Лавров назвал линию США в отношении России «тупой»

Представитель президента России Дмитрий Песков отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров «как всегда меток в своих формулировках». Так он оценил слова главы МИД о линии, выбранной Соединенными Штатами в отношении России, передает «Российская газета».

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«Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делают возможным использование фактически любого лексикона», — сказал Песков.

Лавров ранее заявил после встречи с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, что линию Вашингтона в отношении Москвы иначе как «тупой» назвать не получается.

«Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились», — сказал глава российского МИДа, чьи слова приводит РИА «Новости».

В середине марта Лавров резко раскритиковал американскую дипломатию. «Ситуация становится еще более сложной из-за неготовности наших коллег на Западе во главе с США наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками во имя эффективного решения общих проблем. Это сказывается и на ситуации вокруг борьбы с коронавирусом», — отметил Лавров.

Он также заявил, что особенно Россию беспокоит упорное стремление Запада «подорвать сформированную по итогам Второй мировой войны ООНоцентричную архитектуру и подменить ее так называемым порядком, основанным на правилах».

Лавров обвинил Запад во лжи и бездоказательных обвинениях в адрес России и других стран, а также высокомерии. По его словам, Запад постоянно использует фейковые новости. «В арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия. Любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран», — добавил российский дипломат. При этом призывы России к европейским и американским партнерам о равноправном диалоге обычно игнорируются, отметил министр.

30 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не позволит США общаться с собой «с позиции силы». «Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — подчеркнул он.

По словам Пескова, говорить об «экстремальных сценариях» — в частности, разрыве дипломатических отношений — ему бы не хотелось. Представитель Кремля также прокомментировал вызов в Москву российского посла в США Анатолия Антонова. По его словам, необходимо провести ревизию отношений с Вашингтоном при новом президенте-демократе Джо Байдене.

В январе Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к гибкости в отношениях с США, однако не намерена пересекать «красных линий».

«Гибкость — это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению «красных линий», а в остальном необходимая гибкость проявлялась»,

— подчеркнул он.