Украина ищет активы 27 фигурантов санкционного списка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в частности, против бывшего украинского лидера Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, заместителя председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Натальи Поклонской и других.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе президента Украины №151/2021 от 9 апреля.

Контроль за выполнением бессрочного санкционного режима в отношении фигурантов списка возложен на секретаря СНБО, сообщает «Страна.Ua».

Всего под санкции попали 27 человек, кроме вышеперечисленных, это: глава МВД Крыма с мая 2014 года по июнь 2018 года Сергей Абисов, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, бывший депутат Верховной рады от «Партии регионов» Александр Бобков, замначальника полиции (по охране общественного порядка) крымского регионального МВД Валерий Грицай.

Также, в списках субъектов рестрикций указаны: первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, бывший начальник Службы безопасности Украины в Севастополе Петр Зима, бывший замминистра МВД Крыма Андрей Иванцов, начальник следственного управления МВД Крыма Олег Кирилин.

Помимо этого, ограничительные меры касаются бывшего депутат Рады от «Партии регионов», а ныне — председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко.

Он является соавтором законов «О запрете направленной на детей пропаганды гомосексуализма» (был снят с рассмотрения в Раде) и «Об основах государственной языковой политики», который позволял давать языкам нацменьшинств (и в первую очередь русскому) официальный статус в регионах.

Это закон первым своим решением отменили государственные деятели, пришедшие к власти в результате «евромайдана», что, в свою очередь, вызвало массовые волнения на Донбассе и в Крыму и стало началом активного выступления местных жителей против властей Украины.

Кроме того, под санкции попали председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, украинский мультимиллионер Сергей Курченко, бывший командир полка особого назначения «Беркут» МВД Украины, Сергей Кусюк, экс-министр обороны Украины, а сейчас — глава координационного совета крымских отделений Российского союза промышленников и предпринимателей Павел Лебедев, глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник.

В черный список попали и начальник Управления МВД по Севастополю Александр Поддубов, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, экс-министр обороны Дмитрий Саламатин, экс-глава Национального банка Игорь Соркин, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бывший начальник Керченского управления МВД Николай Ткаченко, экс-начальник милиции общественной безопасности Крыма Николай Федорян, бывший замминистра внутренних дел ЛНР Николай Феськов, бывший директор Госдепартамента избыточного имущества и земель Александр Черпицкий и замначальника МВД Крыма по работе с личным составом Ольга Чечелимова.

СНБО сообщил об этих санкциях 19 марта нынешнего года. В представлении указывалось, что перечисленные в списке экс-сотрудники правоохранительных органов «изменили присяге и сейчас работают на территории РФ или временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей».

«Если вы обратили внимание на мои ударения, часть из этих граждан, которые были гражданами Украины — 99%, сейчас гражданами РФ», — сказал на заседании ведомства секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сейчас украинские силовики ищут активы данных лиц.

«Кто вам сказал, что у этих людей нет активов на Украине? Нужно очень внимательно посмотреть… Если собственность на эти активы оформлена законным способом, то не нужно никому волноваться. Но если они незаконно оказались в руках тех или иных дельцов, то с этим нужно разобраться», — подчеркнул правоохранитель.

Сам Азаров тогда заявил, что решение о применении санкций Киевом носит неконституционный характер, оно основано на политическом преследовании оппонентов нынешними властями Украины.

«В настоящее время на Украине осуществляется зачистка политического поля. Фактически — превращение в фашистскую Германию», — детализировал политик.