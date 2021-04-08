Россия защитит своих: Козак предупредил Киев по поводу Донбасса

Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак предупредил о начале конца для Украины в случае развязывания Киевом полномасштабных боевых действий в Донбассе. По его словам, он поддерживает такие оценки, которые есть и внутри Украины.

Как утверждает Козак, такой шаг для Киева будет самострелом: выстрелом себе не в ногу, а в висок.

Кроме того, он сказал, что России придется встать на защиту своих граждан, которые проживают на территории Донбасса, если того потребует масштаб конфликта.

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«Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», — предупредил он.

Козак обратил внимание, что внешние силы не оказывают определяющего влияния на агрессивную политику Киева. Он отметил, что «для этих молодых людей» любая внешняя поддержка значима, но они все равно руководствуются внутриполитическими соображениями. «Я не думаю, что американцы толкают [президента Украины Владимира] Зеленского на бруствер, на линию фронта, чтобы он начал перестрелку с представителями Донбасса, скорее всего, этого нет», — отметил замруководителя администрации президента России.

В Киеве, как он подчеркнул, на сегодняшний день опасаются обнуления переговорного процесса. Чтобы выйти из мирных минских соглашений, нужно «опрокинуть» резолюцию СБ ООН, отметил Козак. У Киева есть международное право на то, чтобы выйти из устава ООН, но украинская сторона опасается идти на этот шаг, подчеркнул он.

«Сегодня трудно предсказать, до чего эти дети доиграются со спичками. Вот трудно просто предсказать, до чего они доиграются. Вот то, что он поехал, — это элемент той же игры», — полагает Козак.

Зеленский 8 апреля находится с рабочим визитом в Донбассе, где собирается посетить передовые позиции армии и встретиться с украинскими военнослужащими.

Заявления Козака были сделаны на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе, которое наблюдается еще с февраля текущего года. За это время с обеих сторон в результате перестрелок погибли люди, в том числе и гражданские.

И в Киеве, и в самопровозглашенных республиках говорят о возможности полномасштабных военных действий в регионе. В частности, соответствующее заявление ранее в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, шансов остановить вооруженный конфликт практически не осталось и в ближайшее время может начаться полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как он обратил внимание, сегодня у Киева есть все возможности для начала атаки, в том числе материальные и технические.

Пушилин привел сведения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, согласно которым на железнодорожных узлах в районе линии разграничения в Донбассе было более 600 единиц бронетехники, а также существенные скопления личного состава ВСУ.

Если говорить о подобных заявлениях, которые прозвучали в Киеве, об этом говорил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Оценивая нынешнюю политику правового беспредела и действия по узурпации власти президента [Украины Владимира] Зеленского, могу с полной уверенностью заявить, что мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а, значит, тысячи новых смертей наших граждан, и чем их будет больше, тем для власти лучше», — писал он в своем Telegram-канале.

Что касается упомянутой Козаком вероятности, что Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе, об этом ранее говорил «Газете.Ru» и зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Вместе с тем он уточнил, что Москва готова отразить любую атаку, но «никогда первой ничего не начнет».