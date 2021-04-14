«Никаких иллюзий быть не должно»: снижается ли напряжение в Донбассе

Градус напряженности никогда не понижается

Руководители американского и украинского внешнеполитических ведомств Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба на фоне обострения ситуации в Донбассе провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждались основные вопросы двусторонней повестки, но, как сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США высокого ранга, в ходе переговоров Киев не обращался с конкретными просьбами о предоставлении ему Вашингтоном военной помощи.

По его словам, украинская сторона просила только о поддержке и продолжении взаимодействия.

Вместе с тем он отметил, что вопросы относительно военной помощи обсуждались бы по другим каналам.

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«Госсекретарь выразил нашу серьезную обеспокоенность. Мы, безусловно, не знаем их (РФ — «Газета.Ru») намерений. Госсекретарь вновь выразил нашу решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. [Блинкен и Кулеба] договорились продолжать тесные консультации между собой, а также с другими [заинтересованными сторонами]», — отметил представитель Госдепа.

На сайте МИД Украины, в свою очередь, также сообщили, что Кулеба и Блинкен детально обсудили все аспекты «российской эскалации», которая якобы продолжается «вдоль украинско-российской границы и в информационном пространстве». Речь идет об обвинениях в адрес России в том, что она якобы стягивает силы к границам с Украиной. В Кремле на такие заявления отвечали, что Россия имеет право перемещать свои силы внутри страны в том направлении, в котором ей нужно.

Помимо этого вопроса стороны обсудили возможности более активного привлечения Соединенных Штатов к процессу политико-дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе.

В сообщении украинского МИДа также говорится, что стороны уделили особое внимание обсуждению действенных путей углубления военно-политического сотрудничества и расширения стратегического американо-украинского партнерства.

К слову, по словам секретаря Совбеза России Николая Патрушева, США только за последние дни отправили на Украину более пяти военно-транспортных самолетов.

Он обратил внимание, что западные страны во главе с Соединенными Штатами, «призывая нас не предпринимать меры по обеспечению нашей безопасности на приграничной территории, подталкивают Украину к провокациям».

Как пояснил «Газете.Ru» политолог-американист Рафаэль Ордуханян, градус напряженности в Донбассе никогда не понижается. По его мнению, тренд, который сейчас выбран, будет только усиливаться, и события, которые происходят вокруг Донбасса, никакого оптимизма не внушают.

«Проблема в том, что руководство не контролирует сейчас ситуацию на фронте, поэтому любая провокация может послужить поводом для горячего конфликта. Бесконтрольность не может предполагать какую-либо стабильность, даже если будет решение на верхнем уровне. Все будет развиваться именно в том русле, в котором есть. Даже если Америка даст отмашку назад, все равно все будет в том состоянии, в котором есть», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что

физической остроты в Донбассе и не было, зато была символическая, связанная с «хамством» президента США Джозефа Байдена.

«Понятно, что попытки решить конфликт военным путем приведут к катастрофе именно Украину, поэтому я считал, что опасные вещи связаны с серьезной нависающей силой со стороны РФ, которая сыграла роль охлаждения умов не только на Украине, но и в Вашингтоне. После этого позвонил Байден. Я считаю, что его звонок — форма извинения за хамство. Вряд ли он говорил, что погорячился, но сам факт того, что он позвонил, говорит, что он озабочен и хочет наладить понятные отношения, но не ясно, что за этим стоит», — сказал специалист.

Оптимизма нет

Помимо ситуации вокруг Донбасса, Блинкен и Кулеба в ходе встречи обменялись мнениями о дальнейших внутренних трансформациях Украины, которые необходимы, в частности, для вступления страны в НАТО.

Но об обсуждении конкретных перспектив такой интеграции речи не шло.

Михаил Погребинский убежден, что никакого оптимизма по поводу возможного вступления Украины в НАТО в Киеве нет. По его словам, «вменяемые люди даже в украинском руководстве» понимают, что в среднесрочной перспективе об этом говорить бессмысленно, но продолжают говорить, поскольку это обязательная программа.

В свою очередь, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко обратил внимание, что сейчас обсуждение этой темы активизировалось, и напомнил, что одномоментного вступления страны в НАТО не может быть. Он подчеркнул, что это нереально и таких прецедентов не было.

«Есть процедура вступления в НАТО, которая как правило занимает несколько лет. На данный момент обсуждается только возможность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. Это фактически статус кандидата.

Эта тема обсуждается с 2008 года. Тогда на Бухарестском саммите НАТО впервые предполагалось предоставление Украине и Грузии такого статуса»,

— сказал он «Газете.Ru». Эксперт обратил внимание, что украинское руководство вернулось к этой теме и начало ее активно продвигать на фоне обострения в переговорном процессе с Россией.

Есть ли смысл

По мнению Кулебы, Украина и США начали «новый день» в двусторонних отношениях. «Я очень удовлетворен встречей с Тони Блинкеном и нашим разговором. Мы час спокойно обсуждали все наши ключевые вопросы повестки дня. Если помните, после первого телефонного разговора с ним я написал, что начнется новый день в отношениях между Украиной и Америкой. Сегодня уже могу уверенно сказать, что день начался, и мы уже его уверенно проживаем», — сказал Кулеба в видеообращении на своей странице в Facebook.

Вместе с тем эксперты не столь воодушевлены этой встречей.

Михаил Погребинский назвал Кулебу «министром иностранных дел в кавычках», потому что он, по его словам, не принимает никаких решений без консультаций с американским посольством.

«Он марионетка. Все эти встречи никакого смысла не имеют и как-то на них реагировать бессмысленно», — констатировал украинский специалист.

Его позицию разделил Рафаэль Ордуханян, отметив, что эта встреча не имела никакого значения и не принципиальна в данном случае. «Тренд выбран. Украина выбрана острием копья против России. Здесь никаких иллюзий быть не должно», — заключил эксперт.