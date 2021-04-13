Гагарина забыли: посольство РФ упрекнуло Госдеп США в искажении истории

Российское посольство в США возмутилось забывчивостью американского Госдепартамента, умолчавшего об имени первого в истории человека в космосе. Комментарий дипломатов РФ опубликован в Facebook посольства.

«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. Хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине», — говорится в заявлении дипломатов РФ.

Госдеп ранее в своих соцсетях поздравил читателей с Международным днем полета человека в космос, однако не упомянул ни имя Юрия Гагарина, ни то, что он был русским, ни даже какую-либо связь с Советским Союзом. К публикации с поздравлением также прикрепили фотографию американского астронавта со звездно-полосатым флагом на рукаве скафандра.

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В посольстве также напомнили, что президент США Джон Кеннеди поздравлял советского лидера Никиту Хрущева после полета Гагарина в 1961 году. Поздравление Госдепа вызвало также негативную реакцию у главы комитета Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова. ««Первого человека в космос отправил СССР» — так сказать Госдеп не может себя заставить. Просто не может», — заявил российский сенатор.

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Twitter и вовсе назвал Госдеп США «засранцами» и заявил, что «сверхдержавы себя так не ведут».

Кроме того, в День космонавтики 12 апреля МИД РФ сосредоточился на словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что без Украины этот полет был бы невозможен.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, «Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — все это было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик». Она также обвинила власти Украины в «неуемной злобе, русофобии и реинкарнации националистической идеологии с нацистской символикой».

Примечательно, что о Гагарине по случаю 60-й годовщины полета человека в космос российские политики в основном отзываются как о «нашем», «отечественном», или «советском» космонавте. При этом в середине марта королева Великобритании Елизавета II, встречавшаяся с Юрием Гагариным после его полета, рассказала о своем главном впечатлении от гостя из России.

По ее словам, космонавт, приглашенный на ланч в Букингемском дворце, был в первую очередь русским. «Было очень интересно встретиться с ним, и я думаю, то, что он был первым [в космосе], это захватывающе», — добавила Елизавета II.

12 апреля 1961 года на орбиту Земли ракетой-носителем был выведен корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт, летчик-испытатель Юрий Гагарин. Русский по национальности, Гагарин стал первым человеком в космосе, его полет продолжался 1 час 48 минут. «Наблюдаю облака над Землёй, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!… Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!» — записал на бортовой магнитофон свои впечатления Гагарин.

Приземлился космонавт после непростого снижения на парашюте в селе Узморье Саратовской области — он покинул спускаемый модуль на высоте 7 км.