«Байден должен сделать больше»: Зеленский ждет денег и приглашения в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от главы Белого дома Джо Байдена большей поддержки в сдерживании «российской агрессии» в Донбассе, а также надеется, что американский лидер будет способствовать скорейшему вступлению Украины в НАТО.

Реклама

«Соединенные Штаты — хороший друг Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для вступления в НАТО — военный альянс западных стран, где нападение на одного члена обязывает отреагировать всех. Если [США] видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это, а не только [поддерживать] словами», — приводит «Интерфакс-Украина» заявление Зеленского, сделанное во время рабочего визита в Донбасс.

Со своей стороны, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на странице в Facebook сообщил, что Киев создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в альянсе.

План по работе этой системы несколько дней назад презентовала зампредседателя украинского правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил президент Украины, НАТО — это единственный путь к завершению войны на востоке Украины», — пояснил Шмыгаль.

Он напомнил, что, согласно исследованию центра «Новая Европа», Украина ввела уже 292 стандарта. Причем треть из них была внедрена за последние полтора года.

«Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО позволит Украине ускорить свой путь к полноправному членству в Альянсе», — уверен замглавы кабмина.

Зеленский постоянно связывает вместе Россию, Донбасс и НАТО, хотя ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в регионе.

В Кремле также указывают на то, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, при этом, вступление Украины в НАТО лишь усугубит отношения Киева с самопровозглашенными республиками Донбасса и усилит кризис. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей», — напомнил представитель Кремля.

Он предположил, что если спросить мнение «нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках», то станет ясно, что «такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым».

В начале нынешнего месяца пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина давно стремится присоединиться к НАТО, и что администрация Байдена обсуждает этот вопрос с Киевом.

При этом она указала, что решение о членстве в НАТО принимаются всеми участниками Североатлантического альянса, а не только Вашингтоном, передает Reuters.

«Мы давно обсуждаем эту тему с Украиной. Мы их решительно поддерживаем [в желании присоединиться к Альянсу]. Но это решение должно принимать НАТО», — сказала Псаки.

На следующий день представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлин в настоящий момент не видит перспектив еще большего сближения Украины и альянса.

«Как вы знаете, НАТО проводит политику «открытых дверей» в отношении приема новых членов. Украина имеет право свободно выбирать свои политические пути. Однако, в настоящее время никаких дальнейших шагов к членству [Украины в НАТО] не планируется», — сказала немецкий политик, подчеркнув при этом, что Германия, ЕС и НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с Зеленским также выразил приверженность НАТО «близкому партнерству» с Киевом, однако о членстве Украины в альянсе не сказал ничего.