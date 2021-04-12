«Красные линии никуда не денутся»: чего ждать Москве от «преемников Меркель»

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер 11 апреля впервые допустил свое выдвижение от блока ХДС/ХСС в канцлеры страны. Он заявил, что готов пойти на это при условии поддержки и со стороны ХДС.

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Амбиции возглавить немецкое правительство есть и у лидера Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета. Его кандидатуру 12 апреля уже поддержал президиум ХДС, который он возглавляет с января 2021 года.

При этом берлинское отделение альянса ХДС/ХСС выступило за Зедера.

Известно, что 10 апреля у двух политиков состоялся долгий разговор, в результате которого они пришли к выводу, что оба готовы взять ответственность повести консерваторов на выборы.

По словам Лашета, окончательно союз ХДС/ХСС должен определиться с кандидатурой на пост канцлера Германии в срок до 23 мая, исходя из лучших шансов кандидатов на победу. Однако уже в ближайшее время должен состояться еще один сложный и, возможно, решающий разговор между двумя фаворитами.

Лидер ХДС отдельно подчеркнул, что не намерен идти на обострение конфликта в разгар сложной ситуации с пандемией COVID-19 в стране.

Der Spiegel сообщает, что рейтинги Зедера в последнее время идут вверх, при этом не только в ХСС, но и среди членов ХДС. По апрельскому опросу ARD, Зедера видят канцлером больше половины всех немцев, в то время как Лашета — всего 19%.

В целом, депутаты Бундестага от правящего альянса сейчас требуют максимально открытого процесса по выбору главы списка на выборах, а не решать это в узком кругу «за завтраком».

При этом у самого блока ХДС/ХСС рейтинг составляет меньше 30%, хотя в текущих условиях и этого достаточно, чтобы занять первое место на ближайших выборах. Отмечается, что среди членов ХДС сейчас виден раскол и небывалая поляризация, в том числе по земельному принципу. Выборы в Бундестаг намечены на 26 сентября.

Тем не менее, судя по всему, ХДС/ХСС легкая кампания не ждет: тревожный сигнал для альянса прозвучал 14 марта, когда он проиграл местные выборы в парламенты земель Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц с худшим результатом в истории.

Вероятнее всего, поражению способствовали скандалы вокруг депутатов блока, которых обвиняли в коррупции и лоббизме в пользу Азербайджана (речь идет о подозрениях в оказании услуг Баку за деньги со стороны депутатов Акселя Фишера во время его работы в ПАСЕ и Марка Хауптмана в виде рекламы туров и гранатового сока).

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с «Газетой.Ru» высказал мнение, что,

скорее всего, кандидатом на пост канцлера от ХДС/ХСС станет Лашет, поскольку христианские демократы не хотят терять влияние на годы вперед.

«Дело в личных качествах. Лашет, который многим не нравится из-за мягкого характера, будет разговаривать и идти на компромиссы. Это важно для самой партии. В ХДС боятся, что Зедер, если выдвинется в канцлеры, навечно там и останется. А это означает, что ХДС окажется на вторых ролях и не сможет проводить свою линию. Это очень важный фактор, даже несмотря на высокий рейтинг, который он набрал на фоне призывов к запретам во время пандемии. Многие боятся, что он будет смахивать на диктатора», — говорит эксперт.

Не столь категорично оценивает шансы политиков руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По его оценке, сейчас шансы Зедера и Лашета практически одинаковы, и пока у консерваторов нет окончательного решения.

Отношение к России

Примечательно, что оба претендента на пост лидера ХДС/ХСС ранее достаточно положительно говорили о сотрудничестве с Россией. Например, Зедер заявлял, что Москва не должна находиться на «скамье штрафников» и в изоляции.

Премьер Баварии также решительно поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2». С его точки зрения, прямые поставки топлива из России более необходимы Германии, чем транзит через Украину.

29 января 2020 года Зедер приезжал с визитом в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Баварский премьер выступил за дальнейшее улучшение политических отношений, чему, по его мнению, могло бы поспособствовать участие Москвы в расследовании убийства чеченского полевого командира и соратника Шамиля Басаева Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Политолог Рар считает, что любой баварский премьер всегда будет выступать за сотрудничество с Россией из-за крепких экономических связей.

По прозвучавшей год назад оценке Путина, каждая пятая немецкая компания, работающая в России, — баварского происхождения. Кроме того, более половины крупных германских инвестиций в российскую экономику вкладывают компании, зарегистрированные в Баварии.

Лашета также нередко упрекают в Германии за лояльную позицию по отношению к Путину.

Так, немецкий политик после присоединения Крыма заявил об «антипутинском популизме» в Германии, а после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаль и его дочери Юлии в английском Солсбери он говорил о недостаточных доказательствах вины России в случившемся.

Лидера ХДС точно нельзя назвать антироссийским, говорит Рар, поскольку политик также поддерживает строительство «Северного потока — 2».

«Эта позиция не нравится немецким СМИ. В целом, для России это приемлемый кандидат. Отношения при Лашете могут стать даже лучше, чем при Меркель, но не будут лучше, чем при Шредере. Лашет не будет вести идеологическую битву за либеральные ценности», — говорит эксперт.

Рар отдельно подчеркивает, что любой кандидат от ХДС/ХСС намного удобнее для Москвы лидеров партии «Зеленых», возможный канцлер от которых станет «тихим ужасом» для межгосударственных отношений.

То, что у России и Германии при любом из двух лидеров консерваторов появятся шансы для улучшения отношений, подтверждает и Белов. Он указывает, что «красные линии» по принципиальным вопросам Крыма никуда не денутся, но это не будет мешать общему сотрудничеству.