«Унизительное положение»: как в Турции подставили под удар главу Евросовета

В Европе сохраняется эмоциональный накал после скандала, получившего название Sofagate («Софагейт»). Казус произошел 6 апреля в Анкаре во время протокольной съемки на переговорах представителей ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла. На встрече также присутствовал председатель Евросовета Шарль Мишель.

По данным Politico, 13 апреля ситуацию обсудят в Европарламенте с лидерами партий. Они проведут «обмен мнениями» с председателем парламента Дэвидом Сассоли и лидерами политических групп.

Кроме того, фон дер Ляйен и Мишель, как пишет издание, планируют обсудить недавнюю поездку и более широкие отношения между ЕС и Турцией на пленарных дебатах с членами Европарламента на следующей неделе в Брюсселе.

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Эти ситуация привлекла внимание не только европейских политиков, но и активистов. Причем под удар попал именно Шарль Мишель, который занял кресло возле Эрдогана, тогда как глава Еврокомиссии осталась стоять в растерянности.

После случившегося появилась петиция с призывом к отставке Шарля Мишеля.

В ней утверждается, что президент Евросовета нанес ущерб дипломатии блока и правам женщин во время инцидента Sofagate. Петицию подписали лидеры женских групп Millennium2025 Women and Innovation Foundation и Международная юридическая лига женщин. Авторы документа заявили, что председатель Евросовета нанес ущерб дипломатии, Евросоюзу и правам человека, в особенности — правам женщин. Как убеждены авторы, помимо Урсулы фон дер Ляйен Шарль Мишель «нанес оскорбление всем женщинам».

«Невнятное извинение не разрешит ситуацию политического вакуума, которую вы создали для Европы по отношению к ее гражданам и по отношению к миру, большинство СМИ которого сообщили об этом инциденте, высмеяв его. Поэтому мы просим вас покинуть пост председателя Европейского совета», — указано в петиции.

«Софагейт»

В ходе встречи 6 апреля Эрдоган и Мишель заняли места напротив друг друга, рядом с флагами ЕС и Турции, а фон дер Ляйен некоторое время пришлось стоять в стороне, потому что ей не досталось стула. Она произнесла только растерянное «Э-э-э» и развела руками, что попало на видео, разлетевшееся в сети. Третье кресло в комнате для переговоров так и не появилось, поэтому главе Еврокомиссии пришлось сидеть на диване напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, хотя она находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю.

Чавушоглу позже заявил, что рассадка осуществлялась в соответствии с предложением ЕС. По его словам, в Турции не стали бы говорить об этом, если бы в адрес страны не прозвучали обвинения.

При этом в европейской протокольной группе заявили, что им отказали в предварительном доступе в зал переговоров.

«Если бы в комнату для тет-а-тет был предоставлен доступ, мы бы предложили гостям любезно заменить диван на два кресла», — подчеркнули в письме представители команды ЕС, следившей за соблюдением протокола.

В этом контексте примечательно и то, что глава Еврокомиссии в ходе переговоров в Анкаре остро раскритиковала выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Фон дер Ляйен назвала этот шаг «неправильным сигналом», который препятствует процессу сближения Турции и ЕС.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер выразил сожаление в связи с «дифференцированным» подходом турецкой стороны к Шарлю Мишелю и Урсуле фон дер Ляйен и «даже уничижительным отношением к председателю Еврокомиссии».

Вместе с тем, по сообщению Deutsche Welle, позже на брифинге в Брюсселе 8 апреля он попытался снизить градус скандала и призвал не преувеличивать важность случившегося: «Мы позаботимся, чтобы все прояснилось и чтобы в дальнейшем мероприятия проводились в соответствии с общим пониманием протокольных мер».

Что будет с Мишелем

Сами Мишель и фон дер Ляйен, по словам главы Евросовета, предпочитают не усугублять ситуацию привлечением публичного внимания.

Тем временем, петиция за отставку Мишеля продолжает находить поддержку со стороны граждан. К утру 12 апреля она собрала более 5 тыс. подписей.

Как обратил внимание доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, в данной ситуации у самой главы ЕК больше претензий не к Шарлю Мишелю, а к Эрдогану, потому что это его протокольная служба готовила рассадку гостей.

«Тут, вероятно, и Шарль Мишель мог среагировать как-то, например, уступить место или сказать Эрдогану, чтобы правильно это все устроить. Но он, наверное, сам оказался заложником этой ситуации и отреагировать не смог. Но больше претензий к Эрдогану, безусловно, потому что он поставил в унизительное положение главу Еврокомиссии», — констатировал собеседник «Газеты.Ru».

Эксперт, тем не менее, не видит оснований для отставки Мишеля.

Николай Топорнин признал, что протокольные вопросы, безусловно, важны, но это не политический момент, не нарушение Мишелем своих должностных обязанностей или стандартов норм поведения.

«Конечно, европейское общество более остро реагирует на гендерные вопросы. Но все-таки никакого состава правонарушения здесь нет и ни о какой отставке Шарля Мишеля речи не идет. Мне кажется, они сейчас просто вместе подумают, как достойно ответить Эрдогану на такой дипломатически протокольный кульбит», — отметил специалист.