«Ямал становится моделью»: в ЯНАО прошел Второй форум малых народов Севера

«На Ямале зарождаются федеральные инициативы»

На форуме побывали, в том числе и руководители федерального уровня, от которых напрямую зависит политика в сфере национальных отношений и регулирования деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

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По общему признанию Ямал был и остается регионом, способным принять у себя на территории мероприятие такого уровня не только организационно, но и содержательно: высокие гости едут на форум, понимая, что здесь будут обсуждаться и решаться серьезные вопросы.

Именно на Ямале зарождаются новые федеральные законодательные инициативы, подтвердил замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.

«Работает не какая-то единичная акция, а целый ряд программ, который поддерживает именно традиционные виды хозяйствования. Поэтому коренные народы чувствуют себя наиболее защищенными», - подчеркнул Магомедов.

Переизбрание Ледкова

Переизбрание абсолютным большинством голосов (245 из 255) Григория Ледкова президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ стало главным итогом мероприятия.

По мнению наблюдателей, лишь подтвердило лидирующие позиции Ямала в сфере национальной политики, особенно в том, что касается сохранения традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера и гармоничного встраивания их в жизнь нефтегазового региона, освоение которого выходит на новый виток.

Напомним, что именно при участии Григория Ледкова на федеральном уровне разрешена непростая ситуация, связанная с правовым пробелом в вопросе усыновления детей кочевниками. Их традиционный уклад жизни не предполагает места постоянного проживания, что ранее не позволяло кочевникам становиться усыновителями.

close Пресс-служба правительства ЯНАО

Еще одна инициатива, над которой в настоящий момент вместе с коллегами работает Григорий Ледков, — официальное закрепление профессии «чум-работница». Это позволит легализовать в правовом поле труд женщины-тундровички, без которого невозможны такие основополагающие профессии Арктики как оленевод, рыболов и охотник.

Демография малых народов Ямала на подъеме

Как известно, именно Ямал задает тон по части поддержки коренных народов Севера. Например, увеличение выкупной стоимости оленины стимулирует оленеводов активнее включаться в производство и зарабатывать, а предложенная руководством ЯНАО новая мера – чумовой капитал – поможет реализовать молодым семьям в тундре такие же права, которые есть у горожан, то есть обеспечить семью собственным жильем. Подобные модели поддержки уже проецируются и в других северных регионах РФ.

Ямал всегда делится своими лучшими наработками в области сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и развития национальной политики, касающихся коренных малочисленных народов, обратился к гостям форума губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Все наши последние решения - повышенные кочевые, удвоенная выкупная стоимость оленины, чумовой капитал, образовательные сертификаты - они все вырабатываются на таких площадках во время общего диалога. Лучшим результатом этой работы являются демографические показатели. Когда видишь, что многодетных семей, детей становится больше, понимаешь, что мы идем по верному пути», - напомнил Артюхов.

Росрыболовство пошло навстречу Ямалу

В этом контексте именно на полях форума ямальским властям удалось договориться с руководством Росрыболовства о внесении изменений в правила, регулирующие традиционную рыбную ловлю. Как результат — теперь со следующего года представители коренных малочисленных народов Севера всей страны смогут без лишней волокиты и бюрократии добывать рыбу себе для жизни.

В частности, для них отменят заявительный порядок и отчетность.

Артюхов поблагодарил главу Росрыболовства за готовность учитывать специфику рыболовства в Обском бассейне.

«Договорились в ходе совещания внести ряд изменений в нормативные документы, чтобы помочь сохранять благоприятную экологическую обстановку и в то же время пойти на встречу нашим коренным жителям, чтобы было меньше бюрократии и жителям было проще заниматься их многовековым промыслом», — отметил губернатор.

«С точки зрения объема вылова рыбохозяйственный комплекс Ямала не такой большой, но с точки зрения социальной составляющей это важный регион, — констатировал в свою очередь Шестаков. — Много вопросов возникает как по правилам рыболовства, так и по выделению квот коренным малочисленным народам Севера. С 1 сентября вступят в силу новые правила рыболовства, которые как раз учтут все пожелания, высказанные здесь, непосредственно на территории».

Итоги форума и роль Артюхова

В целом же успешно прошедший в Салехарде Второй форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока стал по-настоящему важной площадкой федерального уровня для коммуникации сообществ коренных народов, выражения мнений и интересов, формирования запросов к органам публичной власти.

«Видно, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов продолжает играть ведущую роль в отстаивании интересов коренных народов.

Чего стоит только пролоббированное с подачи главы ЯНАО по сути сенсационное решение о введении упрощённого, беззаявительного порядка выделения квот для малых народов. Да и переизбрание ямальца Григория Ледкова председателем Ассоциации показывает сохранение влияния Ямала в этой сфере», — подытожил Климовский.