможность Вашингтона воздействовать на российскую позицию, что заставляет США идти на политической диалог с Россией. Это помогает Вашингтону показывать союзникам, что он якобы держит ситуацию под контролем, а также позволяет избежать обвинений в желании видеть одну лишь конфронтацию с Москвой.

«Третья причина звонка Байдена Путину — американский лидер всегда обещал, что в отличии от своего предшественника Дональда Трампа, он не будет заискивать перед главой России и четко скажет ему о требованиях США. Я не исключаю, что на предложенной Байденом встрече он попытается взять инициативу в свои руки, решив вести диалог с Путиным с позиции силы. Правда, здесь президенту США следует заранее избавиться от заблуждения, что он сможет диктовать российскому президенту какие-то условия», — подчеркнул сенатор.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова не исключает, что необходимость диалога двух лидеров, в частности, была обусловлена как раз резкими заявлениями Байдена в адрес Путина.

«Слова президента США взбудоражили многие процессы от чего пошла определенная турбулентность. Соответственно начались некие учения по обе стороны границ, правда в России они, скорее, носят плановый характер», — указала депутат.

Кроме того, Журова указывает на приближение даты послания президента России к Федеральному собранию, что также могло сыграть свою роль в определении времени звонка Байдена. Однако, депутат называет одной из основных причин разговора — серьезную обеспокоенность жителей обеих стран из-за военной активности.

«Люди воспринимают все эти передвижения войск у российских границ как нехорошие сигналы, поэтому для того, чтобы успокоить население состоялся этот разговор. При этом для дальнейшего снижения напряженности идет подготовка личной встречи. То есть это стало тактическим ходом, никак не связанным с налаживанием отношений России и США. К сожалению, для Вашингтона Москва официально является врагом, на борьбу с которым выделяются средства из американского бюджета», — резюмировала Журова.

Зарубежные оценки

Международная реакция на последний контакт Байдена с Путиным по большей части была сдержанной. По сути, в большинстве стран это событие никак не прокомментировали. Австрия, Чехия и Финляндия выразили готовность принять саммит двух лидеров. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица поддержал контакты Москвы и Вашингтона.

Кроме того, экс-заместитель госсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила ТАСС, что открытый канал связи между президентами России и США — отличный знак для двусторонних отношений. По ее словам, тут также важно, что Путин и Байден считают приоритетом обсуждение стратегической стабильности и контроля над вооружениями, Афганистана, Ирана, Украины и изменение климата.

Однако реакция в СМИ на второй по счету диалог между Байденом и Путиным была более яркой. К примеру, обозреватель CNN Стивен Коллинсон написал, что, предлагая президенту России личную встречу американский лидер «дает Путину то, что он хочет — место на пьедестале рядом с президентом США». Журналист сравнивает предполагаемую тактику Байдена с легендарными встречами времен «холодной войны».

«Шаг очень похож на пряник для давления на российского лидера с целью избежать любых действий на Украине. Или действий в отношении заключенного в тюрьму Алексея Навального, которые могут заставить Байдена отозвать предложение о встрече», — отмечает Коллинсон.

В то же время The Guardian пишет, что сам разговор должен снять растущую напряженность между Россией и Западом на фоне якобы «усиления российских войск» на границе с Украиной.

Обозреватели издания уверены, что сам саммит между лидерами двух стран, если он все же будет проведен, будет отличатся от «сумасшедшей встречи» российского лидера с бывшим президентом США Джо Трампом. Журналисты подчеркивают, что последний раз Байден встречался с Путиным 10 лет назад и сделал несколько резких заявлений о нем.

При этом, по версии Fox News, президент России якобы попробует подорвать доверие и солидарность Запада с помощью своей встречи с Байденом, поскольку американский лидер на его фоне будет «отстраненным и рассеянным». Более того, обозреватели издания уверены, что Москва готовит «вторжение» на Украину, якобы для захвата Одессы и территорий к востоку от Днепра.

Экспертное мнение

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, ни о каком потеплении в отношениях России и США на фоне телефонного разговора Путина и Байдена говорить нельзя.

«Та напряженность, которая возникла в последние несколько недель вокруг Украины, смущала многих. Действия России тут были вполне однозначными и демонстративными, соответственно со стороны США требовались какие-то ответные шаги, что мы видели в качестве ряда заявлений. Вероятно, было принято решение как-то обсудить обстановку, так как не совсем понятно, куда это все может завести. Тем более, что Путин какое-то время назад уже приглашал Байдена поговорить, вот как бы президент США и ответил», — добавил эксперт.

С точки зрения Лукьянова, возможная встреча двух лидеров может привести к условно позитивному моменту — попытку обсуждения повестки дня, — или же обратному эффекту. Главный вопрос тут заключается в том, о чем будет этот саммит, поскольку пока Вашингтон заявляет, что готов говорить с Москвой «там, где им нужно».

«Постановка США «мы говорим там, где надо, а где не надо не говорим» в принципе порочная и задача российской стороны — довести это до сведения Вашингтона. При этом мы привыкли, что встреча глав государств зачастую ведет к какой-то разрядке, но, чисто теоретически, в этот раз все может быть совсем наоборот. Учитывая, что первая встреча администрации Байдена с представителями Китая стала публичной перепалкой, вместо ожидаемого шага к нормализации отношений. Пока нельзя исключать, что на встречу с Путиным Байден также придет с намерением обострить ситуацию», — резюмировал эксперт.