«Враги видят наши возможности»: зачем Израилю атаковать ядерный объект Ирана

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил, что Израиль причастен к аварии на ядерном объекте в городе Натанз.

По его словам, израильская сторона таким образом пыталась добиться срыва переговоров по ядерной сделке с Ираном, которые возобновились в Вене с участием США.

«Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций [в отношении Тегерана] и сегодня думают, что добились своей цели», — добавил Зариф.

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Ответом Израилю будет еще больший прогресс Ирана в ядерной сфере, заверил министр, Натанз теперь будет оснащен более современными центрифугами, которые в несколько раз увеличат потенциал для обогащения урана.

«На ядерном объекте в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но это могло привести к катастрофе, которая является преступлением против человечности. Все выведенные из строя центрифуги относились к типу IR-1, и они будут заменены новыми», — заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

Обвинения иранской стороны в адрес Израиля появились на фоне множества материалов как западных, так и израильских СМИ об ответственности Тель-Авива за инцидент в Натанзе. 11 апреля на ядерном объекте зафиксировали аварию в распределительной электросети, что привело к выводу из строя ряда центрифуг для обогащения урана.

Как заявила в беседе с «Газетой.Ru» востоковед-политолог Елена Супонина, инцидент в Натанзе, чем бы он не был вызван, по времени совпал как минимум с двумя важными событиями.

«С одной стороны, иранцы усилили мощности по обогащению урана, в том числе с использованием более технически совершенных центрифуг. А с другой, накануне инцидента в Вене возобновились консультации по ядерной программе Ирана, в частности, с участием США, которые рассматривают возможность возвращения в формат ядерной сделки», — отметила эксперт.

По сути, для Израиля оба эти события являются неприемлемыми, продолжила Супонина, однако официально своей ответственности за инцидент на иранском ядерном объекте Тель-Авив признавать не станет.

Израильский саботаж

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники в израильской разведке, отключение электричества, вероятно, по всей видимости, было вызвано взрывом, в чем Израиль сыграл определенную роль. По информации издания, атака якобы полностью разрушила независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему объекта, для возобновления полноценной работы может потребоваться как минимум 10 месяцев.

При этом израильская газета The Jerusalem Post также указывает на вероятную ответственность Тель-Авива за атаку на иранский объект. По версии издания, власти Израиля хоть официально не признали данного факта, но сделали ряд косвенных намеков.

К примеру, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая 11 апреля на мероприятии в преддверии Дня независимости, в котором принимали участие сотрудники органов безопасности, «Моссада», ШАБАКа и Армии обороны Израиля, заявил, что борьба с Ираном и его сателлитами, с наращиванием иранского арсенала — огромная задача. Более того, Нетаньяху пообещал созвать 18 апреля заседание кабинета безопасности Израиля, чтобы обсудить политику Ирана на фоне обещаний Тегерана по вводу на объекте в Натанзе передовых центрифуг, что должно активизировать процесс по обогащению урана, пишет The Jerusalem Post.

Кроме премьера, определенный намек на связь Израиля с инцидентом в Иране сделал и начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави. Он косвенно указал на Иран в рамках речи в память о павших израильских солдатах.

«Действия армии обороны Израиля на Ближнем Востоке не скрыты от глаз наших врагов, кто наблюдает за ними, видит наши возможности и осмотрительно думает о своих будущих шагах», — указал Кохави.

В то же время, еврейские новостные агентства, по информации The Times of Israel, ссылаясь на неназываемые источники в разведке сообщают о причастности непосредственно «Моссада» к атаке на объект в Натанзе. Это важный момент, подчеркивает издание, поскольку зачастую Израиль блокирует информацию о секретных подвигах своих спецслужб, вынуждая местные СМИ цитировать сообщения международной прессы.

К слову, экс-глава «Моссада» Эфраим Галеви, комментируя эти сообщения, отметил, что израильские политики хотят, чтобы ответственность за саботаж была возложена на Израиль. По его мнению, это действительно дает возможность предположить, что атаку совершили те, «кого больше всего подозревают в этом».

Что касается косвенных намеков, то такой тактики израильтяне придерживаются уже давно, считает Елена Супонина, но, если судить по этому инциденту, «с каждом разом Израиль все бодрее и бодрее подходит к этому вопросу — израильтяне тут преследуют две цели».

«Во-первых, хотят показать, что их спецслужбы могут дотянутся куда угодно, и даже если они не несут ответственность за происшествие в Натанзе, создавать видимость этого им на руку. Во-вторых, с помощью таких действий Израиль политически демонстрирует, что на любой ход Ирана по развитию ядерной программы будет ответ с израильской стороны», — добавила эксперт.

На данный момент в Израиле сложная внутриполитическая ситуация, и Нетаньяху нужно показать, что он добивается успехов на внешних площадках, уверена Супонина, Иран он объявил заклятым противником и на борьбе с ним, премьер надеется набрать политические очки.

Американский фактор

Сам инцидент в Натанзе произошел при достаточно важном внешнеполитическом событии для Израиля, а именно с приездом главы Пентагона Ллойда Остина в Иерусалим — это стало первым визитом в еврейское государство высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена. Собственно, министр обороны Израиля Бени Ганц прямо затронул тему Ирана после переговоров со своим американским коллегой.

«Тегеран сегодня представляет стратегическую угрозу международной безопасности, Ближнему Востоку и Государству Израиль. Мы будем тесно работать с нашими американскими союзниками, добиваясь, чтобы любое новое соглашение с Ираном обеспечивало жизненно важные интересы [стран] мира, США, предупреждало опасную гонку вооружений в регионе, а также защищало Государство Израиль», — объявил Ганц.

Однако позиция США в отношении Израиля и Ирана, в том числе по ядерной сделке, на данный момент четко не прослеживается. По мнению Елены Супониной, администрация Байдена пока не определилась с тактикой и стратегией по отношению к этой проблеме.

«При этом Израиль дал понять, что будет противодействовать Тегерану вне зависимости от подхода США. То есть никакие колебания в Вашингтоне для него не страшны. По крайней мере, к этому Нетаньяху готов идти дальше по пути препятствованию Ирану в совершенствовании его ядерной программы», — указала эксперт.

Вместе с тем пока Вашингтон и Тегеран не контактировали напрямую, в целом, стороны находятся только в начале пути, о чем говорил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

С точки зрения Супониной, сама атака прямого отношения к переговорам по ядерной сделке не имеет, однако случившееся четко дает понять, что многое зависит не только от стран-участниц соглашения.

«Результат также зависит от позиции региональных государств. Они в переговорах не участвуют, но всеми силами демонстрируют, что имеют право на голос и будут совершать действия, которые ведущим мировым державам придется учитывать», — резюмировала эксперт.