«Отключение от SWIFT»: в Европарламенте грозят России новыми санкциями

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал к ужесточению санкций Евросоюза и США против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального, который на данный момент находится в исправительной колонии, отбывая срок по делу »Ив Роше».

Реклама

Как заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke, Россия «продолжает курс опасных провокаций». Он назвал усиление военного присутствия вокруг востока Украины «испытанием Запада».

По его словам, ответ на такие действия должен быть недвусмысленным и сильным. Как подчеркнул Вебер, реагировать должны как ЕС, так и США.

«Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — заявил он.

Помимо этого, он обратил внимание, что и «Северный поток — 2» в таком случае «ни в коем случае не имел бы под собой оснований».

Евросоюз и США уже вводили против России санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, который был дважды условно осужден и объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу по прилете из Германии, куда он отправился в августе на лечение после предполагаемого отравления. Западные специалисты полагают, что в отношении оппозиционера могли применить боевое химическое вещество класса «Новичок», но в России такую версию не подтверждают. Кроме того, в Москве не раз отмечали, что не получали сведений об отравлении Навального.

После возвращения блогера на родину Химкинский суд оставил его под стражей, а 2 февраля было принято решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный и его адвокаты сообщают об ухудшении состояния здоровья осужденного и требуют допустить к нему приглашенного врача. В связи с тем, что это требование не было удовлетворено, в конце прошлого месяца оппозиционер объявил голодовку. Но 8 апреля в пресс-службе регионального УФСИН заявили, что Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, по результатам которого его состояние здоровья оценили как удовлетворительное.

Другая причина предложения о введении антироссийских санкций — ситуация на Украине.

В последние дни на Западе не раз выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании Россией сил у границы с Украиной.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, так как это никак не угрожает им. Он обратил внимание, что происходящее в Донбассе — это внутриукраинский конфликт, в котором российские войска никогда не участвовали.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, комментируя сообщения о силах РФ у границ Украины, заявила, что следить за передвижением российских войск по территории страны бессмысленно.

В Донбассе с конца февраля продолжается эскалация вооруженного конфликта, который не прекращается с 2014 года. В регионе почти ежедневно фиксируют перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в обострении ситуации друг на друга.

Агентство Bloomberg cо ссылкой на источники ранее уже сообщало о намерении американских властей ввести санкции против лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, отмечалось, что в Вашингтоне рассматривают возможность высылки российских дипломатов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя эту публикацию, отметил, что Москва даст ответ на любые недружественные шаги со стороны Соединенных Штатов. Вместе с тем он назвал линию Вашингтона по отношению к РФ «тупиковой, может быть, даже тупой». Он подчеркнул, что это «не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда вводились санкции».